«Наверное, весной рухнем»
Cтены жилого дома в Заельцовском районе рассыпаются на кирпичи — жильцы слышат грохот каждый день и получают от властей советы не выходить на балкон
Часть стены жилого дома на ул. Северной рухнула на балкон квартиры 3-го этажа и продолжает рассыпаться еще в течение нескольких дней. Сотрудники ЖЭУ вывезли упавшие кирпичи и огородили опасный участок. Однако жильцы дома боятся даже мыться в ванной, потому что стена может обрушиться. Дом 1961 года постройки аварийным не признан, его капремонт был запланирован еще на 2016 год, но потом был отложен. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в доме, где падают стены, и узнали, на что могут рассчитывать его жильцы.
С момента, когда часть стены 3-этажного дома № 27 на ул. Северной упала на балкон одной из квартир, прошла почти неделя. Как рассказала старшая по дому Елена Киреева, в тот же день к дому приезжали представители администрации, ЖЭУ и управляющей компании, однако никаких действий пока никто не предпринимал.
Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на ул. Северной спустя 5 дней после происшествия. Жильцы утверждают, что за это время произошло еще несколько обрушений. «Убирают мусор, следы заметают. Потом еще отвалилось — падает каждый день, — отметила старшая по дому. — Вчера за полчаса слышно было 4 раза. Ну забегали [работники ЖЭУ], электрик к нам приходил с какого-то перепугу, 20 лет такого не было».
30 марта, по наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, на балконе еще лежали остатки кирпичей, а место падения обнесли полосатыми лентами. Как рассказали жители нескольких квартир, в четверг утром сотрудники ЖЭУ торопливо очищали крышу и на грузовой машине вывезли груду камней, остатки мусора, разбившиеся стекла соседней лоджии, а также куски шлакоблоков.
Начальник ЖЭУ ООО «Участок на Ботанической. Комфорт» Нина Федорова отказалась рассказать о том, какие работы были выполнены, сославшись лишь на то, что «ЖЭУ действует в рамках договорных обязательств перед управляющей компанией "Октябрьская"».
Однако, по словам мастера ЖЭУ по имени Светлана, 29 марта приходила комиссия, чтобы составить проект на замену кровли. «Все идет из-за кровли, потому что она действительно плохая, все квартиры текут», — объяснила мастер.
Как рассказала Лидия Васильевна, которая живет в доме уже 46 лет, проблемы здесь начались еще в 1999 году, когда пошли первые трещины в стенах. С этого момента она начала писать письма бывшему тогда еще мэром Виктору Толоконскому, в прокуратуру, районную администрацию и т.д., «дошла даже до Жириновского».
«У нас стоят маячки [для слежения за деформацией], они периодически выпадают. Дом проседает — в одной комнате 2 года назад стояк деформировался, и чуть не прорвало трубу с горячей водой. Они мне говорят, вы выгнули ее что ли? А как ее можно выгнуть? И самое главное — зачем?» — недоумевает женщина.
Лидия Васильевна показала трещины в своей квартире, которые появляются регулярно, — их периодически замазывает краской. В ванную хозяйка квартиры вообще боится заходить, нагревает воду и моется в комнате. По ее мнению, ванна может вот-вот провалиться в подвал, потому что в полу большие трещины, заделанные деревянными балками.
«Несущая стена там перекошена. Тут быстренько палки вставили, заделали перед комиссией. Однако в кладовках эти трещины остались. Кирпич уже рыхлый. Идет просадка, а где-то какая-то вибрация, все. Хорошо, если мы успеем выскочить, — боится Лидия Васильевна, — Наверное, весной уже рухнем. Я думаю, скорей бы уже на дачу уехать».
В квартире на 1-м этаже дома живет семья с 2 детьми. Недавно там сделали ремонт, в том числе положили новый кафель. Однако, через несколько месяцев в плитке начали появляться трещины. Кроме трещин, по словам хозяйки, часто затапливает подвал: «Мы полностью заливали пол, потому что мыши, крысы побежали, тут что было вообще, я до психиатра дошла. Это было лет 5 назад, разрушили всю квартиру, я взяла кредит, заливали 10 см по всей квартире плюс "финишку" потом еще».
Дом аварийным не признан. По словам Елены, капитальный ремонт там планировался на 2016 год, а потом по каким-то причинам его перенесли еще на 2 года. Жильцы признались, что за всю жизнь уже привыкли постоянно вносить какие-то суммы на ремонт дома, однако никак не могут понять, когда начнутся работы. По крайней мере, «хочется, чтобы на балконы и тротуары не падали куски стен», признался один из жильцов дома.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ в течение 2 дней пыталась получить комментарий по состоянию дома на ул. Северной, 27 у руководителя УК «Октябрьская» Анатолия Толмачёва, однако он не посчитал нужным отвечать на вопросы, которые передали ему из приемной.
Старшая по дому Елена Киреева призналась, что сама ходила к руководителю УК на прием 30 марта — он принял ее письмо и сказал, что ознакомит с результатами работы по этому вопросу. 5 апреля он пообещал ознакомить ее с заключением комиссии, по которому собрание примет какое-то решение. «Это называется— предпринимаются какие-то экстренные меры. Я говорю — вы поймите, нам-то здесь жить. Вы сейчас локально дырку залатаете, а нам дальше что делать? Он говорит: "Как упадет, так приходите"», — поделилась Елена.
В мэрии говорят, что УК поручено провести срочную экспертизу дома. «Работы по текущему ремонту собственниками помещений в доме не утверждены и не включены в перечень работ и услуг, — передали НГС.НОВОСТИ через пресс-центр мэрии специалисты администрации Центрального округа. — Руководством управляющей организации рекомендовано в срочном порядке провести техническую экспертизу для оценки состояния конструктивных элементов и несущих конструкций здания и выработки мер по устранению аварийной ситуации. Выполнение данной работы взято администрацией на особый контроль».
Результаты экспертизы власти рассмотрят на районной комиссии по ЧС, а потом направят документы в департамент энергетики и ЖКХ — это нужно для получения субсидии на устранения последствий инцидента с обвалившейся стеной.
Также в мэрии решили отремонтировать дом раньше, хотя по документам крышу должны были ремонтировать не позднее 2019 года, а фасад — в 2023–2025 годах.
Сотрудники администрации Центрального округа в официальном запросе ответили корреспонденту, что
проживание в доме безопасно, однако на балконы выходить жильцам они не рекомендуют.
Несколько владельцев квартир признались в том, что им «просто страшно» — они хотят, чтобы дом признали аварийным и расселили.
Напомним, в феврале еще один известный новосибирский дом — на ул. Обогатительной, 9 — все-таки решили расселять. Стена дома начала отклоняться после коммунальных аварий, и дом пришлось подпирать щитами и досками.
Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой