Всем выйти из спячки

Весна в новосибирском зоопарке: новосибирский фотограф снял трогательных зверей, которые радуются внезапному теплу

Весной в новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило у зверей, как правило, появляются малыши, которые постепенно выходят из своих домиков. Родившееся в январе потомство бурых медведей — двое медвежат — показались публике в минувшие выходные. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил фотографа Владимира Шадрина, который регулярно снимает живность в зоопарке, поделиться своими самыми интересными фотографиями, сделанными этой весной.

Всем выйти из спячки (фото, видео)


Главная новость из зоопарка за последние дни: родившиеся бурые медвежата вышли на люди. Фотограф Владимир Шадрин рассказал, как он подходил раза три-четыре к клетке и минут по 15 караулил, когда медвежата выглянут из своего домика. Первый выглянувший был довольно быстро закинут медведицей обратно в «берлогу».


Всем выйти из спячки (фото, видео)


Удивительный кадр о дружбе верблюда и ламы (а может, и чего-то большего?): эти два животных временно оказались в одном вольере, а Владимир удачно поймал момент.


Всем выйти из спячки (фото, видео)


Одни из самых популярных животных новосибирского зоопарка — медведь Кай и медведица Герда оказались разлучены на целый год. Кая отсадили, пока Герда выхаживала очередного малыша. Но когда медвежонка Ростика отсадили, а разлученных медведей вновь соединили, косолапые дали волю чувствам. 


Всем выйти из спячки (фото, видео)


Черепах снимать сложно в плане каких-то эмоций. А тут фотографу повезло – черепаха состроила нечто вроде улыбки. «Она так мило улыбается, что можно снимать на самом деле фильм ужасов. Там такой оскал получился», — улыбнулся Владимир.


Всем выйти из спячки (фото, видео)


Зато с манулами все понятно без слов. И зимой, и летом — одно выражение морды. Но если вы знаете, как на этой суровой морде распознать радость от начала весны, — пишите нам в редакцию! Кстати, у нас есть тест, в котором можно проверить себя на знание этих котов — героев интернета


Всем выйти из спячки (фото, видео)


Потомство леопардов — маленьких «котят» держали в отдаленном вольере, что сказалось на их реакции по отношению к посетителям зоопарка. «Они защищали свою территорию, т.е. охраняли. Когда подходил к клетке фотографировать, прям такое: "Ты кто такой, иди отсюда"», — улыбнулся Владимир.


Всем выйти из спячки (фото, видео)


С фотографии такина у Владимира, как он сам признался, и началось увлечение животными. Сделав в 2016 году фото такина, Владимир занял на конкурсе третье место, после чего и загорелся идеей фотографировать остальных животных, тем более получил приз — бесплатный годовой абонемент в зоопарк.


Всем выйти из спячки (фото, видео)


Гривистых волков в зоопарке два — оба похожи на лисиц с длинными ногами, которыми так удобно рыть надоевшие уже сугробы.


Всем выйти из спячки (фото, видео)


Малыш сервал навострил уши — когда-когда тепло уже придет в Новосибирск? «Он очень маленький и постоянно бегает, играет. А тут получилось, что он прям сел, замер, ну как будто позировал. Маленькие — все красивые на самом деле», — заметил фотограф. 


Всем выйти из спячки (фото, видео)


И только располневшая за зиму лигрица Зита смотрит на весну немного мрачно. Потому что лето уже скоро, а шерсть все еще зимняя.



Илья Калинин
Фото Владимира Шадрина
Видео: Густаво Зырянов

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