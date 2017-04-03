Подайте на котика

Средство для левитации, второе котокафе в Новосибирске и клип про Ленина — НГС изучил, на что горожанам удается собрать огромные деньги на краудфандинговых площадках

По данным Банка России, все больше россиян совершают сделки на краудфандинговых площадках. В IV квартале 2016 года обычные пользователи интернета заключили на 51 % больше сделок с бизнес-проектами, чем в предыдущем квартале. Новосибирск не отстает от всей страны — новосибирцы собирают в сети деньги на клипы о Ленине, «универсальное средство для левитации», компьютерные игры и более серьезные разработки. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучила мечты местных пользователей краудфандинговых площадок и узнала, какие из новосибирских проектов воплотились в реальность за народные деньги.

Пресс-служба Банка России сообщила, что в IV квартале 2016 года сделки на краудфандинговых площадках значительно выросли. Объем известных сделок за этот период составил 338,4 млн руб., при этом объем сделок в сфере p2b (кредитование физическими лицами бизнес-проектов) вырос на 51 % (составил более 173 млн руб.). Здесь самые популярные сделки — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. до 1 млн руб. Сборы от человека к человеку (p2p-кредитование) в IV квартале увеличились вдвое по сравнению с III кварталом и составили 46,1 млн руб., сообщает пресс-служба Банка России, а также растут крупные договоры (более 100 тыс. руб.). На культурные и благотворительные проекты краудфандинг в IV квартале «собрал» 81,5 млн руб.





«Годовой объем рынка краудфандинга можно оценить в пределах одного-двух миллиардов рублей, с сохраняющейся тенденцией к росту.





При этом количество физических лиц, использующих площадки для привлечения или размещения средств, составляет не более 10 тыс. человек», — сказано в сообщении.







Подари мне песню





Творческие новосибирцы не раз бросали клич и просили народ поддержать какой-нибудь художественный проект. К примеру, российская краудфандинговая платформа Boomstarter помогла музыкантам из группы «VeraХолодная» собрать 31 тыс. руб. на запись своего первого музыкального альбома. Девушка рассказала НГС, что в итоге собранных средств хватило только на первые две песни: «Мы тогда были очень глупы и ничего не понимали в записи. На деле эта сумма — примерная стоимость за 2 трека». Но и первых двух записанных песен коллективу хватило, чтобы найти продюсера и подписать с ним контракт. Сейчас девушка живет в Москве, она собрала новую команду и работает над записью альбома.





Так музыканты из группы «Калинов мост» призывали поклонников скинуться на новую пластинку





В декабре 2016 года на сайте Planeta.ru группа «Калинов мост» успешно собрала чуть больше миллиона на альбом «СЕЗОН ОВЕЦ». Семнадцатый альбом сибирской рок-группы вышел 25 декабря 2016 года. Сегодня альбом «СЕЗОН ОВЕЦ» из 12 треков можно купить на iTunes за 149 руб., на Google Play релиза еще не было.







«Любовь, комсомол и весна» от коллектива SILENZIUM







Краудфандингом регулярно пользуется группа SILENZIUM — в ноябре 2016 года 51 тыс. руб. ушла на съемки видео к песне Александры Пахмутовой «Любовь, комсомол и весна» (клип вышел в январе 2017 года, это шестиминутная история про московскую скрипачку, которая уезжает за любимым в Сибирь). До этого девушки также сняли клипы на композиции Northern Lights (март 2016 года, история любви девушки Катуни и пастуха Бия, 49,5 тыс. руб.), «Неба утреннего стяг» (июнь 2015 года, струнный ансамбль в пионерских галстуках исполняет песню о Ленине у ног знаменитого новосибирского памятника, 21,3 тыс. руб.), «Мурка» (март 2013-го, бандиты приезжают на автомойку, там им мерещатся скрипачки, 36,4 тыс. руб.).







Самый дорогой клип в истории новосибирского краудфандинга





Рекордсменами по количеству собранных денег стали молодые люди из коллектива Burkina Faso («Инди-рок в сочетании с электроникой и элементами дабстепа», — как они сами себя описывали в 2013 году), им удалось собрать на клип на песню «We are burkina faso» сразу 100 тыс. руб.







От карты до кафе с котами





В 2015 году создатели авторской карты «Ново-Сибирска» собрали на Planeta.ru около 96 тыс. руб. на издание первого тиража городского плана (заявленная сумма была 145 тыс.). Карту успешно выпустили, сегодня ее можно купить в нескольких книжных магазинах.



Фрагмент карты «Ново-Сибирска» с сайта Planeta.ru







На Boomstarter новосибирцы успешно собрали на производство солнечных батарей, интернет-магазин иван-чая, съемки сериала «Рэпанутые», курьерскую службу, напольный твистер по мотивам книги «Хоббит», трансляцию видео из домика длиннохвостой неясыти и многое другое.



