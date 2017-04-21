До чудес рукой подать

Подборка красивейших мест, куда легко добраться из Новосибирска на майские праздники: здесь шумят водопады, летают пеликаны, а весной еще нет мошек

Череда долгих майских праздников начинается уже в конце апреля — а планировать маленькое путешествие в красивые места региона нужно прямо сейчас. В Новосибирской области есть свои жемчужины природы — но они до сих пор мало кому известны. Корреспондент НГС.НОВОСТИ составила список прекраснейших мест недалеко от Новосибирска, которые можно объехать за неделю отдыха, а побывавшие там горожане рассказали, как до них добраться и почему обязательно стоит туда поехать.

В 2017 году майские праздники займут неделю — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. По прогнозу Яндекс.Погоды, в Новосибирске и НСО будет не сильно жарко — от 10 до 14 градусов тепла, но можно надеяться, что ближе к концу апреля синоптики дадут более благоприятный прогноз. В любом случае у тех, кто не хочет оставаться в пыльном городе, а на авиабилеты в Европу (о них НГС.НОВОСТИ писали ранее) и экзотические курорты лишних денег нет, есть шанс узнать много нового и интересного о родном крае.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила опытных путешественников по Сибири назвать свои самые любимые места недалеко от Новосибирска.







Озеро пеликанов







Чаны, самое большое озеро Западной Сибири, живописно со всех сторон. От Новосибирска оно находится достаточно далеко — расстояние около 400 км. Самый быстрый маршрут пролегает по трассе М51 (Р-254), путь на машине займет около 5 часов, на автобусе с новосибирского автовокзала (до Барабинска или поселка Чаны) — еще дольше. Но, как советуют побывавшие здесь горожане, озеро, дикая природа вокруг и рыбалка того стоят.







Озеро Чаны. Фото Натальи Пугаевой





«Водная гладь бесконечная. Иногда всматриваешься и кажется, что острова будто плавают в воздухе. До них можно на моторной лодке доплыть», — рассказала жительница Новосибирска Наталья Пугаева. Она добавила, что на озере очень много птиц — можно встретить цаплю, журавля и даже пеликанов. Поесть можно в окрестных деревнях, а остановиться на несколько дней, например, на базе отдыха «Бухта Лазурная».







Озеро Чаны. Фото Натальи Пугаевой





Закат на Чанах. Фото Натальи Пугаевой





Богатства истории







Музейный комплекс в Сузуне — одно из немногих облагороженных для туристов мест за пределами Новосибирска. Здесь можно посмотреть на сам Монетный двор и экспозицию «Медеплавильный завод» в здании единственного сохранившегося заводского цеха и полюбоваться на станки XVIII и XIX веков.





В музейном комплексе в Сузуне. Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского краеведческого музея





Доехать до Сузуна можно самому (около 200 км), в том числе с автовокзала. Сам музей организует тур по 1500 руб. с человека на целый день 6 мая. Автобус отправляется в 8 утра с пл. Ленина, останавливается у святого источника в поселке Ложок, а после экскурсии туристов кормят комплексным обедом.







Памятник сузунской монете. Фото instagram.com/matveev12345







В самом Сузуне инфраструктура, по словам побывавших там новосибирцев, пока далека от идеала — но есть небольшие гостиницы и продуктовые магазины.







Кроме Сузуна, туристы советуют обязательно съездить в Колывань, также на рейсовых автобусах или на машине. Там тоже можно прикоснуться к 300-летней истории: побывать в краеведческом музее, прогуляться по территории храма Александра Невского и сфотографироваться у здания почты, где побывал знаменитый писатель Антон Чехов (правда, ему в Колывани не сильно понравилось).







Храм Александра Невского в Колывани. Фото instagram.com/matveev12345







Мемориальная доска в память о визите в Колывань Антона Чехова. Фото instagram.com/matveev12345







Еще одна историческая достопримечательность — Умревинский острог в Мошковском районе НСО в 100 км от Новосибирска, где находится музей под открытым небом. Острог был построен в начале XVIII века для охраны русских поселений на южной границе Томского уезда.







