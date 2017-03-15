Мэр Анатолий Локоть пообещал очистить улицы от гололеда за 2 недели — корреспондент НГС решил помочь коммунальщикам и отправился на улицу с ломиком и лопатой

На прошлой неделе жители Новосибирска получили 776 травм после того, как упали на нерасчищенных улицах. Пока горожане учатся балансировать на скользком покрытии, мэр Анатолий Локоть призвал помочь в очистке тротуаров торговые сети, а также поручил городским службам навести порядок на улицах к началу апреля . Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил взять ломик и помочь им. За полчаса эксперимента ему удалось раздолбить слой льда толщиной 10–15 см на 1 квадратном метре тротуара на ул. Урицкого. О своих ощущениях, количестве прохожих, поддержавших инициативу, и преимуществах такого вида активности по сравнению с походом в тренажерный зал — в материале НГС.НОВОСТИ.

Для эксперимента понадобились металлический ломик и лопата





Эксперимент начался утром в 11:00, когда снег и наледь на тротуарах и обочинах еще не подтаяли под весенним солнцем после низких ночных температур. Время для проведения эксперимента было выбрано идеально — днем 14 марта в зоне прямой видимости от участников испытаний не было замечено ни одного конкурирующего дворника.





С ломом и лопатой, которые автор одолжил у дворника, съемочная группа отправилась на ул. Урицкого: на тротуаре вдоль дома № 32 образовалась наледь толщиной 10–15 см. На ее срезе можно было насчитать 6 разноцветных полос: от белых до грязно-коричневых от рассыпанного здесь песка.





Лед был почищен на тротуаре лишь частично — у самого выхода из магазина





Из-за того, что ближайший продуктовый магазин расчистил территорию лишь у своих дверей, посреди тротуара образовалась скользкая высокая ступенька. По этому участку ежедневно проходят сотни человек, а особые трудности он представляет для молодых мам с колясками и пенсионеров.





Эксперимент прошел на тротуаре четной стороны ул. Урицкого





Первый урок, который вынес автор из эксперимента: 5-килограммовым ломиком легко ударить себе по ноге. Замерзший лед плохо поддавался неподготовленному журналисту, получалось отсекать лишь небольшие куски. Второй урок — занятие оказалось не таким простым, как могло показаться.





Первые признаки усталости проявились через 5 минут усердной работы: начали затекать руки и болеть спина.





Небольшие осколки разлетались в разные стороны, в том числе оставались на брюках и попадали в лицо.







Занятие оказалось непростым для неподготовленного горожанина: уже через несколько минут начали болеть руки и спина





За полчаса с регулярными 30-секундными перерывами корреспонденту удалось избавить ото льда участок тротуара размером 120х90 см — чуть больше 1 кв. м. Можно предположить, что более физически развитый и не пропускающий занятия в тренажерном зале «ледокольщик» за то же время смог бы расчистить 2–2,5 кв. метра. Прохожие старательно обходили усердного работника.







Одна из прохожих заявила, что улицы должны расчищать власти, и возмутилась повышению тарифов на коммунальные услуги





После получаса работы автор предложил взять лом в руки молодым людям, которые проходили мимо. 9 из 10 отказались от участия в эксперименте. Самыми популярными «отмазками» стали опоздание на работу и острейшая нехватка времени.





«А сколько вы мне заплатите [за работу]?»,





— спросил мужчина на подходе к продуктовому магазину. «У меня обед, я не хочу потом опоздать на работу», — бросил полноватый прохожий и предложил поменяться местами: он будет долбить, а корреспондент НГС.НОВОСТИ — работать за него.







За полчаса автор расчистил 1 квадратный метр тротуара





Лишь один новосибирец согласился помочь. Он отдал автору бумаги, которые нес в руках, затем взял ломик и за полминуты отколол сразу несколько крупных кусков. «Долбану и побегу, я опаздываю.





Надо откалывать кусочками небольшими, это же физика»,





— показал он, как надо расчищать тротуары.





Лишь один прохожий из 10 согласился взять лом в руки. Более того, он научил автора, как это делать правильно







Занятие оказалось утомительным, но не бесполезным: местные жители получили дополнительный «квадрат» для пары смелых шагов, а автор сжег пару-тройку сотен калорий. Как рассказал НГС.НОВОСТИ тренер фитнес-клуба «Европа» Андрей Лазаревский, при активной работе на свежем воздухе обмен веществ происходит быстрее, чем на занятиях в спортзале, — поэтому такие нагрузки гораздо полезнее.











«Работа с ломиком — хорошая нагрузка на верхний плечевой пояс, мыщцы рук, бицепс, трицепс, поясничный отдел. Пресс очень хорошо работает. Ножки тоже подключаются, если их правильно выставлять»,





— пояснил тренер и добавил, что полчаса «долбежки» на улице могут заменить 1–1,5 часа активной работы на тренажерах. Также он добавил, что каждые 20–30 минут нужно делать перерыв — для здоровья так безопаснее.









После получасовой «долбежки» расчищать осколки льда лопатой оказалось легче простого. Автор сгреб их на кучу снега, которая осталась после уборки проезжей части. Размер горы вырос незначительно.





Теперь на этом участке можно разглядеть незамысловатый узор на тротуарной плитке





