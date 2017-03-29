Дольче Барахольче

Под Новосибирском открылся базар с джинсами за 450 рублей и юртами за 5 тысяч долларов — ремесленники быстро разочаровались в сибиряках, которые ищут серую одежду больших размеров

В конце марта в новой барахолке на Северном объезде открылся киргизский базар с дешевой одеждой и национальными товарами — продлится он до середины апреля. Здесь можно полностью одеться всего за пару тысяч рублей, купить экзотические товары и даже приобрести жилье по долларовым ценам с тремя нолями. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ посмотрели на товары заграничных ремесленников и нашли дешевые брюки и платья по цене брендовых носков.





21 марта в оптово-розничном центре «НОРДМОЛЛ» — в народе его прозвали новой барахолкой — открылась международная выставка «Кыргыз базары — Киргизский базар». Сотни продавцов и ремесленников из Кыргызстана привезли в Новосибирск пестрые изделия ручной работы, восточные ковры и яркую одежду по низким ценам.









Киргизская ярмарка не задержится в городе надолго — она продлится всего несколько недель и закроется уже 18 апреля. Одними из самых популярных товаров оказались вязаные женские кардиганы — женщины покупают сами и приводят в отдел родственниц и подруг. «Это шерсть тонкорунного мериноса — такая особая порода баранов. Изделия из его шерсти стоят от 800 до 2500 руб., стараемся держать фабричные цены, за неделю здесь мы ни дня не были без внимания», — бойко объясняет продавщица.









Впереди лето, и торговцы завезли много одежды, словно созданной для отпуска, а не для будней в офисе. Например, тонкие женские брюки всех цветов радуги и всего по 500 руб. — бери хоть на каждый день новый цвет.









«Запросы здесь совсем другие! Женщины у вас все спрашивают серое, однотонное, чтоб никаких узоров и цветов не было. У нас, наоборот, предпочитают яркую и нарядную одежду», — описывает одна из продавщиц вкусы сибирячек.









Азиатским торговцам очень нравится новая барахолка. Продавец Маргарита живет в Новосибирске, но с родственниками из Киргизии решила открыть здесь свою точку и пока начала с детской одежды. Предпринимательница рассказывает, что ей здесь нравится — тепло, есть горячая вода и туалет, покупатели дольше ходят по рядам. А главное, за чем сюда будут приходить покупатели, — это большие размеры. «Здесь очень многие спрашивают размеры больше 50-го. В какой отдел ни зайдут, все спрашивают, есть ли 52-й или 54-й размер», — делится наблюдениями женщина.











Кроме теплых кофт и цветастых платьев здесь можно найти некогда очень популярную модель женских джинсов с сильно заниженной талией. В последние годы многие производители массовых брендов все же решили, что талия у женских джинсов должна быть выше, а любительницам заниженных брюк теперь приходится дольше искать любимую модель. Цена киргизских джинсов более чем привлекательная — от 400 руб. Шелковые топы в духе Zara или H&M всего за 300 руб. — в брендовых магазинах за такой возьмут не менее 800 руб.









Если женщина может одеться на киргизском базаре буквально с ног до головы, то для мужчин ассортимент отнюдь не богатый — буквально несколько отделов с футболками, спортивной одеждой и брюками, к которым, как выясняется, у российских мужчин свои требования. «Что ж у вас брюки-то все такие зауженные?» — со смешком спросил продавца любопытный охранник ТЦ.











Однако часть восточных ремесленников уже собралась обратно домой: продавцы жалуются, что новосибирцы не смогли по достоинству оценить войлочные сидения на стулья с национальными киргизскими узорами. Сделаны они вручную — на пошив одной уходит до 4 часов работы. За свой труд мастера просят 400 руб. за штуку. В более привычной для покупателей ИКЕА чехлы на табуретки стоят от 300 руб., а стоимость подушек для стульев и кресел может достигать и нескольких тысяч рублей. Продавцам ковров в Новосибирске повезло больше — многие сибиряки брали яркие войлочные ковры в детские комнаты, потому что, как уверяют торговцы, они не вызывают аллергию.









Фрагменты некоторых панно имеют целую историю. «Это антиквариат. Вышивки — столетние, наши прапрабабушки их делали. Вышивки не выкидывали, ткани сохранялись, а теперь по краям обшили и дали вещам вторую жизнь. Продаем от 3500 руб. — это еще недорого, на выставках уходит за 100–200 долл. Но здесь этим мало интересуются, даже не подходят», — рассказывает про свой редкий товар Гульнара из Бишкека.











Мягкие теплые тапочки для дома — явные фавориты среди рукодельных изделий. Чем больше покупаешь, тем более уступчивы продавцы — например, за 2 пары просят всего 500 руб., а за одну могут взять 350 руб.











Самый экзотичный товар представлен сразу на парковке — напротив торгового комплекса стоят 4 юрты, которые можно приобрести за кругленькую сумму. Самая маленькая из них стоит 4 тыс. долл., а за юрту побольше и покомфортнее просят уже 7 тыс. Привезли их мастера, живущие на берегах самого большого озера Киргизии Иссык-Куль.











Продавцы национальных жилищ рассказали, что стоимость юрты может доходить и до нескольких десятков тысяч долларов — она зависит от того, что внутри. Чтобы построить одну юрту, уходит не меньше месяца работы. Подготовка начинается еще зимой — тогда заготавливают материалы для каркаса, а уже летом 40 мастеров вручную штампуют множество деталей. В Новосибирске продавцам удалось продать уже две юрты. «Одну за 200 тыс. руб., другую юрту — за 4300 долл. Одну кыргызская династия купила, другую — иностранец, который приехал на выставку», — рассказала представительница мастеров. А пока оставшиеся 4 юрты мокнут под новосибирской мартовской моросью.