33 рубля за литр

Цена на бензин подскочила на 7 % за год — НГС нашел заправку с самым дешевым топливом в Новосибирске и узнал, насколько оно подорожает в ближайшие месяцы

33 рубля за литр (инфографика)

Новосибирскстат опубликовал информацию об изменении стоимости бензина в феврале этого года. Оказалось, что средние цены на топливо за месяц увеличились на 0,5 %, а за год — на 7 %. В конце февраля средний ценник на бензин популярных марок достиг отметки в 37,97 руб. за литр АИ-95 и 34,18 руб. за литр АИ-92. При этом большинству других регионов Сибири остается лишь позавидовать ценам на новосибирских АЗС — там топливо дороже. О том, как и почему повысились цены, что с ними будет дальше и где в городе продают самый дешевый бензин, — в материале НГС.НОВОСТИ.

По данным Новосибирскстата, в конце февраля городские АЗС продавали бензин марки АИ-80 в среднем по 29,17 руб./л, АИ-92 — по 34,18 руб./л, АИ-95 — по 37,97 руб./л, а дизельное топливо — по 37,42 руб./л. При этом новосибирский бензин не уступает средним ценам на топливо в Сибири. Так, самые высокие цены — в Забайкальском крае, где средняя стоимость АИ-95 переваливает за 40 руб., а самые низкие на Алтае и в Хакасии — средняя цена на тот же «95-й» всего 36,78 руб./л.


В Новосибирскстате отметили, что за год цены на бензин в Новосибирской области поднялись на 7 %. 


Если посмотреть, как они менялись по месяцам, можно заметить, что самый большой скачок произошел в июне прошлого года, когда ценник на АИ-92 увеличился на 58 коп. в среднем, а АИ-95 – на 88 коп. В целом бензин самых ходовых марок дорожал каждый месяц.



По словам экспертов, главной причиной роста цен стало весеннее повышение акцизов. «Если я не ошибаюсь, этот рост [на 7 %] — один из самых минимальных. В предыдущие года повышения меньше 10 % годового роста, по-моему, не было. В начале 2016 года такой рост и прогнозировался. У нас было однократное повышение ставки акцизов, плюс инфляционные издержки. Больше каких-то значимых причин, пожалуй, не было», — прокомментировала рост цен руководитель Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская.


В день написания материала, 10 марта, цены на топливо в Новосибирске оказались разбросаны. Так, на разных АЗС бензин марки АИ-92 можно найти по 33–34,65 руб./л, АИ-95 — по 36,50–38,70 руб./л, а дизель — по 36–37,65 руб./л. Такие данные предоставили НГС.НОВОСТИ в справочных службах городских АЗС, и они же содержатся на их официальных сайтах. Самым дешевым бензином марок АИ-92 и АИ-95 можно было заправиться на «АЗС-Сибинтертех», а дизельным топливом — на АЗС «Газойл».



Более дешевый бензин всегда можно найти у так называемых «бодяжников». По словам Юлии Золотовской, распознать их может любой автомобилист: «Цена — это индикатор качества в первую очередь. 


Дешевле, чем производители, продавать бензин невозможно. 


Поэтому если вы видите бензин дешевле, чем у вертикально интегрированных компаний — у "Сибнефти" или "Газпромнефти", — то это сигнал о том, что здесь не все в порядке с качеством».


Эксперты отрасли также рассказали, что в этом году ценники на городских АЗС не должны удивить автомобилистов, как это было в прошлом году. Представитель АНН «Сибирь-ГСМ» и совладелец сети АЗС «Сибнефть» Геннадий Панкеев порекомендовал следовать обещаниям президента Владимира Путина: 


«Наш президент сказал, что цена на бензин будет в пределах инфляции. Я уверен в этом и считаю, что остальные прогнозы — ерунда. 


Может быть, она будет меньше, все зависит от цены на нефть, будет она востребована или не будет <…>. Не знаю, что должно произойти, особенно в преддверии выборов президента, чтобы цена выросла сильно. У нас ведь государственное регулирование розничных цен». 


Напомним, уровень инфляции в прошлом году составил для НСО 4,4 %. Из-за этого продукты подорожали в среднем на 4 %, непродовольственные товары — на 5,7 %, а платные услуги — на 2,7 %.

Кирилл Шматков
Фото НГС, инфографика автора

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