Справки вместо денег

Новосибирцы остались без господдержки по ипотеке — они потратили тысячи рублей на оформление документов, но не попали в программу, которую закрыли раньше времени

В марте новосибирцы пожаловались в редакцию НГС.НОВОСТИ на внезапно завершившуюся программу АИЖК по поддержке тех, кто оформил ипотеку, а затем по тем или иным причинам попал в трудное финансовое положение. Оказалось, что программа была столь популярна, что деньги на ее реализацию закончились досрочно — через месяц после решения о ее продлении. Почему поучаствовать в программе было заведомо невозможно и на что могут рассчитывать ипотечные заемщики после ее закрытия, узнала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Новосибирским ипотечникам не досталось господдержки: измененная правительством в феврале программа помощи заемщикам Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) уже в начале марта оказалась остановлена — на это в редакцию НГС.НОВОСТИ пожаловались сразу несколько читателей.







Программа поддержки ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, была запущена АИЖК в 2015 году. Из федерального бюджета на ее реализацию было выделено 4,5 млрд руб. На старте программы требования к участникам предъявлялись довольно жесткие, но к концу 2015 года круг возможных получателей господдержки был расширен, а объем финансирования увеличен.







В частности, семьи с одним ребенком могли рассчитывать на списание до 20 % остатка задолженности по кредиту (но не более 600 тыс. руб.). Для инвалидов, ветеранов боевых действий, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами эта сумма увеличилась до 30 %, или до 1,5 млн руб.







Срок действия программы первоначально был ограничен 1 марта 2017 года, но в начале февраля ее действие продлили до конца мая. Одна из обратившихся в редакцию НГС.НОВОСТИ читательниц, Мария Еговкина, рассказала, что с конца прошлого года подход к участникам программы стал еще лояльнее: по ее словам, раньше она была доступна только тем, кто уже успел задолжать банку, но в 2017 году заявку могли подать и те, кто платит по ипотеке вовремя, но чей доход не дотягивает до определенного уровня.







Однако принять участие в программе узнавшие о ней лишь в начале этого года новосибирцы не успели: срок подготовки документов занимает почти месяц, а остановлена программа была уже в начале марта — почти за 3 месяца до официального закрытия.







Впрочем, не успели в получить поддержку не только новосибирцы: созданную жительницей Тюмени на сайте Change.org





петицию с просьбой продлить госпомощь к моменту публикации материала успели подписать более 15 тыс. человек со всей России.





На странице программы на сайте АИЖК отмечается, что прием новых заявок остановлен «в связи с ожидаемым полным израсходованием выделенных на реализацию программы денежных средств по уже принятым от граждан заявкам».







Жительница Новосибирска Анастасия Халипо заявку на реструктуризацию подала в начале февраля, но ее заявку в госагентстве не одобрили, объяснив это отсутствием средств. При этом на сайте АИЖК средства «имелись» до 1 марта, а сообщения о закрытии программы появились еще через неделю. «Если нам отказали в заявке от 10.02.17 г., значит, на тот момент уже должно было быть известно о недостатке средств», — написала девушка в запросе в АИЖК (копия имеется в распоряжении НГС.НОВОСТИ).







На запрос корреспондента НГС.НОВОСТИ за время подготовки материала в АИЖК не ответили, однако в ответе агентства на имя Анастасии Халипо указывается, что 31 мая 2017 года — это не дата окончания приема заявок, а срок для проведения реструктуризации. «В феврале 2017 в адрес кредиторов поступило значительное количество обращений заемщиков на участие в программе, после рассмотрения и проведения реструктуризации по которым денежные средства, выделенные на реализацию программы помощи, будут израсходованы в полном объеме», — говорится в сообщении. Дополнительного же финансирования в АИЖК не ожидают.





