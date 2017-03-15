Война в заливе

Жители Затона обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить «произвол мэрии Новосибирска» и отменить постановление, которое лишит жилья более 5 тыс. человек. Они считают незаконным проект перестройки микрорайона, где многие семьи живут поколениями, и уверены, что распоряжаться судьбами местных жителей городские чиновники просто не имеют права. Почему проект с 20-летней перспективой вызвал такое волнение, есть ли у жителей Затона шанс отстоять свои земли и чем могут застроить старинный микрорайон у залива Оби, разбирались корреспонденты НГС.НОВОСТИ.

«Утро среднестатистического затонца начинается [так]: открываем сайт мэрии и смотрим, нет ли по нашему участку какого-то нового документа», — говорит председатель ТОС «Затон» Ольга Волкова.





Проект планировки территории общей площадью более 440 га в границах проезда Энергетиков, береговой линии Оби, ул. Междуреченской и перспективной Ельцовской магистрали был представлен в марте прошлого года. Почти половину распланированной территории, около 180 га, занимают частные дома. Как признается в документе, большая их часть ветхими не является и построена в последние годы, однако все они так или иначе определены под снос. Глава департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в ходе обсуждения проекта соглашался: с местными жителями надо будет договариваться, и предполагал «говорить с общественностью» на общественных слушаниях. По информации с сайта департамента, назначены они были на 1 февраля 2017 года, но так и не состоялись.









Одно из последних совещаний по проекту прошло 26 января в администрации Ленинского района, на нем было принято решение проработать документ в рамках рабочей группы из 6 человек: 3 — от Затона, 3 — от Лесоперевалки. «С 26 января ни одного звонка, ни одного уведомления, ни одной встречи рабочей группы. Они просто замолчали», — говорит один из членов этой рабочей группы от Затона Дмитрий Архипов.







По информации пресс-секретаря мэра Новосибирска Артема Роговского, Анатолий Локоть распорядился доработать проект планировки с учетом тех замечаний и обращений, которые были высказаны на совещании в январе и поступали все это время в общественную приемную мэра. «Когда это будет сделано, тогда для его обсуждения и соберется рабочая группа», — заверил Роговский.





Жители района боятся неопределенности и в конце прошлой недели на сайте Change.org создали петицию к президенту, генпрокурору, Совету Федерации и еще нескольким высоким адресатам. В ней они просят отменить постановление мэрии о проекте планировки этой территории. Как предполагают активисты, реализация проекта приведет не просто к перестройке микрорайона, но станет, по сути, «зачисткой» береговой зоны Оби от более чем 5 тыс. человек. К моменту публикации материала петиция собрала более 1 тыс. подписей.









Сейчас главная проблема владельцев частных домов — невозможность оформить свои права на них и, соответственно, отсутствие перспективы получить достойную компенсацию, если проект перестройки микрорайона все же примут как есть. Если в 2015 году это еще было возможно, то весь 2016 год люди получали отказы, говорит Ольга Волкова. Получить разрешение на реконструкцию старого дома, по ее словам, тоже нельзя.









Вся территория Затона, как отмечал, представляя проект планировки, начальник отдела разработки градостроительной документации ОАО «СибНИИ градостроительства» Алексей Нестеркин, попадает в зону подтопления. Однако последний раз бывший Яренский остров, который стал нынешним Затоном после строительства ГЭС и понижения уровня реки, затапливало почти полвека назад. Сейчас, по словам Ольги Волковой, спасать его жителей от паводков, судя по всему, никто не намерен: на въезде в Затон организовали снегоотвал. «Нам, наверное, хотят показать: вот, ребята, вы в затопляемой зоне находитесь. Жители говорят: хорошо, давайте тогда мы будем страховаться и риски брать на себя. Мы пришли "узакониться", а вы нам прописывайте: в случае чрезвычайной ситуации вы несете ответственность, хотите рисковать — ради бога. Но никто на это не идет», — говорит председатель ТОС.







Из-за возможного затопления, утверждал Нестеркин, здесь никогда официально не разрешали строить жилье, а уже построенные дома — это исключительно самострой, часть из которого оформлена через суд. Дмитрий Архипов возражает: на руках у жителей есть домовые книги и даже архивные документы, подтверждающие законное выделение им земельных участков.









Запрет на новое строительство и реконструкцию жители тоже готовы опротестовывать — на основании выданных мэрией разрешений на строительство гостиницы возле аквапарка (по сути — жилого объекта) и первых домов компании «Том-Дом ТДСК» на территории бывшего судоремонтного завода, которые находятся на одной отметке с незаконными, по мнению властей, частными домами.





Территорию в 19 га томский застройщик купил в 2015 году. Как рассказал главный специалист по продаже иногородних объектов ТДСК Алексей Епанчинцев, район получил название «Аквамарин», здесь запланировано к строительству около 15 домов — это порядка 180 тыс. кв. м жилья. Здесь же выделены места под 2 детских сада и школу. Разрешение на строительство первой панельно-монолитной 17-этажки, по данным муниципального портала мэрии, было выдано в декабре прошлого года, сейчас дом уже вырос до 4-го этажа, но в продажу еще не поступил и цены на квартиры пока не сформированы.









Возмущает людей не только легкое отношение мэрии к обжитым частным территориям, но и ее готовность избавиться от одного из старейших микрорайонов города. «История 108-летняя, и получается, что всю эту историю пытаются взять и с лица города стереть — ну нельзя так, — сокрушается Дмитрий Архипов. — Когда мы спросили, какие улицы будут сохранены, нам сказали, что абсолютно ничего сохранено не будет». Улицы здесь почти исключительно тематические: Заобская, Штурвальная, Капитанская, Судоремонтная, три Портовых.







Центр микрорайона застроен 2-этажными бараками. В 2007 году здесь нередки были пожары, вспоминает старожил Затона Лилия Надсонова, в одном из таких домов сгорела и квартира ее семьи — после этих случаев местные жители даже устраивали дежурства. «Почему бы не заняться ветхим жильем? — недоумевает Лилия и тут же отвечает: — Наверное, невыгодно, потому что там как минимум 8 семей надо расселить, а здесь 10 соток и всего 1 семья».









На месте сгоревших домов уже успели вырасти новые кирпичные и панельные 5-этажки. В одной из них живут Антон и Дарья — 5 лет назад они переехали сюда с Северо-Чемского из-за уюта микрорайона («Здесь даже кто-то выпить боится лишнего, потому что его все знают», — смеется Дарья.), хорошей транспортной доступности обоих берегов и невысоких цен на жилье. О петиции местных жителей молодая семья не слышала, но сохранение существующей застройки не поддерживают, хотя и сочувствуют затонцам. «Они просто боятся: они тут всю жизнь живут, а за то, что они не успели приватизировать нормально, по документам, землю у них отберут и построят здесь что хотят, — понятно, что они переживают», — говорит Дарья, а ее супруг при этом добавляет, что сами они — «за цивилизацию».









Частный сектор Затона, конечно, не отличается архитектурным единством, но нецивилизованным или депрессивным его назвать трудно: дома здесь крепкие, улицы широкие и очищенные, по ним гуляют дети и молодые мамы с колясками.









Между домами змеится желтой трубой газопровод, который, как рассказывают местные жители, они проводили своими силами. Один из них, Николай Иванович, на вопрос, не думал ли он переехать, пожимает плечами и показывает на крышу одного из самых высоких домов: «Да мне некуда просто. Свой дом, огород — что мне надо еще».









Этот дом со стрельчатыми окошками и резным крыльцом Николай Иванович построил сам, а участок принадлежит его семье уже не в первом поколении: когда-то тут жила его мать. Большинство семей, говорят местные, живут здесь в уже по 3-4 поколения, есть даже известные «флотские» династии речников.









Дом Лилии Надсоновой — один из новостроев, его построили в 2011 году также на родительском участке. «Девочка моя говорит, что в Затоне нас считают барыгами, потому что дом красивый, — смеется Лилия. — На самом деле он самый дешевый, из сип-панелей».









В местной школе во время войны преподавали эвакуированные из Ленинграда учителя, говорит Ольга Волкова, но здание с тех пор, очевидно, перестроено. В одном из недавно построенных домов открылась библиотека, есть здесь и Дом культуры. «Наша молодежь не пойдет по подворотням бухать, потому что они все время чем-то заняты, — убеждена Лилия Надсонова. — У меня Алёнка, не знаю, ночами уроки делает, что ли: она в ДК танцует, поет, в модельном занимается — в школе учитель труда организовала модельное».









Алёна рассказывает о наградах: вот — за хореографию, вот — за конькобежный спорт, вот — за легкую атлетику. Все тренеры, говорит она, — местные. Возле школы есть и оборудованный каток. «Baby, hush, hush», — сопровождает каждый удар по шайбе звучащее из динамиков радио.









Построенное в 1930-х деревянное здание ДК при помощи депутатов недавно отремонтировали, но единственный спортивный объект в микрорайоне, здание спортзала, уже около 20 лет приходит в упадок и разрушается, а здание общественных бань так и не могут достроить. «Власти в развитии микрорайона с сохранением [сложившейся специализации], как указано в генплане, не заинтересованы. Спортзал только в школе, секции в клубе и в школе, а специализированного объекта нет», — сокрушается Дмитрий Архипов.









Не минула жителей Затона и типичная для многих жителей спальных районов транспортная проблема: из общественного транспорта сюда ходит один автобус — № 16, а единственная дорога на выезде, сейчас стоящая в пробках лишь изредка, с вводом новых домов ТДСК встанет намертво, размышляет Ольга Волкова.









Несмотря на это, уезжать с обжитой земли местные жители не хотят и намерены отстаивать свои права. Дмитрий Архипов в успехе не сомневается: «По-другому быть не может. Бывает, попадаются люди, которые бороться не хотят, которые говорят: ну мэрия же все равно сделает. Нет, мэрия — это слуги народа, вот это они забывать никогда не должны». По мнению Архипова, если бы затонцы не следили за судьбой своего микрорайона, проект давно бы утвердили, а землю — перезонировали, снизив кадастровую (а следовательно, и выкупную) стоимость земли, чтобы затем перепродать ее инвестору подороже.





Впрочем, пока очередь из застройщиков на спорную территорию не выстраивается. По оценке управляющего партнера компании DSO Consulting Сергея Дьячкова, на ее освоение могут потребоваться десятки миллиардов рублей. Крупные инвесторы в городе есть — это топ-10 застройщиков по объемам строительства, в их числе эксперт назвал, например, «Сибакадемстрой», «Сибирь», «Дискус», «Стрижи», «Энергомонтаж». У ряда из них есть и опыт расселения частного сектора, да и микрорайон в перспективе довольно заманчив для освоения. Представитель ТДСК признался, что компания рассматривает Затон как перспективное место для развития. «Мы думаем, что мы будем первыми, как в конце Петухова — там мы первыми зашли на площадку, — говорит Алексей Епанчинцев. — Так и в этом районе: мы тоже станем первыми, а за нами пойдут».