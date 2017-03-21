Эчпочмак со вкусом «мерина»

Домохозяйка из Новосибирска выиграла люксовую иномарку в 7-тысячной толпе — ради победы она потратила в супермаркете больше 100 тысяч рублей

Эчпочмак со вкусом «мерина»

В субботу, 18 марта, у «Бахетле» на ул. Нарымской собралась 7-тысячная толпа — супермаркет устроил среди своих покупателей розыгрыш призов. Главный — белый «Мерседес» С-180 — достался домохозяйке Елене Зиминой. Чтобы стать обладательницей дорогой иномарки, она потратила в магазине больше 100 тыс. руб. НГС.НОВОСТИ познакомились с победительницей и узнали, что она чувствует после оглашения выигравших, а также выяснили, где и что ценного будут разыгрывать в ближайшее время в Новосибирске и каковы шансы, что победа достанется реальным покупателем.

В субботу у супермаркета «Бахетле» на ул. Нарымской было многолюдно — несколько сотен новосибирцев приехали туда на розыгрыш дорогой иномарки — «Мерседес Бенц» С-180. Людей было столько, что ближайшие улицы и даже центр города погрузились в небывалые для субботы пробки. По оценке организаторов,  на площади у супермаркета собрались около 7 тыс. человек.


На розыгрыш пришли около 7 тыс. новосибирцев. Фото Михаила Ивонина
На розыгрыш пришли около 7 тыс. новосибирцев. Фото Михаила Ивонина

Для участия в конкурсе нужно было совершить покупку на сумму больше 1 тыс. руб. в магазинах сетей «Бахетле» и «Добрянка» в Новосибирске или Барнауле. В итоге участниками акции стали 20 тыс. человек, купонов же было 50 тыс., пояснили в отделе маркетинга компании. Кроме главного приза в тот же день разыграли iPhone 7, кофемашину, приставку Sony PlayStation, телевизор, два планшета, гироскутер, камеру GoPro, набор посуды и мультиварку. Выигрышные купоны доставали из барабана до тех пор, пока не подобрались к главному призу — белому «Мерседес Бенц» С-180.


Счастливый билет выпал 44-летней домохозяйке Елене Зиминой. Обрадованная сибирячка рассказала НГС.НОВОСТИ, что в свою победу до конца не верила. «Честно говоря, я всегда думала, что невезучий человек. Ни в какие лотереи мне не везло. Но поверили, решили поучаствовать. Это такое приключение, игра, азарт», — призналась корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена. 


За два с лишним месяца она накопила больше ста чеков из магазина и в субботу отправилась на розыгрыш. «Когда назвали фамилию, я вскрикнула и пошла к сцене. Мы стояли в самом конце, около входа в "Бахетле". 


Мне надо было пройти через всю эту площадку, подумала: "Как я пройду?" — народ очень плотно стоял. Я подняла руку и шла, махала. Для меня это была стрессовая ситуация. 


Это как туннельное зрение — я никого не выдела, не слышала, просто шла к сцене. И вот только сегодня до меня доходит ощущение реальности всего», — описывает свои эмоции женщина. 


Выигранную машину она продавать не собирается — права у Елены есть, за рулем ездить она планирует сама. Организаторы, правда, предупредили, что придется заплатить налог на приз — 13 % от стоимости автомобиля. «Деньги [на уплату] есть», — уточнила победительница. 


В каталоге официального дилера Mercedes-Benz в Новосибирске, АО «СТС-автомобили», стоимость такой машины с задним приводом и мощностью двигателя 150 л.с. и объемом 1,5 тыс. куб. см начинается от 2 млн 270 тыс. руб.


Эчпочмак со вкусом «мерина»

Сразу после розыгрыша соцсети (да и комментарии на НГС) традиционно наводнили споры о том, не был ли победитель акции подставным. Управляющий партнер PR-агентства InMar Relations Марина Харитонова категорична: сейчас торговые сети не проводят подобные розыгрыши с участием подставных людей. Такие случаи, по ее словам, бывали в 1990-х и в начале 2000-х. 


«Я как профессионал в отрасли не вижу и не знаю, чтобы подобные розыгрыши проводились нечестным образом. С точки зрения организационной бывают накладки, которые могут создавать впечатление некоторой непорядочности, — это возможно, но это не злой умысел, объективно это так <…>


Репутационный урон [будет] больше — 1,5-миллионный Новосибирск город достаточно маленький, чтобы такое не всплыло», — говорит Марина Харитонова. 


В ближайшее время торговые центры Новосибирска разыграют еще несколько ценных призов. Так, ТРЦ «Аура» 22 апреля разыграет «Хёндэ Солярис». Чтобы стать участником, нужно успеть до 21 апреля купить в одном из магазинов торгового центра товары на сумму больше 2 тыс. руб., обменять чек на купон и опустить его в специальный ящик. Кроме машины можно будет выиграть телевизор и подарочные сертификаты на покупки, отмечают организаторы. 


ТРЦ «Сибирский Молл» 15 апреля разыграет путешествия на море. Попытать счастье и отправиться в теплые края можно только после регистрации чеков за покупки от 1 тыс. руб. Главному победителю достанется сертификат на путешествие номиналом 150 тыс. руб., но будут и другие призы, сказано на официальном сайте акции. 


В «МЕГЕ» до 9 апреля можно выиграть шопинг на 100 тыс. руб. и ужин с ведущей шоу о путешествиях «Орел и Решка» Региной Тодоренко. Правила этого розыгрыша больше похожи на правила квеста. Сначала нужно скачать специальное приложение, затем найти и отсканировать в торговом центре три разных метки. Кроме этого, понадобится сделать покупки на 2,5 тыс. руб. «Чем больше заявок ты отправишь, тем выше вероятность получить 100 тыс. руб.», — уверяют организаторы. 


Новосибирцам нередко улыбается удача в розыгрышах. Например, в прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о молодой воспитательнице из Искитима, которая выиграла спорткар Lamborghini стоимостью 15 млн руб. Для этого ей пришлось собрать несколько палочек от мороженого. А 18 февраля житель Новосибирска выиграл 8 млн в лотерею «Гослото 5 из 36», купив билет за 80 руб.

Ольга Власова
Фото Игоря Полякова, организаторов

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