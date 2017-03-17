Офис купца Едельштейна

Мэрия продает вековой особняк в центре: купеческий дом — ровесник Новосибирска оценили в стоимость престижной «трешки», но он еще может стать историческим символом города

Сегодня мэрия Новосибирска проведет торги, на которые в числе прочих лотов выставлен построенный в 1900 году купеческий дом на ул. Мостовой. Здание не входит в число памятников культуры и истории, хотя и является почти ровесником Новосибирску. Справедлива ли установленная муниципалитетом цена на историческое здание, чем оно может заинтересовать новосибирских предпринимателей и престижно ли иметь офис в доме с историей, узнавала корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Вековой особняк в центре города мэрия Новосибирска выставила на торги в феврале — полукаменный дом на ул. Мостовой, 3 площадью 156,5 кв. м, построенный в 1900 году, муниципалитет оценил в 9,39 млн руб. с шагом аукциона в 465 тыс. руб. Еще 718 тыс. руб. покупателю придется выложить за участок под домом площадью 359 кв. м.







Директор компании RID Analytics Елена Ермолаева считает установленную мэрией цену вполне рыночной, но признает, что это только в том случае, если здание находится в хорошем состоянии. Владелец особняка, например, мог бы сдавать его в аренду примерно за 800 руб. за кв. м, подсчитала аналитик.





«Вообще понятно, что здания такого года постройки, если это не памятник архитектуры, выкупают в основном для редевелопмента. Если оно не памятник, наверное, оно не сохранится,





— рассуждает Ермолаева. — Но это в принципе логично, потому что часто там уже конструктивные особенности устаревшие достаточно, коммуникации и т.д.».







Подробностей об объекте в документации аукциона нет, кроме того, что сейчас здание на правах аренды занимает некоммерческое партнерство «Союз медиков». Председатель союза Сергей Лесковских рассказал, что в здании на Мостовой, 3 организация работает уже порядка 7 лет, и выразил уверенность, что если его продадут с торгов, то уже к лету старинный дом могли бы снести.







Впрочем, по словам эксперта ГК «Абажур», сносить особняк смысла нет: по градостроительным нормам на участке площадью до 10 соток новое капитальное строение возвести не получится. При этом эксперт добавил, что и на такой участок может найтись покупатель — как и на сам дом.







Новый владелец здания мог бы разорвать договор аренды с организацией в любой момент — соответствующий пункт мэрия сейчас вставляет в каждый договор, говорит Сергей Лесковских. Альтернативного помещения «Союзу медиков» никто не предлагает, да и уже уплаченная сумма аренды из бюджета ему не вернулась бы. «Сейчас мы вынуждены обратиться и к губернатору, наверное, и к мэру», — размышлял его председатель перед торгами.







Сама общественная организация в аукционе не может участвовать по закону, но ее председатель считает это в любом случае невыгодным. «Допустим, выступает участников 5, шаг 500 тыс. руб. — и начинается канитель, сумма догоняется до 30–50 млн руб. Я могу за 5 млн купить земельный участок и за 25 млн построить пять этажей — зачем мне два?» — говорит он.





Рассказывать о состоянии здания Лесковских не стал, отметив лишь, что за время аренды «Союз медиков» «поддерживал его в том состоянии, чтобы все функционировало».





Корреспондентов НГС.НОВОСТИ в огороженный кованым забором с запертыми калитками исторический особняк не впустили, сославшись на то, что такое решение принять может только председатель, а как раз в этот момент он находился на совещании.







На фасаде хорошо видна разница между столетней и современной кладками кирпича

Уже на подходе к зданию очевидно, что оно основательно перестроено. Пристройку сбоку явно обновили — отличить вековую кладку от современной не составит труда даже визуально. По словам Сергея Лесковских, до «Союза медиков» здание арендовала какая-то коммерческая организация — после нее в доме появились пластиковые окна и гипсокартонные стены.







Ул. Мостовая, на которой построен дом, — одна из первых в городе, рассказывает сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.





Дом на Мостовой, 3 на месте знаменитого в то время «Универсального магазина» купца и первого городского головы Владимира Жернакова построил другой коммерсант — Андрей Едельштейн.





Едельштейн торговал многим: от карамели и стекла до скобяных и москательных товаров (краски, олифа, лаки и др.).





«Дом был не единственный, — замечает историк. — 13 октября 1910 года [Едельштейн] купил три усадебных участка в первом квартале Ново-Николаевска общей площадью 1080 кв. саженей». В 1917 году у купца было муниципализировано (то есть принято в городскую собственность) 3 дома на Мостовой, после чего Андрей Едельштейн успел поработать в советских учреждениях, а в 1931 году был арестован «по подозрению в проведении контрреволюционной агитации».







После этого дом продолжал жить. Известно даже, что в 1950-1960-х в нем проживала дочь купца Едельштейна Александра Терентьева. Но в 1990-е жилое предназначение особняк утратил. «Я это здание помню с 1999 года, здесь находилась юридическая фирма "Сократ"», — вспоминает Сергей Лесковских.







Так здание выглядело в 1990 году — почти за 30 лет его фасад изменился до неузнаваемости

По мнению Константина Голодяева, даже в перестроенном виде здание все еще представляет ценность для города. «2-й этаж обезображен сайдингом, но при его демонтаже и реставрации дом будет являться хорошим образцом купеческой постройки начала XX века, — уверен он. — К тому же стоит он в значимом историческом месте и наверняка будет украшением города».







По словам владельца компании Nazarov&Partners Александра Назарова, особенного интереса к историческим зданиям новосибирские предприниматели не проявляют. «Иногда я сталкиваюсь с тем, что народу по кайфу, но это так редко, что сказать, что это тенденция, [не могу]», — признался он.







Чаще всего здания с такой историей являются памятниками культуры с определенными ограничениями по использованию, объясняет Александр Назаров: у них нельзя менять фасад, внутренние перестройки тоже нужно согласовывать, провести современные коммуникации сложно. В данном же случае все зависит от местоположения и планировки — это, собственно, определяет его возможное использование.





«Место более-менее интересное, но это все равно офис или медицинская тематика, вряд ли там какой-то ресторан сядет», — рассуждает эксперт.







Но хорошим вложением эксперт дом купца Едельштейна не считает — для этого цена все-таки высока: «Понятно, что в него можно вбухать кучу денег и потом выставить на продажу по 120 тыс. за кв. м и ждать еще год или два покупателя».







Исторические объекты в последние годы на торги попадали довольно редко. Ровесник дома купца Едельштейна — построенный в 1909 году кирпичный особняк на ул. Октябрьской, 47 — в 2012 году за бесценок достался «Гомеопатическому медико-социальному центру» — организация выкупила его всего за 6 млн руб. Это даже послужило основанием для уголовного дела против главы департамента имущества Новосибирской области Романа Шилохвостова. А полтора года спустя ненамного дороже с молотка ушло здание женской гимназии на ул. Ленина, 11 — его за 7 млн руб. приобрела компания, принадлежавшая известному новосибирскому ресторатору Денису Иванову.





Результаты торгов станут известны в течение дня 17 марта, однако, судя по документации, опубликованной на сайте torgi.gov.ru, интерес к ним невелик: в разделе «Заявители» нет ни одной записи.