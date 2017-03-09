Наберут по объявлению

Власти отрапортовали о снижении безработицы — корреспондент НГС.НОВОСТИ прошел собеседование по объявлениям на улицах города и узнал, как не стать жертвой мошенников

В период кризиса многие жители Новосибирска задумываются о смене работы или поиске подработки. Дело это непростое, и часто случается, что после продолжительных и, казалось бы, безнадежных поисков выбор падает на привлекательные объявления, которые пестрят почти на каждом шагу: «Подработка в офис, 4–8 часов в неделю» или «Заместитель руководителя, 40 тыс. руб.». В некоторых объявлениях фигурируют даже такие странные требования, как знак зодиака. О том, чем заканчиваются собеседования у таких работодателей, можно ли найти таким образом нормальную работу и как уберечь себя от мошенников, — в материале НГС.НОВОСТИ.

Не самые добросовестные наниматели умело составляют свои объявления — например, сулят работу молодым специалистам без опыта





Министерство труда и занятости НСО 6 марта отрапортовало о снижении официальной безработицы в регионе — к началу весны на учете в органах занятости состояло всего 1,1 % от численности всей рабочей силы, хотя год назад показатель был заметно выше — 1,4 %. Для Новосибирска эти цифры еще ниже — всего 0,5 %, и такая картина для города характерна почти всегда. Несмотря на это, именно в областном центре можно наблюдать разгул объявлений о трудоустройстве — напечатанные на принтере, а иногда и написанные от руки заманчивые предложения можно увидеть на остановках, столбах, подъездах, заборах и даже на мусорных контейнерах.





В глаза бросаются обещания высокого заработка, гибкого графика и обучения на месте. То, что в таких объявлениях обычно не указывают никогда, — это название компании, конкретные обязанности, требования и адрес офиса. Таким же образом подобные объявления публикуют в социальных сетях и даже на федеральных рекрутинговых порталах. Сделано это намеренно, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ: после звонка по номеру из объявления отчаявшихся людей приглашают на собеседование, где обещают ответить на все вопросы.





Автор статьи под видом наивного соискателя откликнулся на одно из таких объявлений, по которому в офис требовался ассистент руководителя. По телефону ответила девушка. Приятным голосом она спросила, сколько кандидату лет, и пригласила на собеседование к директору Ангелине Викторовне в офис на ул. Орджоникидзе, 40.





Об эффективности объявлений на фонарных столбах рассуждать непросто





У кабинета с вывеской «Регион партнер», где автору назначили встречу, собралось около 15 человек на вид в возрасте от 16 до 60 лет. Каждый подходил к ресепшену, говорил, с каким именно «директором» у него назначена встреча. Соискателям вручали анкету, после заполнения которой по очереди приглашали в отдельный кабинет. Пока же всех потенциальных «ассистентов руководителей» собрали в небольшой аудитории с телевизором, показывающим зарубежные видеоклипы.





Стоит отметить, что все сотрудники, которые принимают людей, внешне выглядят достойно и вполне респектабельно: у девушек — каблуки и короткие платья, у молодых людей — костюмы и галстуки. При этом некоторым из них на вид сложно дать больше 18 лет. Как позже рассказали автору сотрудники соседних офисов, ребята надевают парадную одежду в туалете, а приходят в джинсах и пуховиках.





В анкете, помимо стандартных граф вроде места жительства и опыта работы, есть много расплывчатых вопросов: «Вы коммуникабельны?», «Свойственно ли вам принимать решения самостоятельно?», «Что для вас имеет наибольшую важность: карьера, деньги, стабильность <…>?». После того как на все вопросы даны ответы, соискателей приглашают в кабинет. В нем — 8 столов, за каждым из них названный «руководитель» принимал по одному соискателю. Каждому из них задаются одни и то же вопросы, из-за чего в кабинете стоит громкий гул.





Вход в офис компании «Регион партнер», где корреспондент НГС.НОВОСТИ прошел собеседование





Девушка, которая представилась «руководителем Ангелиной Владимировной», задала автору те же вопросы, что были в анкете, и напротив некоторых поставила плюсы. Она уточнила, сколько соискателю полных лет и что было написано в объявлении, которое он увидел. Здесь она впервые заговорила о своей компании: «Мы сотрудничаем с крупной научной корпорацией, которая занимается оптовой поставкой товаров повседневного спроса. В новый офис нам требуются сотрудники, которых мы будем отбирать на конкурсной основе», — пояснила девушка и добавила, что за прием входящих звонков и заполнение заявок на поставки соискателю заплатят в первый месяц до 23 тыс. руб., а со второго месяца начнут начислять 27 тыс. руб. И это не считая премий. «К работе вы внимательно и ответственно подходите?» — под занавес спросила Ангелина Владимировна и пообещала перезвонить вечером. При этом она предупредила, что





для трудоустройства понадобится паспорт, а также 400 руб. в качестве залога за методички по работе.





