Судьба «Маяковского»

Власти города и эксперты решают, что делать со старым кинотеатром на Красном проспекте, спорят о том, надо ли сносить старое здание и что построить на его месте

С начала марта новосибирцы обсуждают возможность сноса кинотеатра имени Маяковского — одним из первых эту идею озвучил директор киноконцертного комплекса Дмитрий Ким. Среди возможных вариантов развития кинотеатра — как ни странно, его уничтожение и строительство на этом месте делового центра. По словам руководителя департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, сейчас рассматриваются два варианта вывода «Маяковского» из кризиса — восстановить нынешнее здание или построить на его месте нынешний объект с использованием механизмов частно-государственного партнерства. Сегодня в самом «Маяковском» чиновники и эксперты обсуждают, как поступить со старым зданием в самом центре города.

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Сегодня в кинотеатре им. Маяковского в 14:00 началась общественная дискуссия о том, что новосибирцы хотят видеть на его месте.





По итогу этой открытой встречи будет составлено техническое задание на разработку концепции развития киноконцертного комплекса им. Маяковского. После этого архитекторы и эксперты решат, требуется ли строить новое здание на месте нынешнего кинотеатра или реконструировать старое.





14:36





Константин Голодяев





Краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев говорит об истории кинотеатра, сопровождая рассказ слайдами с архивными фотографиями. Он подчеркивает важность этого места для городской истории — практически на месте современного кинотеатра новосибирцам показывали первые звуковые фильмы.





Первое здание кинотеатра на Красном проспекте со скульптурой поэта Владимира Маяковского













14:28





Дмитрий Ким





Началось выступление директора «Маяковского» Дмитрия Кима. Он сразу начал говорить о плачевном финансовом состоянии кинотеатра. В частности, по словам Кима, «Белый зал» сдается в аренду стороннему оператору — эти доходы позволяют «Маяковскому» рассчитываться за коммунальные услуги. От другой, по сути, профильной деятельности — показа кино и концертов — у площадки доходы незначительные. Серьезным конкурентом «Маяковского» Дмитрий Ким называет ДКЖ.





Досталось от Кима и прежнему руководству кинотеатра, на которое он частично возложил ответственность за его нынешнее состояние. Среди нарушений, допущенных прежними директорами «Маяковского», он упомянул некие невозвращенные займы. Также Ким сетует на постоянные проверки кинотеатра контролирующими и правоохранительными органами.





14:20





Юрченко заявила, что у властей есть «понимание, что здание сносить нельзя». В зале слышны вздохи облегчения: «Слава богу!».





14:16





Лада Юрченко





Лада Юрченко говорит, что наполняемость кинозала «Маяковского» составляет «единицы человек в день», и называет здание «объектом современной архитектуры 1970-х годов». Юрченко уверена, что городу нужны хороший киноконцертный зал или «зал-трансформер», который мог бы совмещать функции кино- и концертной площадки, а также конгресс-холла.





14:14









Владимир Державец





Начальник городского управления культуры Владимир Державец заявил, что тема сноса «Маяковского» возникла не на пустом месте: «Событие возникло не как результат публикаций в СМИ. О судьбе данного учреждения мы думаем давно». По словам Державца, городские власти обсуждают судьбу кинотеатра с прошлого года, а сегодня решили услышать «мнение горожан».





14:07





На дискуссию зарегистрировалось больше 60 человек. Среди собравшихся — чиновники мэрии Новосибирска, директор «Маяковского» Дмитрий Ким, краевед Константин Голодяев, продюсер Виктор Захарченко и другие эксперты. Дискуссию ведет директор Института регионального маркетинга и креативных индустрий Лада Юрченко. Встреча проходит в «Белом зале» кинотеатра.