Новосибирцы пожаловались на отказы в предоставлении поддержки по программам для ипотечников





Список участвовавших в программе кредиторов относительно невелик, но включает многие крупные банки. В Райффайзенбанке обращений по реструктуризации ипотеки по программе АИЖК за время ее действия было «немного», сообщила начальник отдела продаж ипотечных кредитов РЦ «Сибирский» Ирина Ярыгова. В ВТБ24 из 4,7 тыс. полученных заявок было рефинансировано более 1,3 тыс., а сумма «прощения» долга составила порядка 300 млн руб. Еще более 1 тыс. уже одобренных агентством заявок должно быть рефинансировано в ближайшее время. «В Новосибирске за весь период действия программы принята 161 заявка. Рефинансировано 32 % — 52 кредита», — добавила управляющий директор по ипотеке Сибирского филиала ВТБ24 Виктория Ферле.







В Сибирском банке Сбербанка комментировать ситуацию отказались, однако в начале марта представители кредитной организации сообщали «Известиям», что в ближайшее время ожидают досрочного завершения программы. Как рассказала Мария Еговкина, уже в день выхода этой публикации на дверях банка заявителей встречало сообщение об окончании приема документов.







То, что в бюджете программы вдруг закончились деньги, Еговкина поняла, когда получила отказ на реструктуризацию из банка. Между тем, по словам девушки и многочисленным комментариям на странице петиции, потенциальные участники программы сетуют не столько на ее остановку, сколько на значительные суммы, которые пришлось потратить для подготовки пакета документов.





Самой затратной справкой, говорит Мария Еговкина, была выписка из ЕГРН, подтверждающая отсутствие у заявителя другой недвижимости на территории России:





одна такая справка стоит 1,8 тыс. руб., но получить ее нужно на каждого члена семьи отдельно, в том числе на несовершеннолетних детей. Срок подготовки справки — минимум 3 недели.





То есть даже поданные сразу после продления программы документы просто могли не успеть рассмотреть и одобрить до остановки программы.







«Росреестр не успевает предоставить справки, люди не успевают подать документы в банк и не попадают под данную программу. Ладно, если бы просто отказали в реструктуризации, без запроса этих справок, а так, получается, есть 10 тыс. семей, с каждой семьи [минимум] по 5,4 тыс. руб. — нормально государство заработало, — возмущается Еговкина. — Сейчас эти справки никому не нужны. И люди плачут и говорят: вы верните нам хотя бы деньги за эти справки, раз мы не можем воспользоваться данной программой. Понятно, что услуга оказана Росреестром, госпошлина взята, но народ считает себя обманутым».







Начальник отдела регистрации прав на жилые и нежилые помещения Управления Росреестра по Новосибирской области Яков Хохлов рассказал, что вернуть деньги за оказанную госуслугу возможно, но лишь в двух случаях: либо на основании решения суда, либо если заявитель на этапе регистрации права от этой регистрации отказывается. «В других случаях — если прекратилось действие какой-то программы или в принципе человек заказал, заплатил, выписку получил, а уже не надо, — нет. Речь идет о казне, речь идет о госоргане, поэтому просто так деньги не возвращаются», — заметил он.







Ирина Ярыгова из Райффайзенбанка заметила, что внезапно завершившаяся программа поддержки от АИЖК была не первой. «Вероятно, в случае ухудшения экономической ситуации будет снова предложен вариант поддержки ипотечных заемщиков», — предположила она.





Стоит отметить, что в банках действуют и собственные программы реструктуризации ипотечных кредитов, однако, заметили в ВТБ24, массового характера такие обращения не носят и существенных изменений в банке не ждут.





Чаще всего за реструктуризацией обращаются в связи с потерей работы или падением дохода, хотя встречаются и более индивидуальные жизненные ситуации — разводы, раздел имущества, болезни.







«Именно поэтому в банке с 2008 года не прекращает действовать комплексная программа реструктуризации, позволяющая заемщику временно снизить платежную нагрузку по кредиту. Это и платежные каникулы на срок до 12 месяцев, и отсрочка погашения основного долга, и увеличение срока кредита», — рассказали в ВТБ24.





Подобные программы, как правило, есть у большинства крупных банков, однако каждое решение в таких случаях индивидуально.