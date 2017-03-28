Должен за того парня

Новосибирцу блокируют банковские карты за долги его полного тезки из Кемеровской области — ВТБ24 обещал разобраться, но еще не вернул крупную сумму

Должен за того парня

Банк ВТБ24 заблокировал банковские карты новосибирца Алексея Соколова, чье имя и дата рождения полностью совпадают с данными должника из Кемеровской области. После того как ошибка была обнаружена, в новосибирском офисе банка пообещали невинно пострадавшему клиенту решить проблему, но списали 13 тыс. руб. Соколов рассказал НГС.НОВОСТИ, как уже в четвертый раз попадает в неприятные истории из-за долгов своего полного тезки.

Клиент банка ВТБ24 новосибирец Алексей Соколов оказался полной тезкой — по ФИО и дате рождения — должника этого же банка, проживающего в Кемеровской области.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ сам Соколов, от таких совпадений он страдает уже несколько лет подряд, но раньше претензии были не от банка, а от мобильного оператора МТС. «Якобы у меня задолженность по сотовой связи. Ну и — привлечь к суду, отключим телефон и т.д. Звонили, угрожали… 3 раза было так. Я писал жалобу, потом ее рассматривали, но далее снова все повторялось. Долги были небольшие — по 200–300 руб. Неприятно было все время ездить и разбираться», — посетовал Алексей Соколов, добавив, что телефон с этим номером у его пожилого отца, который ничего не мог понять, постоянно пугался и расстраивался из-за таких телефонных угроз.


В конце прошлой недели Соколов получил SMS об аресте денег на карте в размере около 200 тыс. руб. «Я подумал, что это какой-то развод, и не стал даже вникать в это дело. А тут решил снять деньги в банкомате, а у меня все заблокировано»,


— рассказал Алексей о своей неудачной попытке снять наличку в субботу, 25 марта.


Операторы банка пояснили Соколову, что карточки заблокированы по решению судебных приставов Кемеровской области. «Зашли с товарищем на сайт приставов и нашли там "мое" дело. Действительно — Соколов Алексей Николаевич, проживающий в Анжеро-Судженске Кемеровской области. Я сразу понял, что это мой однофамилец — старый знакомый», — говорит Алексей Соколов из Новосибирска.


В итоге новосибирцу сказали, что для решения проблемы ему надо прибыть в отделение банка в понедельник, 27 марта, с документами. В банке у пострадавшего клиента еще уточнили ИНН, а через пару часов перезвонили ему и заверили, что счета успешно разблокированы.


Правда, на этом злоключения новосибирца не закончились — во время подготовки материала Соколов, уже обрадовавшийся завершению истории, обнаружил, что его счета так и не разблокированы. После очередной поездки в банк ситуация повторилась один в один: клиента заверили, что карты разблокировали, но выполнять по ним операции Соколов не мог вплоть до вечера понедельника, 27 марта. При этом, по словам новосибирца, с одной из карт,


на которую он получает зарплату, было списано около 13 тыс. руб. В банке Соколову пояснили, что эти деньги вернут еще в течение 15 рабочих дней — после рассмотрения его претензии.


«Клиент сегодня утром (27 марта. — И.К.) обратился в офис банка на "Золотой Ниве". Заблокированным у него был не только счет, но, как выяснилось, и карта. Счет был разблокирован до обеда — вероятно, об этом и сказали клиенту по телефону. А вот карта разблокирована в 16:36. То есть потребовалось меньше суток на ликвидацию последствий решения, принятого ФССП ошибочно из-за задвоения ФИО двух разных клиентов», — пояснили НГС.НОВОСТИ в новосибирском филиале банка ВТБ24. Постановления судебных приставов обязательны для исполнения в банках, но клиент может направить жалобу на ошибку непосредственно ФССП или банку, добавили в ВТБ24. На рассмотрения таких претензий у финансового учреждения по закону есть 15 рабочих дней.


Случай Алексея Соколова — не первый инцидент, связанный с блокировкой карт ВТБ24 из-за долгов полных тезок новосибирских клиентов. 20 марта НГС.НОВОСТИ рассказывали похожую историю, случившуюся с матерью-одиночкой Татьяной Мельниковой. Женщине удалось отстоять свою правоту и отсудить у банка компенсацию морального вреда в размере 8 тыс. руб. за 2 блокировки ее карты в течение 2016 года.

Илья Калинин
Фото ​AndreyPopov (Essentials/iStock)

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