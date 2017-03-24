Опять в шелках

Новосибирцы опять пошли в банки за кредитами — стали известны крупнейшие суммы займов и цели, на которые горожане не боятся брать в долг

Опять в шелках (инфографика)

Новосибирцы опять увлеклись кредитами — за последние 2 месяца банки стали чаще выдавать им потребительские кредиты. Обозреватель НГС.НОВОСТИ узнал самые крупные суммы кредитов, которые новосибирцы брали в банках, и выяснил, куда заемщики собираются их потратить и стоит ли сейчас погрязать в долгах.

В январе-феврале 2017 года новосибирские банки стали чаще выдавать потребительские кредиты. Как подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за первые 2 месяца года жители региона взяли в банках 41,5 тыс. займов — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число новых кредитов выросло на 4,4 %. По подсчетам Объединенного бюро кредитных историй, к концу 2016 года на каждом 2-м работающем жителе области «висел» долг в 192,5 тыс. руб.


Как рассказали в пресс-службе Сбербанка, потребительские кредиты выдают на любые нужды, суммой до 3 млн руб. Самый крупный заем, который выдали в Сибирском банке Сбербанка России за последний год, — ипотечный кредит на 14,9 млн руб. «В 2017 году мы наблюдаем оживление спроса на потребительские кредиты: по состоянию на 19 марта 2017 года клиенты сибирского отделения банка оформили потребительских кредитов на сумму 12,5 млрд руб., что на 20 % превышает объем выдачи кредитов в аналогичном периоде прошлого года», — добавили в пресс-службе.


В пресс-службе Сибирского филиала Райффайзенбанка пояснили, что максимальный потребительский кредит на сумму 3 млн руб. взяли в Новосибирске на ремонт жилья. Еще 2,8 млн руб. выдали на покупку мотоцикла и 2 млн руб. — на покупку машины. Самые большие займы брали на ипотеку: 9 млн руб. — на квартиру в новостройке Новосибирска, 8 млн и 7,5 млн руб. — на квартиры в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга.


В банке ВТБ24 самый крупный потребительский кредит за последний год выдали в размере 3,6 млн руб.


«Были также выдачи на 2 млн и 2,2 млн руб. Это кредиты нецелевые, их могут брать на что угодно. В основном такие крупные суммы берут на покупку авто или как недостающую сумму на приобретение жилья», 


— рассказали в пресс-службе банка и добавили, что размер самого большого автокредита, который выдали за прошедший год, — 6,9 млн руб., а ипотечного — 15 млн руб.


В банке «Акцепт» самыми большими потребительскими кредитами назвали три займа на 15–20 млн руб. «Первый — под залог недвижимости, второй — потребительский и третий — под залог склада», — пояснили в пресс-службе банка и добавили, что информации о целях кредитов у них нет. Самый большой потребительский кредит в Альфа-Банке выдали в марте 2016 года — на 10 млн руб. В том же году были еще два крупных займа — на 8 млн и 5 млн руб., но цели, на которые банк дал эти кредиты, также неизвестны.



По мнению ведущего научного сотрудника Института экономики СО РАН Владимира Клисторина, положительная динамика в сфере потребительского кредитования говорит о том, что новосибирцы привыкли к новым экономическим условиям. 


«Был период, когда люди были напуганы и старались избегать крупных покупок. Вполне возможно, что какая-то часть людей адаптировалась к новой ситуации. Кроме того, у отдельных групп населения доходы растут. По-видимому, они посчитали, что самое трудное пройдено и можно вернуться к прежней жизни»,


— объяснил он. По мнению Владимира Клисторина, сейчас не самое благоприятное время для кредита. «В нынешних условиях кредит очень дорог. Если нет какой-то острой необходимости, то следовало бы немножко подождать. По-видимому, в этом году не один раз будет снижаться ключевая процентная ставка Центробанка (сейчас 10 %. — К.Ш.), и начнется цепная реакция. Если чрезвычайного в стране и мире ничего не произойдет. Лично я бы подождал», — говорит экономист.

Кирилл Шматков
Фото Promt8 (Essentials/iStock)
Инфографика автора

Прочтений: 1026
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено