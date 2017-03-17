«Лидер» гонит

Журналисты НГС устроили гонки на машинах трех популярных фирм такси — и выяснили, какое из них самое быстрое и самое дешевое

Такси подешевело и превратилось в действительно массовый вид транспорта. Пусть не в булочную, но в гипермаркет на нем уже вполне можно съездить — получится немногим дороже, чем на общественном транспорте. И поскольку на этом рынке острейшая конкуренция, НГС решил на практике выяснить, чья служба такси быстрее, дешевле и удобнее, отправив по одному и тому же маршруту сразу трех журналистов. Для эксперимента мы выбрали три популярные фирмы — «Лидер», Uber и Яндекс.Такси. Кто оказался быстрее и дешевле — читайте в материале НГС.НОВОСТИ.

«Лидер» гонит


Для состязания мы выбрали простой маршрут: Ленина, 12 – площадь Маркса (точнее, дом во дворах, чтобы усложнить задачу). Яндекс.Такси и Uber мы вызывали через приложение на смартфоне, а «Лидер» — звонком оператору. Машины пришли довольно быстро, так что выехали мы практически одновременно. А вот до места добрались с разницей в несколько минут. Время мы замеряли с момента вызова машины, а попутно оценивали интерьер салона, мастерство водителя и его знание города.


Первое место:  «Лидер» (30 минут, 235 рублей)


В 13:53 бывалая Toyota Cresta (правда, родной ее цвет все-таки белый, серый — весной) уже ждала клиента. Солнце озаряло довольно чистый салон. В машине был лишь один, но большой недостаток — запах как от старой шинели, пропитанной куревом и туалетной водой.


Весенние шутки диджеев на какой-то новосибирской волне типа «ХитФМ» порой были такими же навязчивыми, как солнце, бьющее в глаз, — вроде и глаза закрываешь, рукой прикрываешь, а все равно морщишься.


От Ленина, 12 водитель решил поехать по Красному проспекту через Вокзальную магистраль. Надо отдать должное, он не торопился, но и без раздумий перестраивался в «бодрые» полосы. Плавно курсируя, машина выехала на Коммунальный мост, затем через Немировича-Данченко на Сибиряков-Гвардейцев.


Перед началом поездки корреспондент поинтересовалась у водителя, есть ли сейчас пробки. Ответ водителя перешел в рассказ о том, что пробка — это «стихийное явление», даже навигатор может ошибиться, поэтому он едет «по ощущениям». «Кто-нибудь разобьется на мосту и вот она пробка», — поделился размышлениями таксист лет 40 по имени Артем.


В часы пик — с 8 до 10 и с 17 до 19 он предлагает клиентам самим выбрать дорогу, чтобы не было лишних претензий. «Поедешь по одной дороге — начинают говорить, что это неправильно, тут больше пробок». Также вспомнил, что в пятницу вечером этот путь (Ленина – Сибиряков-Гвардейцев) может всерьез утомить — «Бывало, и часа четыре стоишь».


В 14:17 машина уже была на месте. Таксист со вздохом произнес: «Пожалуйста» и подтвердил, что цена поездки именно 235 руб. На вопрос, будет ли сдача с 300 руб., он лишь промолчал (мол, даже говорить не буду, сами сейчас все поймете) и выдал 65 руб.


«Лидер» гонит


В итоге поездка на такси «Лидер» оказалась самой быстрой (в общей сложности 30 минут с момента вызова), но и самой дорогой по сравнению с коллегами — даже если установить приложение, она обошлась бы в 170 руб.


«Лидер» гонит


Второе место: UBER (32 минуты. 130 рублей)


Откуда я поеду, Uber меня спрашивать не стал, поскольку уже знал мое местоположение с точностью до 50 метров. Приняв пункт назначения, система пообещала машину через 7 минут. Место, где водитель будет ждать, система тоже определила сама, поставив перед фактом — предстояло обойти офисное здание (впрочем, это разумно, поскольку найти парковку со стороны ул. Ленина днем может быть трудновато). Через семь минут серый «Рено Дастер» стоял во дворе бизнес-центра.


