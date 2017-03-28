Вынос мозга

Известный дизайнер создал альтернативную эмблему Новосибирска и предложил читателям НГС присвоить ее, чтобы наладить бизнес

Дизайнер Евгений Папшев придумал альтернативный бренд Новосибирска — «#Новосибирск_выносит_мозг». Свою идею он решил подарить всем желающим и предложил читателям НГС.НОВОСТИ использовать ее для создания собственного бизнеса. Автор бренда рассказал НГС.НОВОСТИ о том, почему расплавленный мозг символизирует Новосибирск.

По словам автора, эмблему может использовать любой желающий
По словам автора, эмблему может использовать любой желающий

Дизайнер Евгений Папшев представил бренд на своей странице в Facebook. Эмблема представляет собой изображение головного мозга с подтеками и подписью: «#Новосибирск_выносит_мозг». Автор пояснил, что мозг — это символ интеллекта, тогда как Новосибирск славится как город ученых, а подтеки изображают растаявший лед. «В Новосибирске долгая суровая зима. Вынесенный мозг замерзает, превращается в мороженое. Весной лед тает — мозг начинает соображать в полную силу. Оттаявший мозг — счастье новосибирцев», — объяснил автор.


В качестве примера изображение нанесли на толстовки, но дизайнер рассчитывает на то, что эмблему будут использовать на футболках, бейсболках, сумках и на любых других вещах. Причем этим может заняться любой желающий, рассказал НГС.НОВОСТИ Евгений Папшев.


«Для меня родной город не может быть бизнесом. Я не могу извлекать прибыль из своей любви к Новосибирску. Это не по-человечески, на мой взгляд. Все, что я хочу, — чтобы мой город был бодрым и веселым. Альтернативный бренд с должной долей юмора и самоиронии. Все, о чем я мечтаю, — чтобы у молодежи был свой бренд города. Свободный, общий, яркий, бодрый. <…> Я хочу официально отказаться от авторского права, чтобы никто не боялся пользоваться идеей и наработками. Опубликуйте, пожалуйста, ссылку на вектор и мой официальный отказ от авторской собственности. С момента публикации вашей статьи старт проекта можно считать состоявшимся», — заявил дизайнер.


Оригинал эмблемы
Оригинал эмблемы

Отзывы, которые появились после первой публикации эмблемы в Facebook, Евгений назвал «невероятно положительной реакцией», хотя, по его словам, наверняка найдутся и негативные комментарии. «Всем угодить нельзя. Официальная версия сделана так, чтобы никого не раздражать, и в итоге она не живая. А живая, бодрая, яркая вещь — для тех, кто сам живой, бодрый и яркий», — считает дизайнер. 


Уже после общения с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Евгений Папшев выложил на своей странице в социальной сети Facebook скриншот интернет-магазина, в котором продаются толстовки с новым брендом.


Евгений Папшев — известный дизайнер, занимается разработкой логотипов и визуализацией рекламных кампаний. Среди его известных работ — фирменный стиль новосибирского интернет-провайдера «Электронный город», бара Shamrock Irish Pub и др.


Ранее НГС.НОВОСТИ писали об эмблеме 80-летия Новосибирской области, которую недавно утвердили власти — неоднозначное решение получило негативные отзывы как у профессионалов, так и простых жителей региона. 

Кирилл Шматков
Фото facebook.com/evgeniypapshev (1), предоставлено Евгением Папшевым (2)

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