Весна оголяет

Улицы Новосибирска заполонили красивые девушки в коротких юбках — они дали совет, как улизнуть с работы или учебы пораньше, а синоптики рассказали, как долго в городе будет тепло

На этой неделе в Новосибирске настала настоящая весна — столбик термометра почти не опускается ниже отметки 0 градусов, а днем доходит до +15. Солнце дольше задерживается в квартирах и офисах, а снега уже почти не видно. Но главным признаком того, что весна пришла, традиционно стали девушки в коротких юбках. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по людным местам в центре и спросили красавиц, где лучше всего погулять весной и как можно уговорить начальство позволить уйти с работы и учебы пораньше.

Несмотря на середину рабочего дня, в Первомайском и Театральном скверах довольно людно. Многие не спешат снимать шапки и теплые куртки, но можно встретить и тех, кто вовсю щеголяет в шортах и футболках. Обычно это школьники-подростки. Девушки же достали из шкафов коротенькие юбки и платья.









Приятную весеннюю атмосферу дополняют уличные музыканты — как вот этот завсегдатай Первомайского сквера. В его репертуаре — хиты из советских мультиков, например «Бременских музыкантов». Правда, слова он иногда забывает — приходится подсматривать их в мобильнике.









Особую радость теплые деньки доставили детям — они задорно прыгают по лужам, оставшимся после растаявшего снега, катаются на самокатах и рисуют на асфальте разноцветными мелками.















Вместе с теплом появились уличные торговцы с воздушными шарами, мыльными пузырями и кучей китайских разноцветных безделушек для детей.











Многих новосибирцев магнитом тянет из офиса и вуза на улицу, вот только начальникам и преподавателям такая тяга, казалось бы, чужда. Милые студентки Даша и Лиза признались НГС.НОВОСТИ, что сегодня ради такого денька они решили прогулять пары.











«Мы даже подниматься не стали [к аудитории], просто зашли, посидели, пофотографировались и ушли гулять. Но обычно мы так не делаем», — смеясь, рассказали девушки. Чаще всего их можно встретить в Первомайском сквере и на центральных улицах города. Сегодня Даша и Лиза вышли на прогулку в колготках и коротких юбках, но из-за того, что с утра было прохладно, каждая надела теплое пальто.









Вместе с красивыми девушками в юбках в городе «проснулись» и байкеры, рассекающие Красный проспект и надоедающие полицейским. Как пояснили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД, в прошлые выходные уже произошло одно ДТП с мотоциклистом — он опрокинулся на ул. Богдана Хмельницкого. «Байкеры только начинают свой сезон, обычно они массово выезжают на улицы ближе к концу апреля, когда прогревается асфальт. Сейчас рано еще, но с каждым днем их становится все больше», — предупредили в ведомстве.











Кроме мотоциклистов свой сезон открыли велосипедисты и юные скейтбордисты, несмотря на запреты: на памятнике Ленину висит объявление о том, что кататься на постаменте запрещено. Что, впрочем, не мешает молодежи греметь своими самокатами.















Весна — радость не только для простых горожан, но и для мороженщиков — у киосков в центре уже можно наблюдать небольшие очереди. А на лавочке рядом с оперным театром пломбиром на палочке угощали друг друга студентки местного колледжа. «Как весной поднять себе настроение? Выйти на улицу, подышать свежим воздухом, увидеть бывшего», — смеясь, рассказали Настя, Олеся, Вика и еще одна Настя, которая увидела молодого человека вдалеке и в этот момент спряталась за спинами подруг.











Девушки радостно прыгали по аллеям с воздушными шариками — оказалось, у Насти, которая пряталась от бывшего, был день рождения, и в честь этого они с подругами ушли с последних пар. «Просто встали и ушли. Отметились сначала. Иногда еще говорим, что уходим на репетиции, а сами идем гулять. Любим гулять по набережной на "Речном вокзале". Можно посидеть, подумать на лавочке под атмосферную музыку».











Пока одни горожане развлекают себя душевными прогулками, другие прибирают город. В Первомайском сквере убирают старые листья и мусор и подметают аллеи.











У памятника Ленину на центральной аллее корреспонденты НГС.НОВОСТИ встретили юную Сашу в модных ярких очках и на самокате. Ее бабушка Галина рассказала, что очень любит гулять с внучкой здесь: «Мы недалеко живем, здесь приятно, красиво и солнышка много. Еще мы ходим в Центральный парк».











Весеннее тепло в буквальном смысле сбивает с ног и тянет полежать. Некоторые не стали сопротивляться этому чувству.









Пока студентки прогуливают занятия, работающие девушки наслаждаются весенним теплом лишь по вечерам и во время обеда. Благо, время позволяет: «Весной тепло, солнечно, ярко. Настроение весеннее появляется. Где любим гулять? Да хоть где. Обычно рядом с работой — тут, неподалеку. У нас обед 2 часа, и мы решили погулять. Начальника никак нельзя уговорить отпустить пораньше, это не прокатывает. Только если найти отговорку, что надо куда-то уйти», — грустно подметили Екатерина и Татьяна и призвали читателей НГС дарить друг другу позитив.











По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни наш регион останется в зоне необычайного тепла. Ночью будет до +5 градусов, а днем — от +9 до +15 и даже до +19. В пятницу, возможно, пройдет дождь.







