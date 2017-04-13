Весна оголяет

Улицы Новосибирска заполонили красивые девушки в коротких юбках — они дали совет, как улизнуть с работы или учебы пораньше, а синоптики рассказали, как долго в городе будет тепло

Весна оголяет (фоторепортаж)

На этой неделе в Новосибирске настала настоящая весна — столбик термометра почти не опускается ниже отметки 0 градусов, а днем доходит до +15. Солнце дольше задерживается в квартирах и офисах, а снега уже почти не видно. Но главным признаком того, что весна пришла, традиционно стали девушки в коротких юбках. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по людным местам в центре и спросили красавиц, где лучше всего погулять весной и как можно уговорить начальство позволить уйти с работы и учебы пораньше.

Несмотря на середину рабочего дня, в Первомайском и Театральном скверах довольно людно. Многие не спешат снимать шапки и теплые куртки, но можно встретить и тех, кто вовсю щеголяет в шортах и футболках. Обычно это школьники-подростки. Девушки же достали из шкафов коротенькие юбки и платья.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Приятную весеннюю атмосферу дополняют уличные музыканты — как вот этот завсегдатай Первомайского сквера. В его репертуаре — хиты из советских мультиков, например «Бременских музыкантов». Правда, слова он иногда забывает — приходится подсматривать их в мобильнике. 


Весна оголяет (фоторепортаж)


Особую радость теплые деньки доставили детям — они задорно прыгают по лужам, оставшимся после растаявшего снега, катаются на самокатах и рисуют на асфальте разноцветными мелками.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Весна оголяет (фоторепортаж)


Вместе с теплом появились уличные торговцы с воздушными шарами, мыльными пузырями и кучей китайских разноцветных безделушек для детей.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Многих новосибирцев магнитом тянет из офиса и вуза на улицу, вот только начальникам и преподавателям такая тяга, казалось бы, чужда. Милые студентки Даша и Лиза признались НГС.НОВОСТИ, что сегодня ради такого денька они решили прогулять пары.


Весна оголяет (фоторепортаж)


«Мы даже подниматься не стали [к аудитории], просто зашли, посидели, пофотографировались и ушли гулять. Но обычно мы так не делаем», — смеясь, рассказали девушки. Чаще всего их можно встретить в Первомайском сквере и на центральных улицах города. Сегодня Даша и Лиза вышли на прогулку в колготках и коротких юбках, но из-за того, что с утра было прохладно, каждая надела теплое пальто.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Вместе с красивыми девушками в юбках в городе «проснулись» и байкеры, рассекающие Красный проспект и надоедающие полицейским. Как пояснили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД, в прошлые выходные уже произошло одно ДТП с мотоциклистом — он опрокинулся на ул. Богдана Хмельницкого. «Байкеры только начинают свой сезон, обычно они массово выезжают на улицы ближе к концу апреля, когда прогревается асфальт. Сейчас рано еще, но с каждым днем их становится все больше», — предупредили в ведомстве. 


Весна оголяет (фоторепортаж)


Кроме мотоциклистов свой сезон открыли велосипедисты и юные скейтбордисты, несмотря на запреты: на памятнике Ленину висит объявление о том, что кататься на постаменте запрещено. Что, впрочем, не мешает молодежи греметь своими самокатами.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Весна оголяет (фоторепортаж)


Весна — радость не только для простых горожан, но и для мороженщиков — у киосков в центре уже можно наблюдать небольшие очереди. А на лавочке рядом с оперным театром пломбиром на палочке угощали друг друга студентки местного колледжа. «Как весной поднять себе настроение? Выйти на улицу, подышать свежим воздухом, увидеть бывшего», — смеясь, рассказали Настя, Олеся, Вика и еще одна Настя, которая увидела молодого человека вдалеке и в этот момент спряталась за спинами подруг.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Девушки радостно прыгали по аллеям с воздушными шариками — оказалось, у Насти, которая пряталась от бывшего, был день рождения, и в честь этого они с подругами ушли с последних пар. «Просто встали и ушли. Отметились сначала. Иногда еще говорим, что уходим на репетиции, а сами идем гулять. Любим гулять по набережной на "Речном вокзале". Можно посидеть, подумать на лавочке под атмосферную музыку».


Весна оголяет (фоторепортаж)


Пока одни горожане развлекают себя душевными прогулками, другие прибирают город. В Первомайском сквере убирают старые листья и мусор и подметают аллеи. 


Весна оголяет (фоторепортаж)


У памятника Ленину на центральной аллее корреспонденты НГС.НОВОСТИ встретили юную Сашу в модных ярких очках и на самокате. Ее бабушка Галина рассказала, что очень любит гулять с внучкой здесь: «Мы недалеко живем, здесь приятно, красиво и солнышка много. Еще мы ходим в Центральный парк».


Весна оголяет (фоторепортаж)


Весеннее тепло в буквальном смысле сбивает с ног и тянет полежать. Некоторые не стали сопротивляться этому чувству.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Пока студентки прогуливают занятия, работающие девушки наслаждаются весенним теплом лишь по вечерам и во время обеда. Благо, время позволяет: «Весной тепло, солнечно, ярко. Настроение весеннее появляется. Где любим гулять? Да хоть где. Обычно рядом с работой — тут, неподалеку. У нас обед 2 часа, и мы решили погулять. Начальника никак нельзя уговорить отпустить пораньше, это не прокатывает. Только если найти отговорку, что надо куда-то уйти», — грустно подметили Екатерина и Татьяна и призвали читателей НГС дарить друг другу позитив.


Весна оголяет (фоторепортаж)


По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни наш регион останется в зоне необычайного тепла. Ночью будет до +5 градусов, а днем — от +9 до +15 и даже до +19. В пятницу, возможно, пройдет дождь.


Весна оголяет (фоторепортаж)


Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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