Скриншот из игры Goliath с сайта goliath-game.com







Создатели компьютерной игры Goliath, новосибирская компания Whalebox, собрали за август 2015 года 12 тыс. долл. из требуемых 50 тыс. и сами приостановили кампанию. «На Kickstarter мы не собрали денег, но зато смогли собрать дружное сообщество игроков и много интересных знакомств из игровой индустрии. В итоге нашли партнеров и выпустили игру с американским издателем Encore и нашим Alawar», — рассказал создатель объявления Артем Бочкарев. Игра вышла в мае 2016 года — «достаточно успешно», говорит Бочкарев, сейчас над ней работает студия Alawar, а Whalebox продолжает создавать «пока неанонсированные проекты».







Недавно в котокафе начали продавать фирменные джемы. Фото new.vk.com/murchim_cafe



17 марта стартовал сбор на второе котокафе в Новосибирске: «Первое котокафе мы открыли девять месяцев назад. За это время нами было пристроено 42 кота, то есть в среднем, благодаря котокафе, дом находит один кот в неделю!» — пишут организаторы. На новое котокафе Murchim организаторы просят 400 тыс. Однако на краудфандинговые платформы заходят не только соискатели творческого успеха, но и серьезные предприятия с недостатком финансирования. К примеру, весной 2016 года на сайте Planeta.ru новосибирская Лаборатория дендритных клеток собрала 300 тыс. руб. на клинические испытания аутовакцины против рака.







Провальные идеи







Не всем удалось добиться успеха. Проект мини-садика для 6–9 детей «САДИК РЯДОМ» собрал в 2014 году всего 800 руб. из заявленных 260 тыс. руб., сбор проводила директор тренинговой компании «Открытый мир» Елена Саламатина. Судя по всему, садик в городе так и не открылся. В 2014 году антикафе Friends-club пытался собрать 250 тыс., чтобы оплатить два летних месяца аренды помещения на Советской, 22, однако спонсоры прислали им только 200 руб. Сегодня по этому адресу антикафе нет.







Пожар, в котором сгорел каток «Сибирского льда», уничтожил и парк чудес «Галилео». фото Артема Фатеева

150 руб. из необходимых 70 тыс. собрали молодые люди из музыкальной рэп-группы «ВОСТОК» на запись своего альбома «Компас», сейчас профили музыкального коллектива удалены со всех доступных ресурсов. Проект журнала «Анимешники в Новосибирске 17+» («Аниме-события Сибири, интервью, рецензии и статьи о Японии») собрал 800 руб. из необходимых 60 тыс. Компания «Сибирский лед» также безуспешно собирала деньги на восстановление катка на Красном проспекте, 220, который сгорел в мае 2014 года, но пользователи сайта пожертвовали на эти цели всего 3 тыс. из необходимых 4 млн.







Такие видео о левитации на свой канал регулярно выкладывает изобретатель Денис Шепель





Изобретатель Денис Шепель собирает с декабря прошлого года средства на аппарат стабилизированной левитации. На ознакомительном видео Денис демонстрирует чудеса инженерной мысли: аппарат якобы заставляет левитировать в воздухе три увесистые камня. Зачем нужна такая разработка, Денис не уточняет. Однако это не помешало ему собрать уже почти 57 тыс. руб. из требуемых 2,6 млн. На проекты «Выслеживание и отлов закладчиков группой добровольцев на территории Новосибирска» 2015 года и «Первый в Новосибирске инди-сериал о любви» (деньги, согласно тексту объявления, нужны были на «питание и обогрев» актеров) не удалось собрать ни рубля.





Чаще всего краудфандингом пользуются стартаперы, представители игровой индустрии и разработчики ПО,





уверен генеральный директор агентства интернет-маркетинга «Вебселлерс» Сергей Вепренцев. «Вообще, сейчас краундфандинг находится в тренде, его применяют во многих отраслях. Успех компании зависит от маркетинга, нужно удовлетворять потребности аудитории, в продукте должна быть польза для клиентов или для общества, дальше идею надо завернуть в яркую и простую обложку», — подмечает специалист. Однако, по его словам, такая методика сбора денег срабатывает не всегда, часто творческая составляющая побеждает практическую: «Игнорирование интересов аудитории, противопоставление этих интересов собственным является одной из основных причин провала». Все же крупный бизнес то и дело прибегает к этой методике и собирает деньги с народа — в качестве примере Вепренцев приводит китайскую компанию Xiaomi, которая так спонсирует производство гаджетов для «умного дома». «Для большой компании — это возможность заранее спрогнозировать спрос», — считает эксперт.