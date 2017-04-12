Юра, мы все угадали
Тест от НГС.НОВОСТИ ко Дню космонавтики: кто встречал Гагарина в «Толмачёво», можно ли встретить голого астронавта на новосибирском пляже и каковы шансы попасть на орбиту из офисного кресла
Добраться из Новосибирска до космической столицы России города Королёва у новосибирца на машине получится примерно за 45 часов. Казахстанский Байконур находится чуть ближе — в 30 часах езды, а вот в город Циолковский у космодрома «Восточный» придется ехать более двух суток. Кажется, что Новосибирск далек от космонавтики так же, как и от открытого космоса, но при внимательном изучении истории города выясняется, что он связан с исследованием внеземных пространств намного теснее, чем принято считать. НГС.НОВОСТИ предлагают пройти тест и оценить, все ли вы знаете о том, какой след Новосибирск оставил в отечественной космонавтике, а космонавтика — в Новосибирске.
Начнем с простого. Сколько в Новосибирске улиц, названных в честь космонавтов?
- 2.
- 3.
- 5.
Недавно в официальном паблике Роскосмоса появилась фотография Новосибирска, снятая космонавтом Сергеем Рыжиковым. С какой высоты, по-вашему, город выглядит именно так?
- 705 км.
- 570 км.
- 400 км.
На этом известном фото астронавт Нил Армстронг в Академгородке ест уху вместе с академиком Михаилом Лаврентьевым во время своего визита в Новосибирск в 1970 году. Как вы думаете, что взял с собой в качестве сувенира Армстронг, уезжая из Новосибирска?
- Лунный камень.
- Горсть земли.
- Сузунскую монету.
Кто из «новосибирцев», по вашему мнению, принят в Галерею международной космической славы?
- Герман Титов.
- Юрий Кондратюк.
- Анна Кикина.
Юрий Гагарин был в Новосибирске дважды: по пути в Японию в 1962 году и потом заезжал по дороге обратно. Первый его визит произошел глубокой ночью, никто не писал об этом в газетах. Как вы думаете, кто встретил героя в аэропорту?
- Журналист, хирург и домработница.
- Первый секретарь обкома КПСС в одиночестве.
- Градоначальник, летчик и его жена.
Что новосибирцы подарили Гагарину на обратном пути из Японии?
- Кедровое масло.
- Гармонь.
- Пельмени.
Кто это на снимке, и почему они голые?
- Это космонавты Авдеев и Смирнов, которые вместе учились в Новосибирске, во время теста на выживание в казахской степи.
- Это космонавты Борман и Титов на пляже в Новосибирске.
- Это космонавты Олдрин и Коллинз в отпуске после возвращения с Луны, и никакого отношения к Новосибирску этот вопрос не имеет.
Что (или кто) улетело из Новосибирска в космос?
- Сочинения для симфонического оркестра Михаила Глинки в исполнении оркестра под руководством Арнольда Каца на золотой пластинке «Вояджера».
- Одомашненная лиса.
- Золото.
Где работала новосибирский космонавт Анна Кикина до того, как получить статус космонавта-испытателя?
- В полиции.
- В кондитерской.
- На радио.
Ясно, что знать наверняка это невозможно, но все-таки попробуйте угадать, в каком из уголков звездного неба находится наш город. Итак, звезда по имени Новосибирск расположена в созвездии...
- Рака.
- Большого Пса.
- Лисички.
Правильные ответы: 5/10
Нам жаль, но вы практически ничего не знаете о новосибирской космонавтике. Не расстраивайтесь, у нашего города множество других замечательных сторон!
Правильные ответы: 5/10
Почти! Ну ничего, через год мы сделаем новый тест — попытаете удачу еще раз.
Правильные ответы: 5/10
Феноменально! Вы отгадали почти все вопросы и награждаетесь званием «Лучший астрокраевед». Поздравляем!
Наталья Гредина
Фото Сергея Волкова (1), Google Maps (2), Сергея Рыжикова (3), Музея Новосибирска (4, 6, 8), Павла Барашева (7), Роскосмоса (10), pixabay.com (11), постеры художника Валентина Викторова (5, 9)