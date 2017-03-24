Опять в шелках

Новосибирцы опять пошли в банки за кредитами — стали известны крупнейшие суммы займов и цели, на которые горожане не боятся брать в долг

Новосибирцы опять увлеклись кредитами — за последние 2 месяца банки стали чаще выдавать им потребительские кредиты. Обозреватель НГС.НОВОСТИ узнал самые крупные суммы кредитов, которые новосибирцы брали в банках, и выяснил, куда заемщики собираются их потратить и стоит ли сейчас погрязать в долгах.

В январе-феврале 2017 года новосибирские банки стали чаще выдавать потребительские кредиты. Как подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 2 месяца года жители региона взяли в банках 41,5 тыс. займов — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых кредитов выросло на 4,4 %. По подсчетам Объединенного бюро кредитных историй, к концу 2016 года на каждом 2-м работающем жителе области «висел» долг в 192,5 тыс. руб.





Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, потребительские кредиты выдают на любые нужды, суммой до 3 млн руб. Самый крупный заем, который выдали в Сибирском банке Сбербанка России за последний год, — ипотечный кредит на 14,9 млн руб. «В 2017 году мы наблюдаем оживление спроса на потребительские кредиты: по состоянию на 19 марта 2017 года клиенты сибирского отделения банка оформили потребительских кредитов на сумму 12,5 млрд руб., что на 20 % превышает объем выдачи кредитов в аналогичном периоде прошлого года», — добавили в пресс-службе.





В пресс-службе Сибирского филиала Райффайзенбанка пояснили, что максимальный потребительский кредит на сумму 3 млн руб. взяли в Новосибирске на ремонт жилья. Еще 2,8 млн руб. выдали на покупку мотоцикла и 2 млн руб. — на покупку машины. Самые большие займы брали на ипотеку: 9 млн руб. — на квартиру в новостройке Новосибирска, 8 млн и 7,5 млн руб. — на квартиры в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга.





В банке ВТБ24 самый крупный потребительский кредит за последний год выдали в размере 3,6 млн руб.





«Были также выдачи на 2 млн и 2,2 млн руб. Это кредиты нецелевые, их могут брать на что угодно. В основном такие крупные суммы берут на покупку авто или как недостающую сумму на приобретение жилья»,





— рассказали в пресс-службе банка и добавили, что размер самого большого автокредита, который выдали за прошедший год, — 6,9 млн руб., а ипотечного — 15 млн руб.





В банке «Акцепт» самыми большими потребительскими кредитами назвали три займа на 15–20 млн руб. «Первый — под залог недвижимости, второй — потребительский и третий — под залог склада», — пояснили в пресс-службе банка и добавили, что информации о целях кредитов у них нет. Самый большой потребительский кредит в Альфа-Банке выдали в марте 2016 года — на 10 млн руб. В том же году были еще два крупных займа — на 8 млн и 5 млн руб., но цели, на которые банк дал эти кредиты, также неизвестны.











По мнению ведущего научного сотрудника Института экономики СО РАН Владимира Клисторина, положительная динамика в сфере потребительского кредитования говорит о том, что новосибирцы привыкли к новым экономическим условиям.





«Был период, когда люди были напуганы и старались избегать крупных покупок. Вполне возможно, что какая-то часть людей адаптировалась к новой ситуации. Кроме того, у отдельных групп населения доходы растут. По-видимому, они посчитали, что самое трудное пройдено и можно вернуться к прежней жизни»,





— объяснил он. По мнению Владимира Клисторина, сейчас не самое благоприятное время для кредита. «В нынешних условиях кредит очень дорог. Если нет какой-то острой необходимости, то следовало бы немножко подождать. По-видимому, в этом году не один раз будет снижаться ключевая процентная ставка Центробанка (сейчас 10 %. — К.Ш.), и начнется цепная реакция. Если чрезвычайного в стране и мире ничего не произойдет. Лично я бы подождал», — говорит экономист.