Новосибирск диктует

Придуманный новосибирцами «Тотальный диктант» распространился на 70 стран вплоть до Антарктиды — следим в реальном времени за тем, как 200 тысяч человек бьются с «великим и могучим»

«Тотальный диктант» придумали студенты гуманитарного факультета НГУ в 2004 году. Идея была простой — анонимная проверка грамотности на сложном тексте с массой орфографических и пунктуационных подвохов. Локальная интеллектуальная забава быстро выбралась за пределы вуза, и в 2011 году «Тотальный диктант» впервые вышел на международный уровень — его писали жители 13 городов в 2 странах. Затем «ТД» буквально «взорвал танцпол» — число стран, городов и участников росло с невиданной скоростью. Сегодня, по данным организаторов, «Тотальный диктант» напишут в 866 городах и поселках в 71 стране мира. Не остался равнодушным даже мертвый континент Антарктида. НГС решил проследить за тем, как «Тотальный диктант» пишут новосибирцы, а также любители грамотности по всему миру.

Трансляция обновляется

16:35

«Тотальный» пройдет и в воздухе на 10 рейсах авиакомпании S7, в поездах, на открытом воздухе, барках «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток). Среди воздушных «диктаторов» оказался и главный редактор НГС Александр Агафонов. Для того, чтобы всем пассажиры могли услышать текст диктанта, диктаторам выдают специальную аппаратуру:





Фото Александра Агафонова





16:27

Подключается Екатеринбург. Здесь «Тотальный диктант» пишут в библиотеках и вузах, а из необычных мест можно отметить зал ожидания на железнодорожном вокзале. Здесь собралось человек 50, многие — из других городов. Регистрация на диктант не требовалась, поэтому многие приняли решение писать диктант спонтанно, буквально «выйдя из поезда». Гул поездов и объявления из динамика не мешали.





Фото Ирины Ахметшиной







Фото Ирины Ахметшиной







16:14

Вот и СибАГС подоспел! Читает пресс-секретарь мэра Артем Роговский.





Фото Антона Сенопальникова





16:08

Пока мы тут греемся в своем Новосибирске, участники экспедиций в Антарктике передают привет всем участникам «Тотального диктанта»:





Видео предоставлено Ксенией Эрдман









15:54

На вокзале Новосибирск-Главный диктант не оставил равнодушным никого — ни пассажиров, ни персонал:





Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова







15:45

Мэр Анатолий Локоть вместе с горожанами пишет диктант в большом зале мэрии под диктовку солиста Новосибирского театра музыкальной комедии, народного артиста России Александра Выскрибенцева.





Фото пресс-центра мэрии





15:41

На сцене концертного зала имени Каца — самой большой площадки в Новосибирске — диктант прочтет прима-балерина театра оперы и балета Анна Жарова. Она призналась, что очень волнуется и что партии балета для нее гораздо проще, чем правила русского языка.





Фото Кирилла Шматкова





15:36

Привет из Нижнего Новгорода! Диктант пишут на борту скоростного поезда «Стриж» по маршруту «Нижний Новгород – Москва». Поезд отправился из Нижнего в 7:40 по Москве. Писали диктант в 8 утра. Желающих было много. Также диктант будут писать на обратном пути.





Фото Виталия Калашника





Фото Виталия Калашника







Фото Виталия Калашника







Фото Виталия Калашника







15:32

В кинотеатре «Победа» диктант пишут в открытом недавно пространстве. Здесь меньше 100 человек. Диктовать будет директор кинокомпании «Картина мира» Борис Мамлин.





Фото Лизы Пичугиной





15:27

Грамотеи в «Нархозе» приветствуют робота-диктатора. Он интерактивный — охотно общается с народом. Это помимо того, что он стиляга.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова







15:22

200!

200 000 человек сегодня пишут «Тотальный диктант» — сообщают организаторы! Вы только вдумайтесь, сколько здесь нулей, как много людей захватила идея писать правильно!





15:18

На главной площадке в НГУ — 450 человек!





Фото Ксении Эрдман





15:14

Участники в «Нархозе» прекрасно понимают мировой масштаб и престиж акции. Поэтому без селфи на «Тотальном диктанте» — никак.





Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова





15:12

В НГУАДИ креативно подошли к объявлениям о «Тотальном диктанте».





Фото Александры Зенковой





Фото Александры Зенковой







15:09

На связи Красноярск! Здесь решили провести «Тотальный диктант »прямо на ГЭС:





Фото Максима Мельникова





Фото Максима Мельникова







15:05

Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка. На «Тотальный диктант» зарегистрировалось более 50 человек, но, по словам организаторов, люди продолжают идти, уже почти полностью заполнены 2 аудитории.





Фото Алексея Кошлякова





14:58

В новосибирском концертном зале имени Каца сегодня людно.





Фото Кирилла Шматкова







Недавние трагические события в Питере оставили след и здесь — любителей грамотности внимательно проверяют на входе при помощи рамки металлодетектора.





Фото Кирилла Шматкова





В итоге концертный зал заполнился полностью:

Фото Кирилла Шматкова











14:54

Пока новосибирцы собираются с мыслями, сидя за столами на площадках «ТД», напомним об иностранных участниках акции. За рубежом стать участником «Тотального диктанта» можно будет в 281 городе. По количеству участвующих городов лидируют США (19), далее расположились Испания (11) и Китай (10 городов). Впервые «Тотальный диктант» добрался до княжества Андорра. Также к акции впервые подключились города Сидней (Австралия), Майами (США), Страсбург (Франция) и Одесса (Украина).





14:47

Пятерку получить на «Тотальном диктанте» не так-то просто — можно допустить максимум одну пунктуационную ошибку. И ни одной орфографической! Однако новосибирцы не сдаются перед натиском правил одного из самых сложных языков в мире. В прошлом году оценку 5 получили 90 новосибирцев, в то время как в 2015 году отличников было всего 34.





14:38

А вот и первые сообщения из других городов. Из Архангельска передают, что в Северодвинске организаторы «ТД» особо тщательно подготовили площадку для незрячих участников. Им предложили написать тексты разными способами: рельефно-точечным шрифтом, набивая его на специальной брайлевской бумаге вручную, на специальной печатной машинке, на ноутбуке, фломастером на листе. На этой площадке для посетителей время диктанта увеличено.

Помогать адаптировать тексты для проверки будет председатель Архангельского общества слепых Надежда Нельзикова. Тексты на Брайле эксперт переведет для проверки в обычные.





14:30

В этот раз автором текста «Тотального диктанта» стал писатель Леонид Юзефович.





«Текст называется "Город и река". Это небольшое эссе о трех городах и трех реках, с которыми связана моя жизнь. Речь пойдет о Перми и реке Урал, Улан-Удэ, где прошла моя юность, и Селенге, Санкт-Петербурге и Неве», — цитируют Юзефовича организаторы акции.





Фото wikipedia.org





Сначала для написания диктанта выбирали отрезки из произведений классиков — «Войны и мира» Льва Толстого, «Невского проспекта» Николая Гоголя. С 2010 года авторами текстов стали писатели. За время существования акции в их число вошли: Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин.







14:16

Зал для «Тотального диктанта» в ГПНТБ ждет смельчаков, вооруженных листками и ручками.





Фото Александра Ощепкова





14:13

Прикинем масштаб действа. Как сообщают организаторы «ТД», сегодня открыты 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране мира. Большинство из населенных пунктов (585), конечно же, в России. Охвачены почти все регионы: диктант в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ. Больше всего площадок работают в Москве — 376, на втором месте Санкт-Петербург — 82, а на третьем Новосибирск — 56 площадок.





14:08

На 8 утра количество зарегистрированных на очный диктант в разных городах мира перевалило за 100 000. Организаторы напоминают, что не все площадки требуют обязательной регистрации — желающие поучаствовать читатели НГС еще вполне могут успеть приехать на одну из площадок, список которых мы публиковали ранее. Также регистрация не требуется для онлайн-диктанта на официальном сайте проекта.







13:59

В Новосибирске «Тотальный диктант» начнут писать в 15:00, но в других городах процесс уже идет. Первыми в России диктант написали жители Владивостока еще в 12:00 по Новосибирску. Также «отмучились» и пассажиры рейса S7 «Владивосток – Новосибирск», которым текст читала главный организатор акции Ольга Ребковец.





Фото Ольги Ребковец





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