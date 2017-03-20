Разбитые корыта

Страховщики решили свалить расходы на ремонт авто после ДТП на виновников аварий — тысячам неаккуратных новосибирцев придется выложить из кармана по 10–15 тысяч

Госдума окончательно приняла законопроект, по которому ремонт машин после аварий по направлению от страховой компании стал главным видом возмещения ущерба по ОСАГО. Сами страховщики теперь будут выплачивать деньги только в исключительных случаях — если машина не подлежит восстановлению, если потерпевший погиб или получил тяжелые травмы и др. На прошлой неделе стало известно о еще одном изменении в системе ОСАГО. Так, по данным газеты «КоммерсантЪ», Российский союз автостраховщиков предложил ввести для автовладельцев франшизу — сумму денег, которую виновник аварии должен заплатить потерпевшему самостоятельно. Как сильно усложнится жизнь новосибирских автовладельцев после таких изменений, разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Как пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на главу Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, участники страхового рынка хотят, чтобы при незначительном ущербе в случае аварии виновник заплатил потерпевшему из своего кармана. Речь идет о франшизе в размере 10–15 тыс. руб. Если размер ущерба превысит эту сумму, то страховая компания добавит недостающие деньги. Пока неизвестно, можно ли рассчитаться таким образом при любых авариях или только при тех, ущерб которых не превышает размер франшизы, — предложение РСА официально еще нигде не рассматривалось.





По словам авторов идеи, такое решение позволит остановить убыточность в сфере ОСАГО и при этом избежать дальнейшего повышения цен на полис. По словам Юргенса, в январе 2017 года сумма выплат впервые превысила объем собранных премий. О неблагополучии в этой сфере говорит и сокращение числа страховщиков на рынке: к моменту введения ОСАГО в России работало около 200 страховых компаний, тогда как сейчас их осталось всего около 60.





Основная часть выплат страховщиков приходится на мелкие выплаты. По данным управления ГИБДД по НСО,





с начала 2017 года в Новосибирской области произошло 13,9 тыс. ДТП с материальным ущербом, в которых никто не пострадал. По словам сотрудников ГИБДД, большинство из них — аварии с небольшим ущербом.





«Я думаю, каждая третья [авария с ущербом до 15 тыс. руб.]. В пробках постоянно бывают эти ДТП: когда автомобиль не соблюдает дистанцию, или [водители] засыпают за рулем, или отвлекаются на телефон. Ударяют тихонечко впереди едущие машины. Бампера немного ломаются или крошатся, или еще что-то незначительное происходит», — подсчитал директор компании помощи автовладельцам «Автоюрист» Денис Алмазов. Таким образом, мера может коснуться нескольких тысяч автовладельцев Новосибирска ежемесячно.





Как ни странно, сами автостраховщики отнеслись к идее РСА скептично. Как пояснил НГС.НОВОСТИ директор дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев, такую идею поддержат лишь аккуратные автомобилисты.







«С экономической точки зрения идея, может быть, и здравая. Однако я пока не могу себе представить механизм реализации. Очевидно, что франшизу нужно удерживать с виновника аварии. Однако за урегулированием убытка в страховую компанию приходит не он, а пострадавший. Люди, пожелавшие заплатить франшизу добровольно, видимо, найдутся, но их будет немного. А любые механизмы принудительного взыскания франшизы дороже, чем эффект от нее. Я лично не очень верю в этот проект. Если все-таки он будет реализован, могу предположить, что





реакция будет зависеть от уровня водителя: кто не попадает в аварии — те поддержат, кто регулярно становится виновником ДТП — не обрадуется», — пояснил он.







Такое решение, безусловно, удобно для страховых компаний, но может нанести вред простым автомобилистам, уверен президент новосибирского автоклуба «Автобратство» Илья Батемиров. «Страховые компании обрекают водителей на то, что они будут теперь разборки устраивать на дороге. Потому что нет арбитра, который этим занимается. До этого им выступала страховая компания, которая выплачивала эти мелкие расходы. Получается, что





они загоняют нас обратно, как говорится, на тропу войны.





Я считаю, это чрезвычайно вредное решение именно в житейских ситуациях. Мне кажется, народ не поймет, и будет битва», — рассказал он НГС.НОВОСТИ.







По словам Ильи Батемирова, лучшим решением и для страховщиков, и для автомобилистов стала бы возможность выбора: «Оставить действующую систему и предложить дешевый вариант, не франшизу. Допустим, выплаты до 100 тыс. Сумма этой страховки будет минимальная, и человек подумает, обращаться по ней или нет. Страховщик получает страховую премию, и не факт, что она будет использована».







Добавим, сейчас по закону об ОСАГО страховые компании должны возмещать всю сумму ущерба, но за вычетом износа запчастей. Подобная идея с франшизой распространена в системе каско: страховщик не платит за мелкие повреждения, и страховка для него стоит гораздо дешевле.





Напомним, весной прошлого года новосибирские автолюбители получили возможность отказаться от покупки добровольных страховых услуг.