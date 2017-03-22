Отчаянные голубки

Восьмиклассница сбежала с возлюбленным и жила с ним на чердаке — после трех дней в бегах они поженились в соцсетях

Три дня полиция и волонтеры искали сбежавших подростков: 14-летняя Настя Мотыль и ее 16-летний друг Влад Культенко решили испытать новые ощущения — сначала они скитались по друзьям, а потом пошли жить на чердаке в недостроенном доме родителей. Однако через трое суток влюбленные вернулись к родителям — они заявили, что любят друг друга, но сперва нужно доучиться. Социологи утверждают: в последние годы молодые сибиряки действительно стали позже вступать в брак — а психолог предупредил о специфичных трудностях, которые подстерегают слишком юных супругов. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила подробности побега и возвращения юных Ромео и Джульетты, попыталась разобраться в сложных юношеских чувствах и узнала у специалистов, обречены ли такие ранние союзы.

14-летняя Анастасия Мотыль и 16-летний Влад Культенко пропали 14 марта. Три дня их искала полиция и волонтеры движения «ДоброСпас-Новосибирск». К счастью, все закончилось благополучно — молодые влюбленные пожили у друзей, потом — на крыше, а после вернулись к родителям. Заявление в полицию написали родители Насти. «Сотрудники работали по 16 часов в сутки», — вспоминают розыски в ГУ МВД по Новосибирской области. Анастасия жила в поселке Мошково, на ул. Горной. Источник в правоохранительных органах рассказал НГС.НОВОСТИ, что накануне побега Владислав приехал к ней в гости из Новосибирска.





Два дня влюбленные общались в Мошково, а потом сбежали, оставив дома свои мобильные телефоны. 16 марта подростки нашлись.





«Сами вернулись домой. С родителями проведены профилактические беседы», — лаконично сообщили в полиции.





Впрочем, сам Влад рассказал НГС.НОВОСТИ, что телефоны дома они оставили без всякого умысла — у парня он остался дома в наказание за долги по учебе, а Настя просто забыла его на зарядке. «Но Настя написала записку, я сначала про это не знал. Мол, мама, папа, не переживайте, со мной все хорошо, мы уезжаем с Владом, я вас люблю, — вспоминает Влад. — Планы уехать были, но у меня совесть не позволила. Мама бы сильно переживала, бабушка».







По словам Влада, именно это стало причиной того, что они вернулись, — карманные деньги, как он утверждает, у них были.







«Мы познакомились в октябре через соцсети, — вспоминает по просьбе НГС.НОВОСТИ историю знакомства Влад. — Я ей написал, буквально через неделю я предложил встречаться, она согласилась, ну и все. У нее мама работает в Новосибирске. С мамой приехали, мы встретились».







Влад (справа)

Влад уже закончил школу, поступил в железнодорожное училище. Настя учится в 8-м классе. По словам Влада, за полгода их с Настей родители успели познакомиться — сначала по телефону, затем встретились в Новосибирске. К Насте в Мошково он приезжает каждую неделю и даже остается ночевать. «11 марта приехал после учебы, остался, маме сказал, что приеду утром в понедельник.







Ну мы как бы в разных комнатах спим, на разных кроватях. Так (родители) не против, а чтобы вместе на одной кровати — против», — пояснил юноша.







Однако в понедельник утром он передумал возвращаться, влюбленные остались ночевать у Настиной подруги, а следующую ночь провели у другой подруги. Там они узнали, что их ищут, и приняли решение обосноваться на крыше строящегося дома родителей Насти. «Дом утепленный, там пол сделан, окна вставлены, — пояснил Влад. — Но, когда в четверг ее мама приехала, я сам спустился: невозможно там, прохладно». Встреча вышла неожиданной: о том, что подростки могут прятаться на чердаке, родители даже не подозревали. Тем не менее сильно их не ругали:







мама кинулась обнимать дочь, а отчим назвал их Бонни и Клайдом. «Мы с мамой сели, поговорили. О любви, о том, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо. Что все, такое больше не повторится», — вспоминает юноша.





На вопрос, зачем они все-таки уехали, если родители не запрещали встречаться, молодой человек лишь улыбнулся: «Для веселья. Все в жизни уже было, но такого еще не было».







Анастасия Мотыль

Сейчас влюбленные переписываются в соцсетях и собираются снова встретиться на выходных. На странице Насти в социальной сети «ВКонтакте» указана фамилия не Мотыль, а Культенко, и стоит статус «Замужем за Владом Культенко». То же самое и на его странице — «Женат на Анастасии Культенко». По словам Влада, у них действительно далеко идущие планы на будущее, но он понял, что сначала все-таки нужно доучиться.







Последние несколько лет в России ранних браков становится значительно меньше,





приводит статистику доцент кафедры общей социологии Анна Михеева. Сейчас средний возраст вступления в брак в России — примерно 23–24 года, также выросла возрастная планка и у представителей тех религий, где всегда вступали в брак практически в подростковом возрасте. Однако это статистика только по зарегистрированным союзам. Сказать, сколько подростков живут вместе без регистрации, практически невозможно.







Основная тенденция здесь не меняется. «Молодые люди во все времена, еще до Ромео и Джульетты, влюблялись друг в друга, испытывали колоссальные всплески эмоций. А так как при этом они находились фактически на грани подросткового возраста, то агрессии было много, и никакими запретами, увещеваниями родителей зачастую это не сдерживалось», — объяснил психотерапевт, семейный консультант Игорь Лях.





По его словам, ранние союзы в традиционном обществе тем не менее всегда регулировались родителями, которые активно вмешивались в жизнь своих детей, в том числе определяли момент, когда вступить в брак, когда идти в декрет и т.д. Сегодня, по наблюдению психотерапевта, ситуация существенно изменилась.





«Дети стали более информированы, часть способны сознательно подходить к ситуации, тем более что обязательство первичной девственности при вступлении в брак в обществе давно утрачено. Поэтому они вступают в отношения, влюбляются, но никто из семей, как правило, не убегает, новых семей не создает, за редким исключением», — объяснил Лях.







При этом ранний брак (в зависимости от психологической школы — в России до 18 лет, в Европе — до 25) не всегда обречен. «Однако для ранних пар скорость наступления кризисов, как правило, выше. И кризисы могут идти по особому сюжету, — пояснил психотерапевт. — Например, в ранних браках, частично инфантильных браках, есть одна из достаточно часто встречающихся форм кризисов, не описанная в западной форме. Это кризис отношений между родителями, между кланами. Так как для молодых пар характерно социальное неравенство в паре, которое не осознается подростками».

