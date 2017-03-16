Звездная невеста

Мисс МЧС из Тогучина покорила сердце известного актера и героя реалити-шоу «Холостяк» — мама красавицы рассказала про ее карьеру модели и загадочную болезнь, которую сумели победить только в Москве

Новосибирская красавица Вероника Мурашкина, родившаяся в Тогучине, покорила сердце главного героя реалити-шоу «Холостяк» (телеканал ТНТ), популярного столичного актера Ильи Глинникова (сериалы «Интерны», «Крыша мира»). Веронику Илья отобрал в первом выпуске шоу, протянув розу со словами «Хочу тебя узнать». Теперь девушка будет дальше бороться за сердце московского холостяка наравне с остальными 14 участницами шоу. Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал в Тогучине маму новосибирской красавицы Елену Сергеевну Мурашкину и выяснил, какой ее дочка была в детстве и в юности. 

В новом сезоне реалити-шоу «Холостяк», которое выходит на канале ТНТ, главным героем — холостяком, который ищет себе невесту, — стал 32-летний популярный московский актер Илья Глинников (сериалы «Интерны» и «Крыша мира»). В первом выпуске Илья встретился с 25 девушками и выбрал из них 15 для следующего этапа. В их числе оказалась Вероника Мурашкина — модель из Новосибирской области, лицо «Московского кредитного банка». Во время церемонии вручения роз Илья протянул цветок девушке со словами «Хочу тебя узнать». Корреспондент НГС.НОВОСТИ разыскал ее маму Елену Сергеевну Мурашкину в Тогучине, где она работает в администрации Тогучинского района ведущим специалистом организационно-контрольного отдела.

#вероникамурашкина

Публикация от Вероника Мурашкина (@veronica_beautiful)

Вероника Мурашкина родилась в Тогучине 24 сентября 1993 года. Как вспоминает мама, она была с самого детства творческой и самостоятельной. Впервые эти качества ярко проявились у девочки, когда ей было 5 лет. «Она сама записалась в кружок детского дома творчества. Начала с кружка лепки — поделки из глины, роспись под гжель… Представляете, в 5 лет! 


Мы отпустили ее играть во двор и слегка потеряли. А потом она пришла и сказала, что ходила в большой дом и записалась в кружок. 


Я сразу же примчалась туда и нашла, куда она записалась», — с улыбкой вспоминает мама Вероники. Чуть позже появились танцевальный кружок, театральный, потом — команда КВН. Творческая жизнь, вспоминает Елена, закрутила Веронику. Хотя и учеба, уточняет мама, давалась дочери без каких-то трудностей. 


В 16 лет Вероника вместе с мамой попала в Москву. Как заметила Елена Сергеевна, это произошло случайно. Вспоминая этот эпизод жизни, мама умолкает на секунду. «Об этом тяжело говорить… Это связано с ее здоровьем. Внезапно проявившееся заболевание. Здесь помочь не смогли, поэтому и была Москва. Думаем, что победили заболевание. Седьмой год она там. Вроде не проявлялось. Тьфу-тьфу-тьфу. Нет, это, к счастью, не рак. Но это закрытая тема», — тихо вздохнула мама Вероники.


Так Вероника в Москве и осталась, доучившись там в школе последний год. После школы подала документы в несколько вузов — было желание начать театральную карьеру. Однако приглашение пришло только из Академии гражданской защиты МЧС России. Туда Вероника подавала документы на факультет рекламы, пиара и связей с общественностью, а закончила этот вуз по специальности «экономика и управление». 


Дочь, в шутку заметила Елена, с детства была «спасателем»: постоянно «спасала» и несла домой кошек, собак, птиц, крыс… «Как мы относились к этому? Мы старались всех их любить», — смеется мама Вероники.


Во время учебы в академии девушка заявилась на участие в конкурсе красоты и стала «вице-мисс МЧС». Побывала она и на шоу «Российская красавица-2013», потом были и другие конкурсы. Так девушка постепенно пришла в модельный бизнес. Предложения о модельной работе стали поступать все чаще и чаще. Вероника работала и на подиуме, и фотомоделью. В какой-то момент стала лицом «Московского кредитного банка». Было и постоянное участие в вечеринках Playboy, и различные фотосъемки.


«Я просматривала эти фотографии, у меня они есть в коллекции, в журналах. Ни за какие грани она не выходила. Да и я думаю, теперь уже не выйдет. А люди… Каждый думает в меру своей испорченности».


— И «плейбоевские» фото видели? 

— Конечно, — спокойно замечает мама. 

#InstaSize

Публикация от Вероника Мурашкина (@veronica_beautiful)

По поводу шоу «Холостяк» Елена Мурашкина особо не рассуждает — не положено по контракту. На вопрос, обрадовалась бы она, если б получила в зятья известного актера Илью Глинникова, Елена позволила себе заметить с улыбкой: «Я понимаю, что это — шоу. Мир — театр, мы все в нем актеры… Вижу ли я его в качестве зятя? Я, если честно, не думала об этом. Когда смотрела "Интерны", мне, конечно, он нравился: Романенко — веселый и замечательный. Но насчет зятя я пока еще не думала», — рассмеялась мама Вероники. А чуть позже тихо замечает, что хотела бы своей дочери обычного женского счастья. 


Вероника, как рассказала Елена Сергеевна, все свои школьные годы была такой пацанкой — как говорится, своим парнем. Подруг у нее было меньше, чем друзей-мальчишек. Вероника, выросшая в семье одна, считала их братьями, а они ее всегда считали сестренкой. Так это продолжается и сейчас, заметила Елена, когда все выросли, а многие уже обзавелись своими детьми.


«Она у меня покорительница. Это (шоу «Холостяк». — И.К.) была очередная вершина, которую мы попытались [покорить]… И я думаю, что мы ее взяли. Для меня как для мамы она (Вероника. — И.К.) уже победительница, — замечает Елена и добавляет: — Главный совет, который ей всегда давала: надо всегда быть честной. В любой ситуации. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь». Говорит, дочь этого совета всегда придерживалась. 

Илья Калинин

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