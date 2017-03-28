Само не тает

Новосибирск покрылся черными кучами, которые не берет даже реагент, — в них спрессованы яды, грязь и сажа, благодаря которым ледяные тротуары растают на 2 недели раньше

На прошлой неделе оттепели, утверждают синоптики, доходили до +9 градусов. Весна с плюсовыми температурами превратила снег на улицах города в черную массу, которая никак не может растаять. Кроме снега в ней есть сажа, частицы покрышек и целый набор других веществ, скоро они поднимутся в воздух и попадут в реку. Специалисты объяснили опасность черного снега, а корреспонденты НГС.НОВОСТИ попытались справиться с ним с помощью опасных химических веществ.

На прошлой неделе новосибирцы по-настоящему почувствовали весну, в том числе на дорогах. Кроме обледеневших по утрам луж, под ярким дневным солнцем превращающихся в море, — сибирская весна отличается и черным снегом. Плотная масса слегка напоминает многослойное шоколадное пирожное, правда, выглядит куда менее притягательно.







По данным синоптиков, оттепели по Новосибирску и области на прошлой неделе доходили до +2…+9 градусов, поэтому снег начал резко таять. Однако если в лесах он просто уменьшается в объемах, то в городе — уродливо чернеет.







«Черноту образуют все продукты выброса, загрязняющих веществ, — и пыль, и фенол, и формальдегид, все вещества. В том числе песок, которым посыпают улицы,





— объяснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. — В итоге снег теряет свою отражательную способность, как мы говорим, альбедо. Поэтому больше поглощается солнечного тепла».







По словам Ренада Ягудина, снег в город тает быстрее, чем за его пределами, — здесь работают промышленные предприятия, много транспорта, кроме того, тепло излучают дома. За городом снег чище и белее, поэтому у него больше способность отражать свет, соответственно тает он медленнее. Когда черный снег сойдет с улиц, специалист сказать затруднился — это зависит от средних температур, а пока они после непродолжительной оттепели остаются невысокими и стабильно отрицательными в темное время суток.





Подъем пыли и оседание в городе происходит круглый год, объясняет черный оттенок снега заведующий кафедрой экологии и природопользования СГУГиТ Дмитрий Дубровник: «Выбросы твердых взвешенных частиц — из котельных, при сжигании твердого топлива. Когда снег начинает таять, вся эта пыль остается на поверхности».







Чем чернее снег, тем сильнее на этих участках была запылена атмосфера







Кроме песка, которым посыпают дорожки, в снегу остаются следы топлива, частицы от выработки покрышек. К тому же, по словам Дмитрия Дубровника, снег может быть черным в частном секторе, где топят углем — из-за этого на снегу оседает сажа. При этом в районе ТЭЦ снег остается относительно чистым, так как установлено оборудование с высоким коэффициентом улавливания.







Черный снег, как правило, лежит вдоль дорог, но в этом году тротуары даже чернее, чем обычно, из-за использования золы из котельных. «Ее (дорогу. — А.Б.) покрывают песко-соляной смесью, на некоторых участках в этом году использовали золу ТЭЦ — это средства для снижения скольжения, — в свою очередь объясняет директор института почвоведения и агрохимии СО РАН, кандидат биологических наук Александр Сысо. — Потом это всё, конечно, как брызги улетает за автодорогу».







По его словам, 70 % техногенных выбросов, как и в любом городе, — от автотранспорта. В том числе сажа, которая выбрасывается при работе дизельного двигателя. Когда снег тает, пылеватые частицы концентрируются, что и образует эту так называемую грязь после зимы. «По большому счету это показатель. Чем чернее снег, тем сильнее на этих участках была запылена атмосфера», — отмечает Александр Сысо.





Реакция через 15 минут после попадания реагента на плотный снег





Как рассказал Александр Сысо, состав весеннего снега в городе опасен для легких человека и животных. «Есть такие частицы размером 10 микрон, которые могут попадать в легкие живых организмов. На этих частицах накапливаются и различные химические вещества, и патогенные, которые мы вдыхаем (за ними постоянно следят и передаются прогнозы по запыленности атмосферы). Есть более тонкие частицы — 5 микрон, которые называют горячими. Они содержат наибольшую концентрацию тяжелых металлов и могут быть источниками различных заболеваний», — объяснил ученый. В особой зоне риска — люди, страдающие бронхиальной астмой, рассказала врач-пульмонолог (специализируется на заболеваниях легких и бронхов) Новосибирской областной клинической больницы Елена Витухина.





В Новосибирске пока не используют реагент, потому что это дорого





Несмотря на устрашающий и изрядно надоевший вид, черный снег и грязный лед исчезнут с улиц гораздо раньше, чем белоснежные залежи за городом. Как объяснил доктор химических наук, ведущий сотрудник Института катализа СО РАН Денис Козлов, снег в городе и за его пределами при одинаковой температуре тает по-разному: в городе это происходит быстрее из-за того, что черный цвет (из-за пыли и сажи) способствует поглощению солнечного излучения. Причем так будет даже в пасмурную погоду — даже без яркого солнечного света инфракрасное излучение доходит до поверхности Земли.





Белый снег будет таять медленнее — как правило, уточнил Денис Козлов, разница в таянии «черного» и чистого снега составляет примерно 2–3 недели.





«Примеси в черном снеге не затормаживают [таяние снега]. Это пыль, которая за зиму скопилась, остатки песко-соляных смесей, которыми всю зиму обрабатывают дороги. Шины колес, которые все время стираются, черный цвет отчасти и этим обусловлен. Кроме того, есть выбросы — сажа из выхлопных труб автомобилей, особенно дизельных, например. Летом нет такой концентрации, потому что это постепенно смывается», — уточнил ученый.





Снег за городом, как правило, тает на 2–3 недели позже. Фото сделано 26 марта в 30 км от Новосибирска





По этой же причине, отметил специалист, чистый лед на тротуаре будет таять дольше, чем даже утрамбованные слоистые глыбы льда с примесями. «Если вы снег посыплете солью, он быстрее растает — просто из-за того, что температура плавления снизится. В итоге при минус пяти это уже будет жидкость, а не лед», — объяснил Денис Козлов. Однако реагенты разрушают обувь и технику.





Эффективнее всего, по мнению ученого, бороться с глыбами другим проверенным способом — просто увозить их.







В прошлом году власти решили изменить состав смеси, которой посыпают дороги. В ноябре 2016 года мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-конференции на НГС.НОВОСТИ заявил, что песок будут использовать более высокого качества — добывать из тех участков обского дна, где нет ила и водорослей. Также в конце прошлого года градоначальник признал, что использовать химические реагенты в городе пока нет возможности, потому что это дорого. В декабре мэрия сообщила, что в песко-соляной смеси лишь увеличили концентрацию соли. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ все-таки решили протестировать обычный реагент, купленный за 200 руб. в одном из гипермаркетов. На упаковке не было написано, из чего он состоит, но белые крупные гранулы явно указывали на соль.





Новосибирцы могут купить реагенты в обычных гипермаркетах, однако эффект от них сомнительный





За 20 минут на плотной глыбе льда после применения реагента практически ничего не изменилось. На другом участке снег стал более рыхлым. Однако заявленные свойства в виде «мгновенного эффекта» за 30 минут были по-прежнему не особо заметны. Видимо, для достижения желаемого эффекта нужны более действенные и явно дорогостоящие технологии, поэтому новосибирцам остается лишь надеяться на своевременную уборку снега и ласковые лучи солнца. Подробный прогноз на весну и лето новосибирские синоптики обещают дать уже на этой неделе.





