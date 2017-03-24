Гусли вместо нефти

Геофизик оставил высокий пост в нефтяной компании — вместо этого он играет на гуслях и ложках, вырезает из дерева, ничего не зарабатывает, но и ни о чем не жалеет

Новосибирцу Дмитрию Татаринцеву 47 лет. В прошлом он работал на руководящей должности в крупной компании, занимающейся поиском нефти и газа, но потом решил бросить работу и круто поменять свою жизнь — он занялся народным творчеством, игрой на народных инструментах и изготовлением деревянных поделок. Татаринцев рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, почему не жалеет о своем выборе, и сыграл на гуслях.

— Как давно Вы начали заниматься народной культурой и ремеслами? 


— Да недавно. Я пока с этим не сталкивался, не думал, что у нас в городе столько людей, кто этим серьезно занимается — делают музыкальные инструменты, режут по дереву, ткут и шьют народную одежду… Я-то сам всю жизнь в геологии отработал — геофизиком. Поиск нефти, газа — 25 лет по тайге и командировкам. Окончил геологоразведочный техникум, потом отслужил в армии и уехал с 1991 года в Монголию — первая командировка была. Большую часть своего стажа я работал непосредственно специалистом-оператором на станции, а потом меня стали вытаскивать в начальство. Я был техническим руководителем одной из сейсморазведочных партий. Партия серьезная была — по 200–300 человек народу. Взрывчатка, все дела. Это как большой завод. Но эта работа была не по мне. Я лет 5 сопротивлялся, но меня уговорили. Стал начальником и с той поры разлюбил геологию — лет 8 проработал, и все надоело. Мне даже в голову не могло прийти лет 5 назад, что я буду заниматься какими-то гуслями, дудками, что-то вырезать. 


— И когда вы уволились?


— Год назад, 31 декабря 2015 года. Мне просто надоело ездить [в командировки]. Мы же каждую зиму выезжали на разведку нефти: 25 лет я ездил каждую зиму, а бывало, и летом. И вот сложилось, что не захотел ехать, а потом еще и здоровье маленько не позволило. К концу года решили оформить увольнение ко всеобщему удовольствию. И стал жить дальше. Ничего вроде пока...


— Как пришли к такой мысли, что надо заняться тем, чем занимаетесь сейчас? Музыкой не занимались же раньше? 


— Почему? Играл на гитаре с детства, но музыкального образования у меня нет. Потренькивал на гитаре лет с 13-14. Но тут после 40 лет жизнь у меня поменялась. Недаром говорят, что после сорока что-то меняется в голове. Вот и я постепенно, помаленьку взял резачок, что-то вырезал. Какую-то безделушку. Подарил кому-то. И как-то понравилось. А как-то у знакомых увидел какую-то бандуру со струнами — гусли оказались. И почему-то я решил, что мне нужны гусли. Нашел на Алтае мастера, который мне их сделал. Помаленьку начал осваивать… Один урок взял у известного музыканта — Алексея Суровяка, остальные в интернете нашел. 


Сейчас Дмитрий ремонтирует старинный инструмент — колесную лиру
Сейчас Дмитрий ремонтирует старинный инструмент — колесную лиру


— Помимо музыки, чем еще занимаетесь? 


— Резьбой по дереву. Какие-то поделки — что-то вырезать, выпилить. Вот недавно люльку заказали детскую. Вот такие прилады для ручного ткачества сделал — бердо, на которых во всем мире ткут пояса. Это бердо я сделал, еще когда работал в геофизике, и потом выткал себе пояс сам. Вот бубен такой состряпал. Стучалка такая получилась неплохая.


— И сколько у вас всего инструментов, на которых вы можете играть?


— Штук 10 наберется. Если деревянные ложки за инструмент можно считать. Но это тоже непросто — этому надо учиться. Приемов-то игры очень много. Есть много людей, кто любит музыку, но у них нет слуха, а есть чувство ритма. Они тогда могут научиться играть на ложках. Или барабанить. 


— В чем важность для вас народной музыки?


— Это как пропаганда... Хотя пропаганда — такое слово жесткое. В общем, несем культуру в массы… Я считаю важным, чтобы наши дети знали, что такое народная музыка. И я вижу — им это очень интересно. Вот приезжает, например, 3-4-й класс, показываю гусли и спрашиваю: «Что это?». Кто-то говорит, что гусли, но многие называют лютней. Хотя даже взрослые не знают, что это. Лютня — западноевропейский старинный струнный инструмент. И вот я считаю, что надо сначала знать свое, а потом уже знакомиться с многообразием окружающего мира. А то, получается, пробел какой-то в сознании: ты знаешь, допустим, что такое кетчуп, а не знаешь, что такое помидор. 


— Вы сейчас не работаете, занимаетесь творчеством, играете на музыкальных инструментах, а деньги откуда на жизнь?


— Для каждого деньги — разные понятия. Кто-то живет на 6–10 тыс. в месяц, а кому-то и миллиона не хватает. Когда я работал в геологии, у меня были зарплаты и по 100 тыс., и по 250 тыс., но все они куда-то исчезали, я даже не могу сказать куда. Для меня все это было чуждо. Вот сейчас мне хватает то, что есть. Я перестал покупать многое из того, что покупал раньше и потом выбрасывал, приоритеты расставил по-другому. Какие-то деньги, конечно, были накоплены от заработанного — на них я закупил инструменты. Пенсия небольшая есть. Худо-бедно зарабатываю, когда приглашают где-нибудь поиграть — гусли, дудочки различные, балалайка, гудок. Жить можно.


Это приспособление для стирки белья тоже является музыкальным инструментом
Это приспособление для стирки белья тоже является музыкальным инструментом


— По-другому расставили приоритеты? От чего отказались?


— Телевизора у меня нет. Не нужен он мне. Стереосистем нет никаких. Холодильнику уже 25 лет… Правда, вот плиту купил, но уже сейчас думаю, что можно было бы взять маленькую двухконфорочную. Какие-то вещи раньше старался покупать — одежду, кожу, шапки норковые-разнорковые, продукты супер-пупер… Сейчас этого ничего не надо — питаюсь в основном крупами. Никогда не собирался ездить по Египтам-Турциям и пр. Раньше ездил на «Лексусе», а сейчас — на «Тойоте Королле» 1999 года. Во, это моя самая любимая машина! Минимальный расход бензина и запчастей! Вот я в прошлый год сел на нее и из Новосибирска проехал за два месяца 12 тыс. км — катался по России: Арзамас, Нижний Новгород, Вологда, Шуя, Иваново, Ростов Великий, Калуга, Тамбов, Воронеж, Липецк. Познакомился с массой людей — вот это действительно туризм! И денег ушло всего тысяч 40. Но я жил у отца в Арзамасе, куда периодически возвращался. А купить турпутевку и мысли нет. Вот многие люди занимаются народной культурой, а смотрю, поехали в Таиланд отдыхать. Сама в русском сарафане ходит, а тут же — в Таиланд. Вот человек явно небогата, а деньги на то выложила. Хотя могла бы и на Алтай съездить. Ну, ладно — дело хозяйское… 


— А есть люди, кто не понимает такое ваше отношение к жизни?


— Меня, наверное, не понимают все люди, с кем я общался раньше. Но так получилось, что само собой совершенно безболезненно мы прекратили общение. 


— Можете сформулировать ваш главный принцип в жизни?


— Жить по правде и совести. И никому не приносить вреда. Это в жизни — главное для любого человека. 


Илья Калинин
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