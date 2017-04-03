Подайте на котика
Средство для левитации, второе котокафе в Новосибирске и клип про Ленина — НГС изучил, на что горожанам удается собрать огромные деньги на краудфандинговых площадках
По данным Банка России, все больше россиян совершают сделки на краудфандинговых площадках. В IV квартале 2016 года обычные пользователи интернета заключили на 51 % больше сделок с бизнес-проектами, чем в предыдущем квартале. Новосибирск не отстает от всей страны — новосибирцы собирают в сети деньги на клипы о Ленине, «универсальное средство для левитации», компьютерные игры и более серьезные разработки. Корреспондент НГС.НОВОСТИ изучила мечты местных пользователей краудфандинговых площадок и узнала, какие из новосибирских проектов воплотились в реальность за народные деньги.
Пресс-служба Банка России сообщила, что в IV квартале 2016 года сделки на краудфандинговых площадках значительно выросли. Объем известных сделок за этот период составил 338,4 млн руб., при этом объем сделок в сфере p2b (кредитование физическими лицами бизнес-проектов) вырос на 51 % (составил более 173 млн руб.). Здесь самые популярные сделки — от 100 тыс. до 500 тыс. руб. и от 500 тыс. до 1 млн руб. Сборы от человека к человеку (p2p-кредитование) в IV квартале увеличились вдвое по сравнению с III кварталом и составили 46,1 млн руб., сообщает пресс-служба Банка России, а также растут крупные договоры (более 100 тыс. руб.). На культурные и благотворительные проекты краудфандинг в IV квартале «собрал» 81,5 млн руб.
«Годовой объем рынка краудфандинга можно оценить в пределах одного-двух миллиардов рублей, с сохраняющейся тенденцией к росту.
При этом количество физических лиц, использующих площадки для привлечения или размещения средств, составляет не более 10 тыс. человек», — сказано в сообщении.
Подари мне песню
Творческие новосибирцы не раз бросали клич и просили народ поддержать какой-нибудь художественный проект. К примеру, российская краудфандинговая платформа Boomstarter помогла музыкантам из группы «VeraХолодная» собрать 31 тыс. руб. на запись своего первого музыкального альбома. Девушка рассказала НГС, что в итоге собранных средств хватило только на первые две песни: «Мы тогда были очень глупы и ничего не понимали в записи. На деле эта сумма — примерная стоимость за 2 трека». Но и первых двух записанных песен коллективу хватило, чтобы найти продюсера и подписать с ним контракт. Сейчас девушка живет в Москве, она собрала новую команду и работает над записью альбома.
В декабре 2016 года на сайте Planeta.ru группа «Калинов мост» успешно собрала чуть больше миллиона на альбом «СЕЗОН ОВЕЦ». Семнадцатый альбом сибирской рок-группы вышел 25 декабря 2016 года. Сегодня альбом «СЕЗОН ОВЕЦ» из 12 треков можно купить на iTunes за 149 руб., на Google Play релиза еще не было.
Краудфандингом регулярно пользуется группа SILENZIUM — в ноябре 2016 года 51 тыс. руб. ушла на съемки видео к песне Александры Пахмутовой «Любовь, комсомол и весна» (клип вышел в январе 2017 года, это шестиминутная история про московскую скрипачку, которая уезжает за любимым в Сибирь). До этого девушки также сняли клипы на композиции Northern Lights (март 2016 года, история любви девушки Катуни и пастуха Бия, 49,5 тыс. руб.), «Неба утреннего стяг» (июнь 2015 года, струнный ансамбль в пионерских галстуках исполняет песню о Ленине у ног знаменитого новосибирского памятника, 21,3 тыс. руб.), «Мурка» (март 2013-го, бандиты приезжают на автомойку, там им мерещатся скрипачки, 36,4 тыс. руб.).
Рекордсменами по количеству собранных денег стали молодые люди из коллектива Burkina Faso («Инди-рок в сочетании с электроникой и элементами дабстепа», — как они сами себя описывали в 2013 году), им удалось собрать на клип на песню «We are burkina faso» сразу 100 тыс. руб.
От карты до кафе с котами
В 2015 году создатели авторской карты «Ново-Сибирска» собрали на Planeta.ru около 96 тыс. руб. на издание первого тиража городского плана (заявленная сумма была 145 тыс.). Карту успешно выпустили, сегодня ее можно купить в нескольких книжных магазинах.
