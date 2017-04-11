Всем выйти из спячки

Весной в новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило у зверей, как правило, появляются малыши , которые постепенно выходят из своих домиков. Родившееся в январе потомство бурых медведей — двое медвежат — показались публике в минувшие выходные. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросил фотографа Владимира Шадрина, который регулярно снимает живность в зоопарке, поделиться своими самыми интересными фотографиями, сделанными этой весной.





Главная новость из зоопарка за последние дни: родившиеся бурые медвежата вышли на люди. Фотограф Владимир Шадрин рассказал, как он подходил раза три-четыре к клетке и минут по 15 караулил, когда медвежата выглянут из своего домика. Первый выглянувший был довольно быстро закинут медведицей обратно в «берлогу».











Удивительный кадр о дружбе верблюда и ламы (а может, и чего-то большего?): эти два животных временно оказались в одном вольере, а Владимир удачно поймал момент.











Одни из самых популярных животных новосибирского зоопарка — медведь Кай и медведица Герда оказались разлучены на целый год. Кая отсадили, пока Герда выхаживала очередного малыша. Но когда медвежонка Ростика отсадили, а разлученных медведей вновь соединили, косолапые дали волю чувствам.











Черепах снимать сложно в плане каких-то эмоций. А тут фотографу повезло – черепаха состроила нечто вроде улыбки. «Она так мило улыбается, что можно снимать на самом деле фильм ужасов. Там такой оскал получился», — улыбнулся Владимир.











Зато с манулами все понятно без слов. И зимой, и летом — одно выражение морды. Но если вы знаете, как на этой суровой морде распознать радость от начала весны, — пишите нам в редакцию! Кстати, у нас есть тест, в котором можно проверить себя на знание этих котов — героев интернета.











Потомство леопардов — маленьких «котят» держали в отдаленном вольере, что сказалось на их реакции по отношению к посетителям зоопарка. «Они защищали свою территорию, т.е. охраняли. Когда подходил к клетке фотографировать, прям такое: "Ты кто такой, иди отсюда"», — улыбнулся Владимир.











С фотографии такина у Владимира, как он сам признался, и началось увлечение животными. Сделав в 2016 году фото такина, Владимир занял на конкурсе третье место, после чего и загорелся идеей фотографировать остальных животных, тем более получил приз — бесплатный годовой абонемент в зоопарк.











Гривистых волков в зоопарке два — оба похожи на лисиц с длинными ногами, которыми так удобно рыть надоевшие уже сугробы.









Малыш сервал навострил уши — когда-когда тепло уже придет в Новосибирск? «Он очень маленький и постоянно бегает, играет. А тут получилось, что он прям сел, замер, ну как будто позировал. Маленькие — все красивые на самом деле», — заметил фотограф.











И только располневшая за зиму лигрица Зита смотрит на весну немного мрачно. Потому что лето уже скоро, а шерсть все еще зимняя.







