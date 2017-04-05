Миллионы в решето

Талая вода разрывает дороги Новосибирска: власти назвали улицы, на ремонт которых потратят 150 миллионов, а эксперты и автомобилисты — самые опасные места на них

В понедельник, 3 апреля, мэрия Новосибирска объявила аукцион на ремонт городских дорог стоимостью более 150 млн руб. Работы начнутся уже на этой неделе и должны завершиться к концу лета, их оплатит бюджет Новосибирска. Тем временем автомобилисты продолжают пробивать колеса в глубоких ямах и винить в этом местный муниципалитет, а чиновники обещают в ближайшее время начать капитальный ремонт. Корреспондент НГС.НОВОСТИ проехался по дорогам города и нашел наиболее проблемные места, а также узнал у экспертов и ГИБДД, почему мэрия не платит огромные штрафы за «убитые» дороги.

Пробивать колеса на ул. 1-й Шоссейной при спуске с парковки «Гиганта» автомобилисты начали еще в конце марта — сразу нескольким пришлось ехать на СТО после форсирования лужи, скрывающей огромную яму. По словам местных жителей, провал в этом месте появляется уже несколько лет подряд, его ремонтируют, но каждую весну ситуация повторяется. Корреспондент НГС.НОВОСТИ побывал на аварийном участке и убедился — яма настолько глубока, что заезжающие легковые машины с трудом выбираются из ловушки, со скрежетом шаркая днищем по земле.







Яма на ул. 1-й Шоссейной





В конце марта работники ДЭУ откачали воду из ямы и заделали ее, однако местные жители уверены: без капитального ремонта это скорее временное решение проблемы.







На следующий день яму у «Гиганта» заделали







Пробивали колеса автолюбители и во многих других районах города — 30 марта несколько машин остались без колес на пересечении ул. Писарева и Семьи Шамшиных, а уже на следующий день пострадали водители на ул. Ипподромской, где в луже также скрывалась яма с острыми краями.







Ужасное состояние проезжей части на ул. Революции





Cудя по муниципальному сервису «Мой Новосибирск», новосибирцы ежедневно оставляют десятки жалоб из-за плохого состояния дорог, претензии у горожан есть к состоянию магистралей практически в каждом районе Новосибирска. Так, не осталась без внимания ул. Большевистская, где ямы разрастаются с каждым днем в районе Южной площади: «При движении от речного в сторону, пардон, "горба Городецкого" — колея, ямы и просто раздолбанное полотно. Прошу принять меры», — пишет пользователь под ником federal (здесь и далее орфография и пунктуация оригиналов сохранена. — НГС.НОВОСТИ).





Жалуются новосибирцы и на ужасное состояние перекрестка ул. Немировича-Данченко и Ватутина: «Огромная яма при повороте с Немировича-Данченко на ул. Ватутина и ямы при движении с ул. Ватутина в сторону пл. Карла Маркса. Для того чтобы объехать, приходится выезжать на встречную полосу, за что, видимо, придет штраф. Когда будет ремонт сделан?!» — пишет feiko.





В плохом состоянии находится проезжая часть на ул. Немировича-Данченко





3 апреля появились контракты трех аукционов на ремонт дорог стоимостью 150 млн руб., победителей определят 28 апреля. Завершиться работы должны до 1 сентября этого года. Самый дорогой ремонт ожидает ул. Большевистскую — 21,3 млн руб. На втором месте по дороговизне оказалось Бердское шоссе — 13,1 млн руб., 11,2 млн руб. мэрия потратит на ремонт ул. Ватутина, 10 млн руб. вложат в ул. Мира, 9,4 млн руб. будет стоить ремонт на ул. Богдана Хмельницкого.





Ранее директор МКУ «Управление дорожного строительства» Юрий Алексеевский на встрече с журналистами пообещал, что предварительно ремонт новосибирских дорог начнется в этом месяце, его проведут семь подрядных организаций. «Асфальт будет укладываться на сухую и чистую поверхность, предварительно мы выйдем с 5 по 8 апреля», — подчеркнул чиновник. По его словам, пять подрядчиков будут выполнять работы классическим методом вырезания асфальта (при помощи фрезы), а две другие дорожные организации будут заливать небольшие ямы.





Яма на ул. Ипподромской





Алексеевский считает, что в этом году дороги находятся в лучшем состоянии, нежели годом ранее. «Вы сами можете посмотреть, что особо больших разрушений не выявлено, таких больших ям, как было в прошлом году, нет. Это благодаря тому, что мы вовремя при минусовой температуре их сделали и не дали им (ямам) стать больше», — добавил он.







Провал на ул. Максима Горького





В феврале депутаты Госдумы приняли законопроект, увеличивающий наказание для дорожников, которые нарушают технологии ремонта и игнорируют предписания ГИБДД устранить ямы, сообщает «КоммерсантЪ». Теперь в случае нарушения должностных лиц будут штрафовать не на 3 тыс., а на 30 тыс. руб., для юридических лиц штраф составит от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (ранее — безальтернативный штраф в размере 300 тыс. руб.). Также теперь, если действия дорожников привели к причинению вреда здоровью потерпевшего, для должностных лиц максимальный штраф составит 100 тыс. руб., для юрлиц — 500 тыс. руб. Закон вступил в силу с 18 марта. Эксперты отмечают, что эти изменения помогут расширить возможности ГИБДД воздействовать на собственника дорог общего пользования — муниципалитет, тогда как раньше было сложно наказать ответственных лиц.







Разбиты дороги и на центральных улицах Новосибирска, например на ул. Урицкого





«У нас есть такое законодательное противоречие, которое действует на территории всей Новосибирской области, — федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления", который всю ответственность возлагает на главу лично, в нашем случае на мэра, но при этом в каждом районе, каждом муниципалитете есть какие-то бумаги или отписки, которые ответственность перекладывают на профильного зама, на районную администрацию, и дальше это уходит ниже, и в итоге ответственность фактически размывается», — отметил ответственный секретарь «Авто-Мото Ассоциации» Алексей Носов. Эксперт считает, что при этом ГИБДД справляется с задачей и «предписания оформляет».







Не отличаются хорошими дорогами также и окраины. Ул. Связистов





И.о. заместителя начальника отдела ГИБДД по Новосибирску Андрей Цветков рассказал, что проверяют состояние городских магистралей сотрудники ведомства ежедневно. «В случае выявления недостатков содержания дорожной сети — таких как ямы, выбоины, — принимаются меры в соответствии с действующим законодательством. В зависимости от критериев ямы принимается решение о проведении административного расследования либо ограничиваемся подготовкой предписания на устранение выявленного недостатка».







А из-за провала полотна на ул. Большевистской ежедневно страдают тысячи новосибирцев, простаивающих в пробке





За 2016 год в отношении департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска было вынесено 411 постановлений за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в мэрии. Сейчас эти акты обжалуют в судебных органах. Годом ранее ГИБДД оштрафовала новосибирскую мэрию за некачественное содержание дорог на 52 млн руб.







Ул. Владимировская





Алексей Носов предупреждает: главные разрушения на магистралях еще впереди: «Любой дорожник вам скажет, что главный враг дороги — вода, при переходах через ноль асфальт начинает буквально рвать, т.е. днем вода проникает в трещины, ночью минус — образуется линза, эта линза разрывает полотно. Процесс, на самом деле, пошел только сейчас, необратимым он будет в апреле, а с учетом того, как отвратительно вывозился снег этой зимой, вода будет течь до мая, соответственно все эти разрушения неизбежны», — апокалиптично резюмировал собеседник.