Умревинский острог. Фото Павла Романова





Добраться до острога можно только на машине, автобусы туда не ходят. Вокруг инфраструктуры нет — слишком далеко от села Ташара, рассказал путешественник Павел Романов. «Уникальный он (острог. — М.М.) тем, что это единственный памятник этого типа в регионе, можно приобщиться к истории, посетив реконструированную башню острога и церковь. Побывать в роли сибирского первопроходца. Весной там еще нет гнуса, который доставляет большие проблемы жителям Мошковского района, но дорога может быть несколько затруднена», — пояснил Павел.





Самый красивый пейзаж







Бердские скалы, известные как Зверобой, расположены в 4 км от села Новососедово в Искитимском районе. Здесь есть все для начинающего туриста, который готовится к долгим походам по Горному Алтаю, — лес на скалистых уклонах, идиллический изгиб реки Берди и много места для палаток.





Бердь в Искитимском районе. Фото instagram.com/matveev12345







Территория скал долго была дикой, но сейчас там появились лавочки и беседки. Также не стоит выезжать из Искитимского района, пока не взглянете на местный Беловский водопад, советуют путешественники.







Долина Берди в Искитимском районе. Фото Михаила Докукина





Мраморные карьеры







Можно заглянуть на Шипуновский мраморный карьер на левом берегу реки Бердь. Заброшенная искитимская достопримечательность похожа на довольно большой амфитеатр.







Мраморный карьер в Искитиме. Фото instagram.com/matveev12345







Еще один впечатляюще живописный мраморный карьер находится за Маслянино. По маслянинской улице Мостовой нужно выехать в сторону Александровки и доехать до деревни Петени.





Мраморный карьер под Маслянино. Фото Алексея Кошлякова





Мраморный карьер под Маслянино. Фото Алексея Кошлякова







Виды Маслянинского района НСО. Фото Алексея Кошлякова







От Петеней стоит проехать немного до Суенгинского водопада, а оттуда — в село Егорьевское к золотому прииску, понаблюдать, как добывают золото. В Новосибирск можно вернуться через Юрманку и выйти на Бердские скалы.







Водопад Суенги. Фото Алексея Кошлякова





«До Петеней идет асфальт, потом съезд на саму деревню и карьер, хорошо укатанная проселочная дорога. На водопад тоже дорога асфальт, стоит остановиться перед мостом — там есть большая площадка для парковки — и просто спуститься к берегу, сразу попадаешь на каскад, можно гулять, отдыхать», — рассказал новосибирский автомобилист Алексей.







Золотой прииск в Маслянинском районе НСО. Фото Алексея Кошлякова





Розовый Алтай







Новосибирцам в мае все же стоит поехать в сторону Чемала — в надежде увидеть невероятный маральник (или рододендрон Ледебура), который как раз цветет в это время, рассказывает путешественник Родион Житин.







Склоны гор в цветущем маральнике. Фото Родиона Житина





«Маральник там везде и каждый год он цветет неоднородно, где-то его больше, где-то меньше, потом на следующий год опять все меняется», — описал Родион.





Цветы маральника спускаются с гор прямо к рекам. Фото Родиона Житина







В предгорьях Алтая в Алтайском крае турфирмы даже организовали праздник «Цветение маральника» с экскурсионными программами к особенно красивым местам. Начнется праздник 29 апреля в туристическом комплексе «Бирюзовая Катунь».







Хотя Горный Алтай находится на довольно приличном расстоянии от Новосибирска, горожане часто воспринимают соседей как своих, поэтому хорошо изучили алтайские горы. Тем не менее НГС.НОВОСТИ нашли фантастические и неизвестные места Алтая, которые хороши в любое время года.