На Boomstarter новосибирцы успешно собрали на производство солнечных батарей, интернет-магазин иван-чая, съемки сериала «Рэпанутые», курьерскую службу, напольный твистер по мотивам книги «Хоббит», трансляцию видео из домика длиннохвостой неясыти и многое другое.
Создатели компьютерной игры Goliath, новосибирская компания Whalebox, собрали за август 2015 года 12 тыс. долл. из требуемых 50 тыс. и сами приостановили кампанию. «На Kickstarter мы не собрали денег, но зато смогли собрать дружное сообщество игроков и много интересных знакомств из игровой индустрии. В итоге нашли партнеров и выпустили игру с американским издателем Encore и нашим Alawar», — рассказал создатель объявления Артем Бочкарев. Игра вышла в мае 2016 года — «достаточно успешно», говорит Бочкарев, сейчас над ней работает студия Alawar, а Whalebox продолжает создавать «пока неанонсированные проекты».
17 марта стартовал сбор на второе котокафе в Новосибирске: «Первое котокафе мы открыли девять месяцев назад. За это время нами было пристроено 42 кота, то есть в среднем, благодаря котокафе, дом находит один кот в неделю!» — пишут организаторы. На новое котокафе Murchim организаторы просят 400 тыс. Однако на краудфандинговые платформы заходят не только соискатели творческого успеха, но и серьезные предприятия с недостатком финансирования. К примеру, весной 2016 года на сайте Planeta.ru новосибирская Лаборатория дендритных клеток собрала 300 тыс. руб. на клинические испытания аутовакцины против рака.
Провальные идеи
Не всем удалось добиться успеха. Проект мини-садика для 6–9 детей «САДИК РЯДОМ» собрал в 2014 году всего 800 руб. из заявленных 260 тыс. руб., сбор проводила директор тренинговой компании «Открытый мир» Елена Саламатина. Судя по всему, садик в городе так и не открылся. В 2014 году антикафе Friends-club пытался собрать 250 тыс., чтобы оплатить два летних месяца аренды помещения на Советской, 22, однако спонсоры прислали им только 200 руб. Сегодня по этому адресу антикафе нет.
150 руб. из необходимых 70 тыс. собрали молодые люди из музыкальной рэп-группы «ВОСТОК» на запись своего альбома «Компас», сейчас профили музыкального коллектива удалены со всех доступных ресурсов. Проект журнала «Анимешники в Новосибирске 17+» («Аниме-события Сибири, интервью, рецензии и статьи о Японии») собрал 800 руб. из необходимых 60 тыс. Компания «Сибирский лед» также безуспешно собирала деньги на восстановление катка на Красном проспекте, 220, который сгорел в мае 2014 года, но пользователи сайта пожертвовали на эти цели всего 3 тыс. из необходимых 4 млн.
Изобретатель Денис Шепель собирает с декабря прошлого года средства на аппарат стабилизированной левитации. На ознакомительном видео Денис демонстрирует чудеса инженерной мысли: аппарат якобы заставляет левитировать в воздухе три увесистые камня. Зачем нужна такая разработка, Денис не уточняет. Однако это не помешало ему собрать уже почти 57 тыс. руб. из требуемых 2,6 млн. На проекты «Выслеживание и отлов закладчиков группой добровольцев на территории Новосибирска» 2015 года и «Первый в Новосибирске инди-сериал о любви» (деньги, согласно тексту объявления, нужны были на «питание и обогрев» актеров) не удалось собрать ни рубля.
Чаще всего краудфандингом пользуются стартаперы, представители игровой индустрии и разработчики ПО,
уверен генеральный директор агентства интернет-маркетинга «Вебселлерс» Сергей Вепренцев. «Вообще, сейчас краундфандинг находится в тренде, его применяют во многих отраслях. Успех компании зависит от маркетинга, нужно удовлетворять потребности аудитории, в продукте должна быть польза для клиентов или для общества, дальше идею надо завернуть в яркую и простую обложку», — подмечает специалист. Однако, по его словам, такая методика сбора денег срабатывает не всегда, часто творческая составляющая побеждает практическую: «Игнорирование интересов аудитории, противопоставление этих интересов собственным является одной из основных причин провала». Все же крупный бизнес то и дело прибегает к этой методике и собирает деньги с народа — в качестве примере Вепренцев приводит китайскую компанию Xiaomi, которая так спонсирует производство гаджетов для «умного дома». «Для большой компании — это возможность заранее спрогнозировать спрос», — считает эксперт.
Наталья Гредина