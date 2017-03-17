«Лидер» гонит

Журналисты НГС устроили гонки на машинах трех популярных фирм такси — и выяснили, какое из них самое быстрое и самое дешевое

Такси подешевело и превратилось в действительно массовый вид транспорта. Пусть не в булочную, но в гипермаркет на нем уже вполне можно съездить — получится немногим дороже, чем на общественном транспорте. И поскольку на этом рынке острейшая конкуренция, НГС решил на практике выяснить, чья служба такси быстрее, дешевле и удобнее, отправив по одному и тому же маршруту сразу трех журналистов. Для эксперимента мы выбрали три популярные фирмы — «Лидер», Uber и Яндекс.Такси. Кто оказался быстрее и дешевле — читайте в материале НГС.НОВОСТИ.





Для состязания мы выбрали простой маршрут: Ленина, 12 – площадь Маркса (точнее, дом во дворах, чтобы усложнить задачу). Яндекс.Такси и Uber мы вызывали через приложение на смартфоне, а «Лидер» — звонком оператору. Машины пришли довольно быстро, так что выехали мы практически одновременно. А вот до места добрались с разницей в несколько минут. Время мы замеряли с момента вызова машины, а попутно оценивали интерьер салона, мастерство водителя и его знание города.







Первое место: «Лидер» (30 минут, 235 рублей)





В 13:53 бывалая Toyota Cresta (правда, родной ее цвет все-таки белый, серый — весной) уже ждала клиента. Солнце озаряло довольно чистый салон. В машине был лишь один, но большой недостаток — запах как от старой шинели, пропитанной куревом и туалетной водой.







Весенние шутки диджеев на какой-то новосибирской волне типа «ХитФМ» порой были такими же навязчивыми, как солнце, бьющее в глаз, — вроде и глаза закрываешь, рукой прикрываешь, а все равно морщишься.







От Ленина, 12 водитель решил поехать по Красному проспекту через Вокзальную магистраль. Надо отдать должное, он не торопился, но и без раздумий перестраивался в «бодрые» полосы. Плавно курсируя, машина выехала на Коммунальный мост, затем через Немировича-Данченко на Сибиряков-Гвардейцев.







Перед началом поездки корреспондент поинтересовалась у водителя, есть ли сейчас пробки. Ответ водителя перешел в рассказ о том, что пробка — это «стихийное явление», даже навигатор может ошибиться, поэтому он едет «по ощущениям». «Кто-нибудь разобьется на мосту и вот она пробка», — поделился размышлениями таксист лет 40 по имени Артем.







В часы пик — с 8 до 10 и с 17 до 19 он предлагает клиентам самим выбрать дорогу, чтобы не было лишних претензий. «Поедешь по одной дороге — начинают говорить, что это неправильно, тут больше пробок». Также вспомнил, что в пятницу вечером этот путь (Ленина – Сибиряков-Гвардейцев) может всерьез утомить — «Бывало, и часа четыре стоишь».







В 14:17 машина уже была на месте. Таксист со вздохом произнес: «Пожалуйста» и подтвердил, что цена поездки именно 235 руб. На вопрос, будет ли сдача с 300 руб., он лишь промолчал (мол, даже говорить не буду, сами сейчас все поймете) и выдал 65 руб.











В итоге поездка на такси «Лидер» оказалась самой быстрой (в общей сложности 30 минут с момента вызова), но и самой дорогой по сравнению с коллегами — даже если установить приложение, она обошлась бы в 170 руб.











Второе место: UBER (32 минуты. 130 рублей)





Откуда я поеду, Uber меня спрашивать не стал, поскольку уже знал мое местоположение с точностью до 50 метров. Приняв пункт назначения, система пообещала машину через 7 минут. Место, где водитель будет ждать, система тоже определила сама, поставив перед фактом — предстояло обойти офисное здание (впрочем, это разумно, поскольку найти парковку со стороны ул. Ленина днем может быть трудновато). Через семь минут серый «Рено Дастер» стоял во дворе бизнес-центра.







