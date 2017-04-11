Без звонка в голове

Новосибирские родители забирают детей из первых классов и отдают в «теневые школы» в квартирах: ученики сидят на уроках по сколько хотят и раз в год сдают официальные экзамены

Все больше новосибирских первоклассников начинают учебный год не в обычной школе, а в специальной «школьной квартире». Их родители видят в привычном школьном укладе опасность: отсутствие мотивации к учебе, жесткий график и насмешки одноклассников. Большинство таких детей прикреплены к школам, куда приходят в лучшем случае раз в год сдавать экзамены. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выясняла, как устроены семейные формы получения образования, сколько таких детей в регионе, чем руководствуются родители и как к этому относятся учителя обычных школ.

В Новосибирской области с каждым годом растет количество детей, которые получают образование в семейной форме, сообщили в министерстве образования региона. Например, в 2014/2015 учебном году было официально зарегистрировано 86 таких детей. В следующем году их количество выросло до 104, на 2016/2017 учебный год набралось уже 110. В министерстве уточнили, что учет ведут районные администрации. Дети на этой форме обучения должны являться на промежуточные или выпускные экзамены, чтобы получить аттестат.





Как это работает



По закону семейная форма дает родителям возможность самим решить, как будут получать знания их дети — хоть самим обучать, хоть нанимать репетиторов или отдавать в так называемые школы семейного образования. Последнее — это, по сути, домашний детский сад для подросших детей. Кто-то из родителей формирует группу, подыскивает нужного учителя, составляет расписание и начинает проводить уроки.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашла в Новосибирске несколько подобных школ. Как правило, это начальная школа. В группе несколько человек, учатся от трех до пяти дней в неделю. Бывает, что родители водят туда детей лишь на некоторые предметы, остальные же компенсируют репетиторами или вовсе учат сами.





Реальные примеры

Алёна Н (имя изменено) организовала школу семейного образования в 2014 году. По ее словам, сначала это была подготовительная группа для детсадовцев, потом родители детей решили продолжить свой опыт и выросли в семейную школу. Сейчас там учатся 10 человек, которые уже перешли во второй класс. Занятия проходят в трехкомнатной хрущевке Академгородка, количество уроков примерно как в школе. Однако, по сравнению со школьной программой, в расписании примерно на 20 % меньше основных предметов в силу того, что в маленьких группах процесс обучения идет быстрее, поэтому остальное время можно потратить на «шахматы и другие интересные кружки».





Алена уточнила, что все дети прикреплены к обычной школе, то есть заключен договор, по которому ученики обязаны проходить там аттестацию. «Все началось с того, что я сама не хотела отдавать дочь в школу, потому что считаю, что есть гораздо более эффективные способы, чем современные — 30 человек в классе и маленькая зарплата учителя, — объясняет свою идею создательница школы. — Я не даю никаких гарантий, все это дело добровольное».





В качестве «эффективных способов» она упомянула то, что у детей не пропадает интерес к учебе, как это бывает у большинства первоклассников обычных школ (сама Алёна работала учителем начальных классов), уроки можно проводить не по 45 минут, как в обычной школе, а по 30 или вовсе «смотреть по состоянию детей». Кроме того, шум и гам на переменах в большом здании не дают детям отдохнуть, а домашняя обстановка гораздо спокойнее.





«Преподают мои друзья — в прошлом году одна дама, в другом году другая дама. Другие две дамы в этом году по английскому, по окружающему и творчеству. То есть это подряд семейно-дружественный. Мы ответственность несем только сами перед собой. Нас никто не проверяет и, слава богу, никаких дополнительных нагрузок нет», — объяснила она уклад школы.







Алёна призналась, что в прошлом году при аттестации два выпускника первого класса получили «незачет», однако через некоторое время все пересдали, поэтому «все нормально». В месяц родители отдают по 8 тыс. руб., включая питание, уточнила Алена. Сама она позиционирует это как репетиторство.







Руководитель семейной школы в центе города Маргарита К. не стала называть цену обучения, отметив лишь, что «это решается индивидуально, это не бизнес, не коммерция». Сейчас в ее школе 4 человека. «Просто объединились с родителями и занимаемся отдельно, — рассказала она. — Это возможность построить учебный процесс, как будет удобно. Например, ребенок, который занимается спортом, может делать это, не привязываясь к школе пять раз в неделю». Уроки проходят в снятом помещении, с детьми занимается «профессиональный учитель, у нее высшая категория, человечное отношение».





Будут ли дети на семейном обучении в средних классах, Маргарита пока не решила. А вот Алёна уверена, что это удачный проект и есть большая вероятность продолжить до 9-го класса.







Чем плоха обычная школа

Однако некоторые родители и вовсе предпочитают обходиться своими силами, то есть просто сами учат детей дома. Бывший воспитатель Юлия Литвиненко рассказывает о том, почему не водит дочь в обычную школу:





«Основная причина в том, что человек, выходя из школы, не определен. То есть у него знания есть базовые, но для жизни успешной и счастливой таких знаний недостаточно, — объяснила женщина. — У нас, по сути, в школе работы в команде как таковой нет. То же ораторское искусство, умение выступать публично возле доски, это должно по идее развивать. Но там могут быть насмешки, никакой поддержки, вот это не прививается. Планирование, постановка цели, как добиваться этого. Элементарная финансовая грамотность. Этого ничего нет».







Также, по ее мнению, ребенок еще не сформирован, а в классе собраны дети разных родителей, которые могут дурно повлиять. Недостаток общения, на ее взгляд, можно обеспечить в развивающих кружках, где дети объединяются по интересам.







Мнение профессионала

Как уточнили в министерстве образования Новосибирской области, родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования и прохождение аттестации вовремя.





Несмотря на то что в Новосибирске много переполненных школ, переход на семейные формы обучения может создавать дополнительные проблемы для руководства учебных заведений. Формально ученик приходит лишь на экзамены, а ответственность за его уровень несет школа.





«Если ученик в 9-м или 11-м классе не сдает экзамены, это потом нам же предъявят, хотя мы его не учили», — привел пример директор гимназии № 10 Сергей Бирюков.







По его словам, в гимназии нет ни одного ученика на семейной форме обучения, но есть заочники, которые, например, учатся в США или Англии, при этом выполняют задания и сдают экзамены здесь. По наблюдениям Бирюкова, в Новосибирске слабо развита эта форма обучения в отличие от Москвы.





«Смысл в чем? Либо родители нанимают репетиторов и платят немалые деньги. Либо они как-то сами организуются, но не знаю, как может неспециалист вести качественно какой-то предмет», — рассуждает директор гимназии. В подтверждение этого он привел пример, как доктор наук не смог вести экономику в классе, потому что привык к аудитории студентов, но никак не школьников.

