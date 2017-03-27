Три года без хамона

Корреспондент НГС.НОВОСТИ сравнил цены в магазинах с теми, что были до санкций 3 года назад — продукты подорожали в среднем вдвое, но нашлось единственное исключение

Три года без хамона

Около 3 лет назад, весной 2014 года, западные страны ввели в отношении России экономические санкции — следом российским правительством были введены ответные контрсанкции и взят курс на импортозамещение товаров из-за рубежа. Новая экономическая реальность отразилась на российском рынке: цены начали расти буквально на все, а в конце 2014 года рубль по отношению к мировым валютам упал в 2 раза. Корреспондент НГС.НОВОСТИ провел кропотливую работу — разыскал чеки за покупки, сделанные в 2013–2014 годах, и отправился в те же самые магазины Новосибирска, чтобы проверить нынешние цены за те же самые позиции. Цены на отдельные товары выросли на 50, 100 и даже 300 % — но был найден единственный популярный товар, стоимость которого за 3 года не изменилась ни на копейку.

Как санкции, так и ответные меры привели к заметному удару по кошелькам россиян, подсчитали в Институте экономической политики Гайдара. «При неизменной структуре спроса внутри санкционного и несанкционного наборов товаров дополнительные расходы на душу населения в России за исследуемый период (с 2014 по 2016 годы. — И.К.) составили в среднем 4380 руб. в год», — говорится в докладе института под названием «Мониторинг экономической ситуации в России», опубликованном на прошлой неделе. Впрочем, даже если санкций бы не было, «запретные» товары были бы дешевле всего на 3 %, а стоимость набора несанкционных товаров — всего на 2,9 %, добавляют экономисты. В условиях постоянного роста цен покупатели переключались «на идентичные более дешевые и более низкого качества отечественные и импортные товары из других стран».


Коррреспондент НГС.НОВОСТИ решил проверить выводы экономистов и с помощью читателей сайта собрал чеки за покупки, совершенные в популярных магазинах Новосибирска 3 года назад и более. Для чистоты эксперимента сравнивались одни и те же позиции в одних и тех же торговых точках. И результаты продемонстрировали заметное превышение фактических цен над официальной инфляцией в НСО. По данным Новосибирскстата, годовая инфляция в НСО на потребительские цены и услуги составила в 2014 году 10,2 %, в 2015 году — 11,4 %, а в 2016 году — рекордно низкие 4,4 %. 


Непродовольственные товары


Три года без хамона

В этом сегменте много товаров с самым понятным для рядового потребителя изменением цен. Курс доллара и евро с 2014 года вырос вдвое, правда, затем несколько откатился — заметная часть непродовольственных товаров, в первую очередь техника, производится за рубежом или собирается в России из иностранных компонентов, — стало быть и рост цен тут абсолютно ясен. 


Из старых чеков удалось найти документальное подтверждение покупок в «М.Видео», TechnoPoint. «Е2Е4» и интернет-магазине «Технологии печати» и выяснить, сколько эти же товары стоят сейчас.



Продовольственные товары


Продовольственные товары сравнивались по чекам двух гипермаркетов — «Ленты» у Димитровского моста (покупки совершались 26.12.2013 и 01.03.2014 c дисконтной картой сети) и «Ашана» в «Сибирском Молле» (покупки от 08.03.2014 и 09.04.2014).


Три года без хамона


Анализ цен в гипермаркете «Лента» выявил и приятные сюрпризы. Например, морковь российского производства сейчас можно приобрести по акции за 12,99 руб./кг (цена без акции — 31,19 руб./кг), в то время как 3 года назад она стоила 17,99 руб./кг. 


Три года без хамона


Среди фаворитов в «Ашане» — пшеничная булочка, цена на которую за 3 года не изменилась ни на копейку, и яблоки сорта «Голден», которые за это время даже подешевели. 


«В 14-м году курс доллара вырос, и был скачок [цен] на продукты питания. Импортная составляющая есть у всех, даже у отечественных производителей из сельского хозяйства. Второе — конкурентная среда изменилась. Импортные товары были с рынка удалены, это и контрсанкции, и не только — Китай, например, из-за роста курса доллара. И это дало внутренним производителям возможность поднять цены», — называет главные причины роста цен Александр Манцуров, совладелец торгового холдинга «Сибирский гигант», объединяющего новосибирские сети «Гигант», «Мегас» и «Горожанка». 


Популярная марка молока выросла за 3 года в цене с 39,99 руб. до 49,99 руб. 
Популярная марка молока выросла за 3 года в цене с 39,99 руб. до 49,99 руб. 

По словам Александра Манцурова, на рост цен также оказали влияние тарифы монополистов энергетической и транспортной отраслей — тарифы для населения контролирует государство, а для юридических лиц они формируются иначе. «Тарифы могут вырасти в течение года на электроэнергию на 20 %, на газ — на 30 %. Железнодорожные тарифы дорожают, причем красиво: если прямой проезд вагона от, например, Петербурга до Новосибирска остался неизменным, то цены на подачу вагона и обслуживание незаметно увеличились. И в результате прогон вагона в целом может вырасти на 15 %. Мы сегодня столкнулись с парадоксальной ситуацией, что продукты, привезенные нами машинами из Санкт-Петербурга, обходятся дешевле, чем железной дорогой», — рассказал Александр Манцуров. 


Покупатель, по словам совладельца «Сибирского гиганта», последнее время сильно переориентировался на товары низкого сегмента, предпочитая выбирать не брендированный продукт. Особенно это заметно, например, по туалетной бумаге: покупатели практический отказались от импортной и дорогой, заменив ее на отечественную и дешевую, уточнил Манцуров. Заниженные цены на отдельные категории товаров по акциям — один из инструментов получения лояльности покупателя, в таких случаях товар может продаваться даже ниже цены производителя, добавляет совладелец «Сибирского гиганта».


Чек за покупки из магазина «Ашан-Сити» в ТЦ «Сибирский Молл» от 9 апреля 2014 года
Чек за покупки из магазина «Ашан-Сити» в ТЦ «Сибирский Молл» от 9 апреля 2014 года

Управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков объяснил падение покупательной способности девальвацией рубля — она вызвана снижением цены на нефть.


«Рубль будет слабеть и дальше. Цены на нефть не вырастут, экономика сильнее не станет. Тут причина и в том, что очень высокая доля государства в экономике. Иногда, когда получаешь сведения, что у государства в бизнесе там процентов 70 или больше, задаешь себе вопрос: а мы еще в капитализме живем или уже в социализме?» — заметил Сергей Дьячков. Он подчеркивает, что экономическая изоляция из-за санкций неизбежно приводит к росту цен.


В том, что официальная инфляция демонстрирует относительно небольшой рост цен, нет ничего удивительного, объясняет Сергей Дьячков. Инфляция у различных по достатку категорий — разная, поскольку в потребительской корзине новосибирцев с небольшими доходами выше доля продуктов, заключает эксперт.

Илья Калинин
Фото автора (1, 2), предоставлено читателями НГС.НОВОСТИ (3)
Инфографика Кирилла Шматкова

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