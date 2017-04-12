Юра, мы все угадали

Тест от НГС.НОВОСТИ ко Дню космонавтики: кто встречал Гагарина в «Толмачёво», можно ли встретить голого астронавта на новосибирском пляже и каковы шансы попасть на орбиту из офисного кресла

Добраться из Новосибирска до космической столицы России города Королёва у новосибирца на машине получится примерно за 45 часов. Казахстанский Байконур находится чуть ближе — в 30 часах езды, а вот в город Циолковский у космодрома «Восточный» придется ехать более двух суток. Кажется, что Новосибирск далек от космонавтики так же, как и от открытого космоса, но при внимательном изучении истории города выясняется, что он связан с исследованием внеземных пространств намного теснее, чем принято считать. НГС.НОВОСТИ предлагают пройти тест и оценить, все ли вы знаете о том, какой след Новосибирск оставил в отечественной космонавтике, а космонавтика — в Новосибирске.

Начнем с простого. Сколько в Новосибирске улиц, названных в честь космонавтов?



2.



3.



5.







Недавно в официальном паблике Роскосмоса появилась фотография Новосибирска, снятая космонавтом Сергеем Рыжиковым. С какой высоты, по-вашему, город выглядит именно так?



705 км.



570 км.



400 км.







На этом известном фото астронавт Нил Армстронг в Академгородке ест уху вместе с академиком Михаилом Лаврентьевым во время своего визита в Новосибирск в 1970 году. Как вы думаете, что взял с собой в качестве сувенира Армстронг, уезжая из Новосибирска?



Лунный камень.



Горсть земли.



Сузунскую монету.







Кто из «новосибирцев», по вашему мнению, принят в Галерею международной космической славы?



Герман Титов.



Юрий Кондратюк .



Анна Кикина.







Юрий Гагарин был в Новосибирске дважды: по пути в Японию в 1962 году и потом заезжал по дороге обратно. Первый его визит произошел глубокой ночью, никто не писал об этом в газетах. Как вы думаете, кто встретил героя в аэропорту?



Журналист, хирург и домработница.



Первый секретарь обкома КПСС в одиночестве.



Градоначальник, летчик и его жена.







Что новосибирцы подарили Гагарину на обратном пути из Японии?



Кедровое масло.



Гармонь.



Пельмени.







Кто это на снимке, и почему они голые?



Это космонавты Авдеев и Смирнов, которые вместе учились в Новосибирске, во время теста на выживание в казахской степи.



Это космонавты Борман и Титов на пляже в Новосибирске.



Это космонавты Олдрин и Коллинз в отпуске после возвращения с Луны, и никакого отношения к Новосибирску этот вопрос не имеет.







Что (или кто) улетело из Новосибирска в космос?



Сочинения для симфонического оркестра Михаила Глинки в исполнении оркестра под руководством Арнольда Каца на золотой пластинке «Вояджера».



Одомашненная лиса.



Золото.







Где работала новосибирский космонавт Анна Кикина до того, как получить статус космонавта-испытателя?



В полиции.



В кондитерской.

На радио.







Ясно, что знать наверняка это невозможно, но все-таки попробуйте угадать, в каком из уголков звездного неба находится наш город. Итак, звезда по имени Новосибирск расположена в созвездии...



Рака.



Большого Пса.



Лисички.







Юра, мы все угадали Правильные ответы: 5/10 Нам жаль, но вы практически ничего не знаете о новосибирской космонавтике. Не расстраивайтесь, у нашего города множество других замечательных сторон! Пройти тест еще раз

Юра, мы все угадали Правильные ответы: 5/10 Почти! Ну ничего, через год мы сделаем новый тест — попытаете удачу еще раз. Пройти тест еще раз