Ответного звонка с одобрением кандидатуры корреспондент НГС.НОВОСТИ пока не дождался, но, как рассказали новосибирцы, которым «Регион партнер» уже перезванивал, работники фирмы в течение нескольких дней проводят обучение сетевому маркетингу. После этого появляется легенда о затянувшемся ремонте в новом офисе — в связи с этим отобранных кандидатов «временно» отправляют на улицы навязывать прохожим продукцию компании. Кстати, больничный или оплачиваемый отпуск фирма не предоставляет, оправдываясь корпоративными правилами.





Обычно странные объявления о найме выглядят так: работа с легким графиком, высокий доход и никаких конкретных требований и обязанностей

Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с руководителем «Регион партнера», который представился Дмитрием Сергеевичем, но отказался называть свою фамилию. Он не смог рассказать о своей компании больше того, что соискателям говорят на собеседовании. То, что реальные условия работы не соответствуют указанным в объявлениях о вакансии, он категорично назвал неправдой.







Сотрудники соседних офисов рассказали, что ежедневно через двери «Регион партнера» проходят десятки людей. Некоторые уходят с книгами по сетевому маркетингу. Одна из сотрудниц офисного центра услышала, как работница «Регион партнера» уговаривала другую девушку научиться обманывать людей.





Судя по отзывам в группах с черными списками работодателей «ВКонтакте» и на портале Antijob, компания «Регион партнер» часто переезжает и работает под разными названиями: «Партнер», TIENS, TS Group Company и др. Все схемы так или иначе приводят к сетевым продажам БАД и украшений либо в финансовую пирамиду. Во многих отзывах фигурирует сетевая компания «Тяньши» с корнями в Китае.





Подробные требования к соискателю в уличных объявлениях не излагаются никогда





Некоторые работодатели, чтобы обмануть нуждающихся в заработке, орудуют по другим сценариям, убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ. К примеру, за обещание рабочего места просят перевести все накопления в негосударственный пенсионный фонд или просто заплатить некоторую сумму денег. Самое обидное, когда после 1–2 месяцев честного труда соискателей увольняют, не заплатив, под предлогом «Вы нам не подходите».





С юридической точки зрения подобные схемы являются законными, но только до тех пор, пока не нарушены права работника,





говорит управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры» Виталий Ветров. По его словам, почти все иски, которые рассматриваются в судах в отношении работодателей, связаны либо с увольнениями, либо с невыплатой зарплаты.





Рукописные объявления не всегда просто прочитать





Работодателей-обманщиков легко распознать еще на стадии чтения объявления о вакансии. Как правило, они делают акцент на большом заработке, удобном графике и скрывают название фирмы, конкретные обязанности и условия работы. Объявления с самым очевидным «разводом» можно найти на улице — других там просто нет.





«Цивилизованный рынок труда не подразумевает, чтобы работник платил за свое трудоустройство деньги. Зачастую такие объявления [на заборах, досках объявлений] подразумевают либо привлечение в сетевой бизнес, либо это те компании, которые берут за трудоустройство деньги, а по факту трудоустройства нет. Платят, а потом компания обрывает все телефоны. На это уже попала куча людей, и это мешает нашей работе [кадрового агентства]. <…>





Серьезная компания не будет искать помощника руководителя объявлением на подъезде»,





— говорит Юлия Свитковская, директор кадрового агентства HR-trend. Другие признаки того, что вы попали в офис к мошенникам, — скрытность работодателя, уход от конкретных вопросов, заученные фразы и очередь из кандидатов.







Вход в любой подъезд дома в Новосибирске увешан объявлениями для ищущих работу





По словам Юлии Свитковской, найти работу в Новосибирске человеку без опыта, но с приемлемым окладом вполне реально. Как правило, это работа в колл-центрах, медицинских центрах, сфере услуг и пр. По данным портала Зарплата.ру, средний заработок, который предлагают операторам колл-центров в Новосибирске, составляет 26,7 тыс. руб., администраторам в медицинских центрах — 23 тыс. руб., а специалистам в сфере услуг — 29,3 тыс. руб. в месяц. Только объявления надо смотреть на проверенных площадках, а также не полениться и проверить телефонные номера, говорит HR-специалист.





Ранее НГС.НОВОСТИ писали о новосибирцах, которые успешно совмещают 3-4 работы после падения доходов.