Налог на разорение

Новосибирцы не платили по кредитам и сумели избавиться от огромных долгов — но, даже расквитавшись с банками, они оказываются должны государству круглые суммы

Новосибирцы, которые были признаны банкротами в суде и списали свои долги перед банками, оказывается, рано радовались. Федеральная налоговая служба начала рассылать им уведомления о необходимости погасить задолженность по НДФЛ — уже известно несколько случаев, когда банкроты остались должны бюджету крупные и неподъемные для них суммы. Доходами налоговики посчитали те суммы, которые финансовые учреждения уже простили своим бывшим должникам. Корреспондент НГС.НОВОСТИ узнал, что надо делать несостоятельным горожанам, чтобы избежать новой кабалы.

Жительница Новосибирска Надежда Иванова (фамилия изменена по ее просьбе) была должна банку «Хоум Кредит» около 320 тыс. руб. Женщина 1954 года рождения находится на пенсии и не работает уже два года. Она рассказала НГС.НОВОСТИ, что рассчитаться по кредитам планировала вместе с мужем — но супруг получил инвалидность и теперь не может работать. Сама же Иванова не в состоянии устроиться на постоянную работу, поскольку супруг требует ухода.







В 2016 году Надежда Иванова прошла процедуру банкротства, и ее долг перед банком был списан. Однако на днях она получила из банка письмо, в котором было сказано, что списанная сумма является ее доходом — за него надо оплатить НДФЛ в размере 41,5 тыс. руб.







«Я просто в шоке, — признается женщина. — Это значительная для меня сумма, и я понятия не имею, откуда теперь взять эти деньги».







Подобные письма получили и должники других банков. В распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ имеются также подобные обращения к банкротам, которые раньше были заемщиками Сбербанка и Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР). В письме последнего, например, ясно написано, что «суммы задолженности, списанные с баланса кредитной организации, признаются доходом физического лица, облагаемым НДФЛ по ставке 13 %», — банк при этом ссылается на нормы Налогового кодекса РФ.





Директор ООО ФПК «Альтернатива», которое занимается юридическим сопровождением должников, Антон Канунников говорит, что клиенты его компании, признанные банкротами в 2016 году, начали получать такие письма совсем недавно. По его мнению, банки нарушают Налоговый кодекс.





По словам Канунникова, ФЗ № 396 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2015 года освобождает банкрота от уплаты налогов по списанным долгам. «При поступлении таких требований можно смело оспорить такие действия налоговой в суде», — считает юрист.





«Почему банки так ведут себя, не совсем понятно: или они не очень ориентируются в налоговом законодательстве, или пытаются таким образом дополнительно замотивировать должников на выплаты по кредитам и шлют свои письма по довольно широкой базе», — рассуждает Канунников.







В компании «Стоп Долг», которая также специализируется на сопровождении дел о банкротстве физлица, уточнили, что ситуация с долгами заемщиков по НДФЛ и списанием задолженности по ним при небольших суммах кредитов не нова и встречается регулярно.







Нынешнюю рассылку писем юристы «Стоп Долг» объясняют поправками в пп. 5 п. 1 ст. 223 Налогового кодекса, вступившими в силу еще с 1 января 2016 года, — по ним





банки, коллекторские агентства, микрофинансовые организации и другие кредиторы должны проинформировать о списании долга заемщика не только самих должников, но и налоговую службу.





В результате ФНС воспринимает этот погашенный долг как доход должника, пояснил руководитель компании Алексей Дёмин.





С точки зрения закона нарушений прав должника здесь нет, говорит Дёмин. Единственное, что можно попытаться оспорить, это сумма долга. Однако, если она не вызывает вопросов, должник должен уплатить сумму заявленных требований. В противном случае налоговый орган вправе взыскать задолженность в рамках исполнительного производства со всеми негативными последствиями для должника — арестом счетов, удержанием задолженности из дохода, ограничением на выезд за пределы РФ и другими, предупреждает специалист.







Получить комментарии по вопросу задолженности по налогам у банкротов в управлении ФНС по НСО не удалось. На запрос НГС.НОВОСТИ, который был отправлен в понедельник, в пресс-службе управления сообщили, что не могут подготовить ответ так быстро, и обещали это сделать в течение 7 дней. В банке «Хоум кредит» запрос НГС.НОВОСТИ оставили без ответа, а в Сибирском банке Сбербанка сообщили, что нужные для комментариев специалисты будут доступны только 12 апреля.





Директор филиала «Новосибирский» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Лариса Кучендаева пояснила, что суммы кредитов, списанные с баланса кредитной организации, признаются доходом физического лица и облагаются налогом по ставке 13 %. Более того, согласно новым поправкам в Налоговый кодекс от 15 марта 2017, года банки обязаны предупреждать всех своих должников, чьи кредиты переведены на внебалансовые счета, о сумме доходов, с которой удерживается налог или нет. Это касается абсолютно всех должников, включая тех, кто проходит процедуру банкротства.



Впрочем извещение банка само по себе не означает, что его получатель должен срочно собирать деньги для оплаты долгов ФНС.





Если должник, проходящий процедуру банкротства, получил уведомление о долгах по налогам, ему в первую очередь стоит обратиться в ФНС и подтвердить свой статус банкрота.





«Доходы в виде суммы задолженности перед кредиторами, от исполнения требований по уплате которой налогоплательщик освобождается в рамках процедуры о несостоятельности (банкротстве), не облагаются налогом», — говорит руководитель новосибирского филиала УБРиР.







Сотрудник еще одного крупного банка на условиях анонимности не исключает, что инициатором рассылки таких писем могла быть ФНС: налоговики ищут любые источники пополнения бюджета, а банки совсем не рады появлению многочисленных банкротов. «Ведь часть их (должников. — С.С.) вполне могут обслуживать свои долги и просто пользуются предоставленной законом возможностью этого не делать. Таким образом, банк сам заинтересован в том, чтобы сделать процедуру банкротства максимально дискомфортной», — рассуждает собеседник НГС.НОВОСТИ.







Первые «счастливчики», прошедшие процедуру банкротства физического лица, появились в Новосибирской области в марте прошлого года. В апреле прошлого года «Национальное бюро кредитных историй» насчитало в НСО больше 15 тыс. человек, формально подпадающих под действие закона о банкротстве. Право претендовать на личное банкротство появилось у обычных граждан с 1 октября 2015 года — те, кто не имеет возможности расплатиться с банками по кредитам, смогут снять с себя долговое бремя и объявить себя банкротом.