Это Сибирь, детка

Чиновники потратят 300 тысяч на прославляющий Новосибирскую область ролик — НГС нашел на YouTube 13 красивых, пугающих и необычных видео, которые уже сделали это бесплатно

На прошлой неделе министерство экономического развития Новосибирской области опубликовало объявление об аукционе на создание имиджевого видеоролика с главными достопримечательностями региона. За 300 тыс. руб. из бюджета НСО власти хотят увидеть красивое динамичное 5-минутное видео с панорамными видами города и области за последние пару лет, в том числе ночью и с высоты птичьего полета. Ролик будут показывать на деловых встречах, выставках, ярмарках и форумах, чтобы повысить инвестиционную привлекательность области. НГС.НОВОСТИ пересмотрели десятки видеороликов по запросу «новосибирск» на YouTube и выбрали те, которые показывают регион таким, какой он есть на самом деле.





Власти не впервые заказывают фильмы и видео про Новосибирск. Так, одним из самых красивых получился ролик, посвященный 75-летию региона. В нем собрали панорамы города и области, снятых в таймлапс, в частности показали театр оперы и балета внутри и снаружи, ж/д вокзал, набережную, Экспоцентр, еще строящийся Бугринский мост, а также инвестиционно привлекательные структуры, такие как аэропорт «Толмачёво», месторождение антрацита, племзавод «Ирмень», завод по производству аккумуляторов «Лиотех Инновация» и другие индустриальные парки. Ролик сопровождает инфографика с цифрами о производственной мощности крупнейших предприятий, количестве населения и др., создающие более чем позитивное впечатление о НСО. За 4,5 года существования ролик набрал более 10,8 тыс. просмотров.









На самом деле Новосибирск характеризует не только то, что показали в этом ролике. К примеру, в нашем городе очень любят животных — ведь здесь работает один из крупнейших зоопарков страны. На YouTube опубликованы десятки роликов новосибирцев и гостей города с обезьянами, хищными кошками, рептилиями и другими представителями фауны. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел в Сети красивый фильм о зоопарке, позволяющий увидеть все его достоинства, не вставая с дивана.











Сами животные тоже любят Новосибирск. Так, в разные годы местные жители замечали под городом медведей, кабанов, оленей, диких уток и других зверей.











Помимо животных, в Новосибирске, вернее в небе над ним, регулярно замечают НЛО. Так, мастера видеомонтажа «запечатлели» треножник из фильма Стивена Спилберга «Война миров» на улице города. Получилось необычно и очень атмосферно — чем не деталь к имиджу области?











Многие новосибирцы уверены в том, что с высоты город выглядит гораздо красивее, чем он есть. Оттуда не видно мусора, ям на дорогах и других проблем. Наверное, поэтому на видеохостингах множество роликов, снятых с вертолета и квадрокоптера.









Особенно владельцам квадрокоптеров полюбился Бугринский мост.









Один из самых просматриваемых роликов про Новосибирск — видео потопа на МЖК во время дождя летом прошлого года. Оно набрало более 73 тыс. просмотров. Если бы власти показали этот ролик инвесторам, особенно иностранным, то, возможно, от шока они сделали бы в городе ливневую канализацию.









Еще один интересный ролик родом из 80-х. 20-минутный документальный фильм 1987 года рассказывает об истории Новосибирска и позволяет посмотреть на пл. Ленина, Красный проспект, ул. Ленина, ж/д вокзал, метро, Академгородок, зоопарк, аттракционы советского периода — с агитационными плакатами, пионерами и другими приметами времени.









А еще Новосибирская область — это отвага (иногда граничащая с безумием) ее жителей. Они настолько бесстрашны, что готовы ездить на снегоходах по растаявшим рекам и озерам в поисках маленькой рыбы.











Но есть на YouTube и такие ролики, после которых вся «отважность» ее жителей нивелируется и остается лишь безумие. Например, вот школьник вышел посреди января на улицу в шортах, чем заслужил внимание своих друзей. Но зато шапку надеть не забыл.









Еще один интересный ролик появился на видеохостинге летом прошлого года — на канале FixatorAltai. Здесь собрано несколько видео из разных сибирских городов, снятые проездом: с видеорегистратора почти без перебивок. Автор часового ролика проехал по всему Новосибирску, причем без пробок (что уже повод заподозрить монтаж). За 10 месяцев видео набрало чуть больше 9 тыс. просмотров.











На YouTube много роликов про Новосибирск, снятых в очень высоком разрешении — 4K. Один из самых красивых — город на рассвете.











Закаты в Новосибирске не менее красивые, особенно в таймлапс.





Стоит отметить, что самый просматриваемый ролик на YouTube по запросу «новосибирск» — видео с пляжа «Наутилус», посетителей которого застает ураган с крупным градом летом 2014 года. Видео и сообщение об урагане опубликовали ведущие мировые СМИ, в частности Washington Post, Huffington Post, блог The Wall Street Journal, Daily Mail и другие издания. Благодаря такой популярности видео набрало уже более 22,7 млн просмотров.





Сотни видеороликов, посвященных Новосибирску, так или иначе отображают его жизнь и жизнь его жителей. После этого кажется, что 5 минут — очень мало для того, чтобы осознать всю прелесть города и региона. Как отмечают эксперты, 300 тыс. руб. — тоже маловато для создания достойного ролика, тем более для инвесторов.





«Цена микроскопическая. Только сценарий нормального ролика около 100 тыс. руб. стоит. Таких цен не бывает.





Сколько [стоит] камера, сколько аренда, грим, если съемка постановочная. [Цена] зависит от качества съемки, сложности съемки, от количества мест и снимаемых людей, в какой-то степени от продолжительности. Если вы хотите показать масштаб региона, снять пролет, квадрокоптер запустить, показать красоты, дали, соответствовать стандарту такому, то это... Стандартный ролик в Москве: 4 человека на кухне, снято с профессиональными актерами-незнаменитостями — это 100 тыс. долл., характерная цена (5 млн руб.). Красоты региона показать — 1–2 млн руб., я думаю», — пояснил глава рекламного агентства «Мелехов и Филюрин» Александр Филюрин и предложил за эти деньги сделать слайд-шоу из красивых фотографий.







Директор кинокомпании «Картина мира» Борис Мамлин подтвердил, что сумма в 300 тыс. руб. недостаточна для съемки с нуля. «[Сумма] вполне приличная, если все уже отснято и нужно это только смонтировать и оформить несложной компьютерной графикой.





В ролике для инвесторов нужно показывать то, что должно заинтересовать инвесторов. Я, честно говоря, не знаю, что именно в Новосибирской области может их заинтересовать, но вряд ли это панорамы города или наши нехитрые достопримечательности»,





— высказался он.





Добавим, имя создателя ролика должны назвать через месяц —16 мая. Он должен будет снять и смонтировать ролик за 45 дней с момента заключения контракта.