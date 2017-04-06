«Не стали проверять, когда сумка мяукнула»

Новосибирцы — о новых мерах безопасности в метро: полиция обыскивает большие сумки и одежду одиночек, но менее подозрительна к парам

 
 

В новосибирском метро усилили меры безопасности после теракта в Питере. Например, стало больше полицейских, которые с собаками ходят по метро в поисках подозрительных сумок. А сотрудники службы безопасности подземки стали дольше досматривать пассажиров — некоторых впервые попросили расстегнуть куртку и показать, что лежит в кармане. НГС.НОВОСТИ поинтересовались у пассажиров новосибирского метро, что, на их взгляд, изменилось после теракта в Санкт-Петербурге — и что им особенно бросалось в глаза во время досмотра до усиления мер безопасности.

Кирилл, 23 года, недавно переехал в Новосибирск: «Когда я переехал в Новосибирск, меня каждый день останавливали на "Площади Маркса", прямо постоянно. Я ходил с большим черным рюкзаком. Делал вид, что я не слышу их и тороплюсь на поезд, но это не давало результатов. На восьмой раз я не выдержал и спросил, почему меня все время останавливают. Сотрудница на ленте показала на мониторе — мол, вон сколько всего металлического — и замочки, и провода (зарядка), и ключи, и портативная зарядка (она у меня большая и тяжелая). В итоге я решил купить маленькую сумочку через плечо, сложил туда все то же самое. С тех пор меня не проверили ни разу».


Инга, 27 лет, менеджер по продажам: «Проверяли, когда заходила в метро с сумкой для фитнеса, в которой был металлический ланчбокс и замочек для кабинки. Прогоняли сумку через свой сканер. А сегодня (4 апреля, первый день после взрыва в метро Санкт-Петербурга. — А.Б.) на удивление наблюдала, как прошел парень весь в черном, с капюшоном на голове, сутулился. Явно вызвал какое-то подозрение у сотрудников метро. Его втроем окликнули: "Молодой человек!". Он не обернулся и пошел дальше, а сотрудники продолжили наблюдать за другими пассажирами».


Даниил, 28 лет, php-разработчик: «Тормозят всегда, когда ты идешь с рюкзаком, даже если он маленький. Зато если идешь с сумкой, которая не особо меньше рюкзака, пропускают сразу и не досматривают. Весь процесс досмотра состоит в том, что кинул рюкзак на ленту, его просветили, и все. Причем если охрана запоминает тебя в лицо, то тоже перестают тормозить. На "Золотой Ниве" стоит рамка металлоискателя только на первом входе, и ты через нее не проходишь. Там стоит суровый мужик, который отправляет на досмотр молча и не говорит ничего во время процесса досмотра».


Артем, 29 лет, веб-аналитик: «Про наше все понятно. Идешь с рюкзаком. Если пикнуло, виновен, иди на досмотр. Если без рюкзака, но рамка реагирует — им пофиг. Если с девушкой идешь — тоже могут пропустить. Я был в Праге, там вообще нет турникетов, но есть столбики, которые тебе ставят на билет дату входа в метро, и все. Но по метро иногда ходят контролеры в коридорах и выборочно проверяют. Везде есть камеры». 


Екатерина, 39 лет, продюсер: «Муж ходит с рюкзачком, его всегда останавливают и досматривают. Достаточно вежливо. Но просят пройти в отдельную комнату, смотрят, что внутри, пропускают через сканер. Я хожу тоже с рюкзаком, правда, рюкзак у меня чуть поменьше. Но меня не останавливали ни разу. В чем выборочность, я не понимаю. Утром я попадаю в час пик на "Речном вокзале". Около 8:55 идут люди с электрички, и убирают полностью все заграждения, чтобы поток прошел побыстрее. То же самое и вечером. До 18:15 заграждение есть, все проходят через рамочку, их, если нужно, останавливают, досматривают. Когда начинается поток людей с работы, все заграждения убирают, все люди проходят мимо, никого не останавливают и не досматривают.


Я помню, меня удивила система досмотра пассажиров в израильском аэропорту, в Эйлате. Загоняют всех, досматривают мальчиков отдельно, девочек — отдельно. Ощупывают, прогоняют через сканер. Пока ты стоишь в очереди, мимо тебя несколько раз проходят пограничники с собакой. Естественно, пропускают через сканер в любом случае, как под куполом. Осматривают, отсвечивают, после этого только выпускают. В общем, ты проходишь через эту установку, и на выходе еще смотрят с металлоискателем».


Дмитрий, специалист по маркетинговым коммуникациям: «Сегодня утром (4 апреля) на удивление в метро не только портфель проверили, но и попросили расстегнуть пуховик».


Алексей, 43 года, руководитель службы техподдержки: «Меня часто останавливают, когда иду с рюкзаком на "Гагаринской". Кстати, ни разу не остановили, если был не один (с супругой, например), хотя при этом также звенела рамка и рюкзак был полный. Наверное, у них есть регламент уделять особое внимание одиночкам».


Мария, 20 лет, маркетолог: «Однажды остановили со спортивной сумкой, но не стали проверять после того, как сумка мяукнула. Со спортивной сумкой, в которой были 2 коробки железных украшений, не останавливали никогда. Удивляет, что детекторы работают на "Площади Маркса" только на одном входе и вообще детектор на большинстве станций один. В те редкие дни, когда им решают воспользоваться, в час пик — гигантские очереди на вход».


Юрий, герой репортажа на НГС.НОВОСТИ, который накануне теракта в Санкт-Петербурге отправился в метро с муляжом гранаты: «4 апреля прохожу через рамку, естественно, звеню. Вываливаю барахло на стол. Мне говорят: "Это та самая байкерская куртка, это они нам гранату пронесли, на сканер его". Захожу в сканер, мне после этого выдали бумажку. По идее я, получается, прошел сегодня уже определенное излучение, и второй раз они тебя на сканер за сутки не имеют права загонять. Но на лишний досмотр имеют право. Но тут уже как бы другая история».


Евгений, 29 лет, системный администратор: «Постоянно останавливают, когда из командировки приезжаю. Обычно это заканчивается тем, что кладешь рюкзак и его сканируют. Однажды попросили, правда, ноутбук достать и включить. Вчера (4 апреля) помимо сканирования рюкзака заставили зайти в кабинку (как в аэропорту) и сканировали уже двоих там. Первому парню, правда, задали вопрос: "Что у тебя в кармане?". Но, получив ответ: "Телефон”, просто отпустили. Самое интересное — если утром в метро прохожу до 7:30 (по крайней мере на "Березовой роще"), то там вообще все свободно, проходить можно даже не через рамку детектора. Огораживающую ленту ставят только с 8 утра».

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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