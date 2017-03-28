Живут как мухи

Новосибирскстат опубликовал данные о смертности населения Новосибирской области за последние 5 лет — статистика неутешительная. Большая часть новосибирцев по-прежнему гибнет от различных недугов, в особенности — от сердечных болезней. В последние годы количество смертей заметно шло на спад, однако в 2016 году показатели вновь устремились вверх — эксперты заявили, что это еще не конец и в будущем смертность будет только расти. О том, что произошло, что будет дальше и при чем тут поколение 90-х, — узнал обозреватель НГС.НОВОСТИ.

По предварительным данным Новосибирскстата, в 2016 году, как и в предыдущие несколько лет, главной причиной смерти новосибирцев были болезни системы кровообращения. Самые распространенные из них — ишемическая болезнь сердца и расстройство мозгового кровообращения. Другие причины подпорченной демографической статистики — новообразования (рак и опухоли) и инфекционные и паразитарные болезни (туберкулез, инфекции нижних дыхательных путей, пневмония) и др.









Высокая доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний характерна не только для Новосибирска, но и для всех регионов России. Тем не менее за прошлый год показатели смертности от этих болезней в НСО немного снизились.





«Это [следствие] улучшения квалификации врачей. Если вовремя оказана медицинская помощь, то эффект от нее лучше. Стала доступнее высокотехнологичная медицинская помощь. Выявляемость [болезней] выше стала, поэтому заболеваемость выше стала. Улучшилось качество диагностики, инструментария, аппаратов и, в принципе, культура пациентов. По крайней мере в частных центрах. На уровне поликлиник, я думаю, у нас много пробелов», — считает ведущий кардиолог клиники «Сердечко» Ирина Арутюнян.





Не менее сильно влияет на здоровье и смертность новосибирцев то, что они едят. По словам директора Сибирского центра оздоровительного питания Якова Новоселова, в целом по стране количество заболеваний органов пищеварительной системы растет в течение последних 15 лет и причина тому одна — рост доли фальсификатов в продуктах питания. По его мнению, в России почти нет государственного контроля за качеством продуктов, из-за чего люди остаются в магазинах один на один с потенциально опасной едой.







«Могу посоветовать только знать, как правильно самому выбрать качественный продукт, не надеясь на те документы, которые предоставляет производитель и торговцы. <...>







Допустим, замороженные куры. Если на курице есть кровоподтеки, как будто ее били, на спинке (поднимите обязательно крылышки), то эта курица была заморожена неизвестно сколько раз. Или шоколадка. Сломайте шоколадку над ухом. Если она при комнатной температуре ломается с треском, значит, скорее всего, там натуральное какао-масло»,







— поделился советами Яков Новоселов.











В ближайшие несколько лет в Новосибирской области, как и стране в целом, будет умирать все больше людей, уверена научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Чудаева. И дело не в системе здравоохранения, на которую принято списывать эту тенденцию, а в возрастной структуре населения.





«В последние годы (до 2015 года. — К.Ш.) вступали в репродуктивный возраст поколения 1980-х годов, когда был всплеск рождаемости, а в старшие возрасты вступали поколения, родившиеся в годы войны, и их было меньше. То есть число рожающих увеличилось, а число смертей уменьшалось. Шел большой прирост, на этом мы вышли из депопуляции. Сейчас у нас складывается ситуация прямо противоположная.





В возраст активного деторождения вступают [рожденные в] 90-е годы, которых меньше, чем в 80-е. Кроме того, у них плохое здоровье, в том числе репродуктивное, — а в старшие возрасты входит поколение послевоенного роста рождаемости.





Все наоборот поменялось. Для того чтобы нам оставаться хотя бы на нулевом естественном приросте, нужно прикладывать усилия раза в два больше», — пояснила Ольга Чудаева и добавила, что тенденция к увеличению смертности населения затянется на несколько лет.







По словам демографа, социально-экономические факторы тоже негативно отразились на статистике смертности. Например, кризис в стране, который заставляет людей экономить на всем, в том числе на еде. Государство новыми федеральными программами пытается свести эту зависимость к минимуму: к числу этих мер эксперт относит антитабачные законы и проект «Здоровье», призванный повысить качество медицинского обслуживания, что тоже имеет влияние на демографию.









При этом в статистике смертности есть и позитивные тенденции. Так, за последний год заметно уменьшилось количество умерших от внешних причин, особенно число отравившихся алкоголем. С 2012 года количество таких смертей держалось на уровне 400 случаев за год, а в 2016-м достигло 153. Также меньше стали гибнуть в ДТП и от рук убийц.





Секреты долголетия для жителей Новосибирской области остаются простыми. По словам опрошенных автором экспертов, стоит отказаться от вредных привычек, ходить пешком не менее 10 км в день, заниматься спортом или физической деятельностью, в особенности на свежем воздухе, отказаться от острых, жирных, соленых и копченых продуктов. Все это не только позволит снизить риск серьезных сердечных заболеваний, но и поможет избавиться от стресса на работе или дома.





Напомним, в прошлом году статистики и аналитики заметили еще одну негативную тенденцию в жизни новосибирцев — наш регион рухнул в рейтинге российских регионов по качеству жизни.