Водитель (представленный «Убером» как Валера) оказался мужчиной за 40. Но это на вид, из дальнейшего разговора выяснилось, что таксует Валера где-то пару лет, после того как вышел на пенсию. По его словам, поток заказов от «Убера» стал заметным сравнительно недавно, где-то прошлой осенью. Стало больше машин, меньше время ожидания. «Правда, и доплаты тоже убрали», — заметил водитель.





Машина шла по Красному проспекту, лишь изредка притормаживая на светофорах, — дорога была свободной. В салоне негромко играло какое-то радио, Валерий с готовностью отвечал на вопросы, но сам с разговорами не лез.











«А если пробка? Это как-то учитывается в тарифе?» — спросил автор, глядя на неожиданно свободный участок дороги между площадью Будагова и Коммунальным мостом





«Для вас нет. Но нам потом компенсируют, если долго ехать пришлось», — пожав плечами, ответил водитель. И как-то ностальгически добавил: «Раньше-то было — сел, и счетчик считает, пока не выйдешь. А теперь не так — цена фиксированная».





Машина уже подъезжала к пункту назначения, когда зазвонил телефон. Включив громкую связь, Валера ответил — звонила девушка, следующий клиент, которая заблаговременно пыталась выяснить, есть ли в машине детское кресло. Кресло было.











Третье место: Яндекс.Такси (34 минуты. 146 рублей)





Приложение Яндекс.Такси приняло заказ и тут же уточнило, что через 2 минуты прибудет Honda Avancier с водителем Дмитрием. Телефон показывал 13:50. Пока я одевался и спускался вниз, гаджет прислал сообщение, что такси подошло — на часах 13:53. Приблизительная стоимость эконом-заказа была обещана в пределах 170 руб.







И вот я сижу в чистой «Хонде» с молодым и интеллигентным на вид водителем в темных очках. «Уточните номер дома, почему-то у меня он не отразился в программе», — вежливо попросил водитель и начал заносить названный адрес в навигатор на смартфоне. Тихо играло радио DFM. На лобовом стекле болтался металлический жетон участника «Гонки героев».





— Участвовали?



— Да.



— И какое место?



— Не знаю. Знаю только время — 1 ч 52 мин. Пробежал, помылся, поел и все, — не отрываясь от дороги, ответил Дмитрий, аккуратно выворачивая на Димитровский мост.







Пробки, к счастью, не было, хотя и пустым мост назвать было сложно. Проверять сервис, так уж до конца, — подумал я и повернулся к водителю.





— Курить можно?





На лице у парня заметно отразилось мучительное размышление — разрешить или нет? «Курите, — после небольшой паузы ответил он. — Только аккуратно и в окошко, чтобы не пахло в салоне. Я сам курю, но иногда детей возить приходится».





В районе сада им. Кирова водитель впервые заглянул в навигатор, проехал еще немного и, развернувшись, ушел на ул. Римского-Корсакова, а после — на Титова. «Где лучше заехать?» — поинтересовался он у меня, подъезжая к дому. «Не знаю. Но мне нужен третий подъезд», — ответил я в духе общей легенды.







Через пару минут мы стояли ровно у третьего подъезда. Коллеги уже поджидали меня на месте. «С вас 146 руб.», — продублировал информацию приложения Яндекс.Такси Дмитрий. Получив две сотенные купюры (изначально мы с коллегами договорились платить наличкой), водитель вытащил из кармана полтинник и покопался в баночке с мелочью. «2 руб. не хватает», — улыбнувшись, словно извиняясь, сказал водитель и протянул мелочь.





Итого:

Итог, в общем, вышел предсказуемым. «Лидер» оказался лидером по скорости, хотя серьезно уступил по цене. Ну и самое главное: хотите экономить на такси — установите уже себе приложение на смартфон. Получается дешевле — сами видите.