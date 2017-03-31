«Наверное, весной рухнем»

Cтены жилого дома в Заельцовском районе рассыпаются на кирпичи — жильцы слышат грохот каждый день и получают от властей советы не выходить на балкон

Часть стены жилого дома на ул. Северной рухнула на балкон квартиры 3-го этажа и продолжает рассыпаться еще в течение нескольких дней. Сотрудники ЖЭУ вывезли упавшие кирпичи и огородили опасный участок. Однако жильцы дома боятся даже мыться в ванной, потому что стена может обрушиться. Дом 1961 года постройки аварийным не признан, его капремонт был запланирован еще на 2016 год, но потом был отложен. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в доме, где падают стены, и узнали, на что могут рассчитывать его жильцы.

Часть стены дома на ул. Северной рухнула на балкон 25 марта





С момента, когда часть стены 3-этажного дома № 27 на ул. Северной упала на балкон одной из квартир, прошла почти неделя. Как рассказала старшая по дому Елена Киреева, в тот же день к дому приезжали представители администрации, ЖЭУ и управляющей компании, однако никаких действий пока никто не предпринимал.





Дом № 27 на ул. Северной





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на ул. Северной спустя 5 дней после происшествия. Жильцы утверждают, что за это время произошло еще несколько обрушений. «Убирают мусор, следы заметают. Потом еще отвалилось — падает каждый день, — отметила старшая по дому. — Вчера за полчаса слышно было 4 раза. Ну забегали [работники ЖЭУ], электрик к нам приходил с какого-то перепугу, 20 лет такого не было».





Трещины в потолке и стенах в одной из квартир трехэтажного дома на ул. Северной





30 марта, по наблюдению корреспондентов НГС.НОВОСТИ, на балконе еще лежали остатки кирпичей, а место падения обнесли полосатыми лентами. Как рассказали жители нескольких квартир, в четверг утром сотрудники ЖЭУ торопливо очищали крышу и на грузовой машине вывезли груду камней, остатки мусора, разбившиеся стекла соседней лоджии, а также куски шлакоблоков.





Начальник ЖЭУ ООО «Участок на Ботанической. Комфорт» Нина Федорова отказалась рассказать о том, какие работы были выполнены, сославшись лишь на то, что «ЖЭУ действует в рамках договорных обязательств перед управляющей компанией "Октябрьская"».





Жители дома № 27 на ул. Северной с 1999 года регулярно пишут жалобы чиновникам, депутатам и прокурорам





Однако, по словам мастера ЖЭУ по имени Светлана, 29 марта приходила комиссия, чтобы составить проект на замену кровли. «Все идет из-за кровли, потому что она действительно плохая, все квартиры текут», — объяснила мастер.





Как рассказала Лидия Васильевна, которая живет в доме уже 46 лет, проблемы здесь начались еще в 1999 году, когда пошли первые трещины в стенах. С этого момента она начала писать письма бывшему тогда еще мэром Виктору Толоконскому, в прокуратуру, районную администрацию и т.д., «дошла даже до Жириновского».





Маячки в подвале устанавливают регулярно





«У нас стоят маячки [для слежения за деформацией], они периодически выпадают. Дом проседает — в одной комнате 2 года назад стояк деформировался, и чуть не прорвало трубу с горячей водой. Они мне говорят, вы выгнули ее что ли? А как ее можно выгнуть? И самое главное — зачем?» — недоумевает женщина.





Трещины в перекрытиях подвала





Лидия Васильевна показала трещины в своей квартире, которые появляются регулярно, — их периодически замазывает краской. В ванную хозяйка квартиры вообще боится заходить, нагревает воду и моется в комнате. По ее мнению, ванна может вот-вот провалиться в подвал, потому что в полу большие трещины, заделанные деревянными балками.





От усадки дома деформируются трубы





«Несущая стена там перекошена. Тут быстренько палки вставили, заделали перед комиссией. Однако в кладовках эти трещины остались. Кирпич уже рыхлый. Идет просадка, а где-то какая-то вибрация, все. Хорошо, если мы успеем выскочить, — боится Лидия Васильевна, — Наверное, весной уже рухнем. Я думаю, скорей бы уже на дачу уехать».







Несущая стена в подвале дома № 27 на ул. Северной





В квартире на 1-м этаже дома живет семья с 2 детьми. Недавно там сделали ремонт, в том числе положили новый кафель. Однако, через несколько месяцев в плитке начали появляться трещины. Кроме трещин, по словам хозяйки, часто затапливает подвал: «Мы полностью заливали пол, потому что мыши, крысы побежали, тут что было вообще, я до психиатра дошла. Это было лет 5 назад, разрушили всю квартиру, я взяла кредит, заливали 10 см по всей квартире плюс "финишку" потом еще».







Новый кафель трескается в трехэтажном доме на ул. Северной





Дом аварийным не признан. По словам Елены, капитальный ремонт там планировался на 2016 год, а потом по каким-то причинам его перенесли еще на 2 года. Жильцы признались, что за всю жизнь уже привыкли постоянно вносить какие-то суммы на ремонт дома, однако никак не могут понять, когда начнутся работы. По крайней мере, «хочется, чтобы на балконы и тротуары не падали куски стен», признался один из жильцов дома.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ в течение 2 дней пыталась получить комментарий по состоянию дома на ул. Северной, 27 у руководителя УК «Октябрьская» Анатолия Толмачёва, однако он не посчитал нужным отвечать на вопросы, которые передали ему из приемной.





Жильцы регулярно платят за капремонт, однако пока власти не могут начать ремонт кровли





Старшая по дому Елена Киреева призналась, что сама ходила к руководителю УК на прием 30 марта — он принял ее письмо и сказал, что ознакомит с результатами работы по этому вопросу. 5 апреля он пообещал ознакомить ее с заключением комиссии, по которому собрание примет какое-то решение. «Это называется— предпринимаются какие-то экстренные меры. Я говорю — вы поймите, нам-то здесь жить. Вы сейчас локально дырку залатаете, а нам дальше что делать? Он говорит: "Как упадет, так приходите"», — поделилась Елена.







Груда камней, оставшихся после обрушения части стены





В мэрии говорят, что УК поручено провести срочную экспертизу дома. «Работы по текущему ремонту собственниками помещений в доме не утверждены и не включены в перечень работ и услуг, — передали НГС.НОВОСТИ через пресс-центр мэрии специалисты администрации Центрального округа. — Руководством управляющей организации рекомендовано в срочном порядке провести техническую экспертизу для оценки состояния конструктивных элементов и несущих конструкций здания и выработки мер по устранению аварийной ситуации. Выполнение данной работы взято администрацией на особый контроль».





Результаты экспертизы власти рассмотрят на районной комиссии по ЧС, а потом направят документы в департамент энергетики и ЖКХ — это нужно для получения субсидии на устранения последствий инцидента с обвалившейся стеной.







Также в мэрии решили отремонтировать дом раньше, хотя по документам крышу должны были ремонтировать не позднее 2019 года, а фасад — в 2023–2025 годах.





Сотрудники администрации Центрального округа в официальном запросе ответили корреспонденту, что





проживание в доме безопасно, однако на балконы выходить жильцам они не рекомендуют.







Несколько владельцев квартир признались в том, что им «просто страшно» — они хотят, чтобы дом признали аварийным и расселили.





Напомним, в феврале еще один известный новосибирский дом — на ул. Обогатительной, 9 — все-таки решили расселять. Стена дома начала отклоняться после коммунальных аварий, и дом пришлось подпирать щитами и досками.