Водитель (представленный «Убером» как Валера) оказался мужчиной за 40. Но это на вид, из дальнейшего разговора выяснилось, что таксует Валера где-то пару лет, после того как вышел на пенсию. По его словам, поток заказов от «Убера» стал заметным сравнительно недавно, где-то прошлой осенью. Стало больше машин, меньше время ожидания. «Правда, и доплаты тоже убрали», — заметил водитель.


Машина шла по Красному проспекту, лишь изредка притормаживая на светофорах, — дорога была свободной. В салоне негромко играло какое-то радио, Валерий с готовностью отвечал на вопросы, но сам с разговорами не лез.


«Лидер» гонит


«А если пробка? Это как-то учитывается в тарифе?» — спросил автор, глядя на неожиданно свободный участок дороги между площадью Будагова и Коммунальным мостом


«Для вас нет. Но нам потом компенсируют, если долго ехать пришлось», — пожав плечами, ответил водитель. И как-то ностальгически добавил: «Раньше-то было — сел, и счетчик считает, пока не выйдешь. А теперь не так — цена фиксированная».


Машина уже подъезжала к пункту назначения, когда зазвонил телефон. Включив громкую связь, Валера ответил — звонила девушка, следующий клиент, которая заблаговременно пыталась выяснить, есть ли в машине детское кресло. Кресло было.


«Лидер» гонит


Третье место: Яндекс.Такси  (34 минуты. 146 рублей)


Приложение Яндекс.Такси приняло заказ и тут же уточнило, что через 2 минуты прибудет Honda Avancier с водителем Дмитрием. Телефон показывал 13:50. Пока я одевался и спускался вниз, гаджет прислал сообщение, что такси подошло — на часах 13:53. Приблизительная стоимость эконом-заказа была обещана в пределах 170 руб.


И вот я сижу в чистой «Хонде» с молодым и интеллигентным на вид водителем в темных очках. «Уточните номер дома, почему-то у меня он не отразился в программе», — вежливо попросил водитель и начал заносить названный адрес в навигатор на смартфоне. Тихо играло радио DFM. На лобовом стекле болтался металлический жетон участника «Гонки героев». 


— Участвовали?

— Да.

— И какое место?

— Не знаю. Знаю только время — 1 ч 52 мин. Пробежал, помылся, поел и все, — не отрываясь от дороги, ответил Дмитрий, аккуратно выворачивая на Димитровский мост.


Пробки, к счастью, не было, хотя и пустым мост назвать было сложно. Проверять сервис, так уж до конца, — подумал я и повернулся к водителю. 


Курить можно? 


На лице у парня заметно отразилось мучительное размышление — разрешить или нет? «Курите, — после небольшой паузы ответил он. — Только аккуратно и в окошко, чтобы не пахло в салоне. Я сам курю, но иногда детей возить приходится». 


В районе сада им. Кирова водитель впервые заглянул в навигатор, проехал еще немного и, развернувшись, ушел на ул. Римского-Корсакова, а после — на Титова. «Где лучше заехать?» — поинтересовался он у меня, подъезжая к дому. «Не знаю. Но мне нужен третий подъезд», — ответил я в духе общей легенды.


Через пару минут мы стояли ровно у третьего подъезда. Коллеги уже поджидали меня на месте. «С вас 146 руб.», — продублировал информацию приложения Яндекс.Такси Дмитрий. Получив две сотенные купюры (изначально мы с коллегами договорились платить наличкой), водитель вытащил из кармана полтинник и покопался в баночке с мелочью. «2 руб. не хватает», — улыбнувшись, словно извиняясь, сказал водитель и протянул мелочь.


Итого:

Итог, в общем, вышел предсказуемым. «Лидер» оказался лидером по скорости, хотя серьезно уступил по цене. Ну и самое главное: хотите экономить на такси — установите уже себе приложение на смартфон. Получается дешевле — сами видите.

Анна Богданова, Стас Соколов, Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой, авторов

Прочтений: 950
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено