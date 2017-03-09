«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу»

Откровенные истории сибирячек, которые родили по 5 детей, — они рассказали, как справляются с такой оравой и почему настоящая женщина обязана рожать много

«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу» (фото)

Накануне 8 Марта 18 сибирячек получили от правительства НСО специальные медали «За материнскую доблесть». Все они родили и воспитывают не меньше пяти детей в семьях, возраст самой молодой мамы — 28 лет. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ познакомились с четырьмя многодетными мамами и расспросили их о детях, непрерывном декрете и о том, в чем заключается женское счастье.

Вера Васильева, 35 лет, пятеро детей, живут в Новосибирске: «Мы любим всех одинаково, у нас нет такого, что кого-то больше, а кого-то меньше.


«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу» (фото)


Встаем рано, в 6 часов, собираемся в школу, в садик. Телевизор включаем сразу, мультики, — чтобы все было быстрее и спокойнее. Я их собираю, а папа их всех развозит. У нас школа и садик не так далеко, от силы 5–10 минут. Пока они в садике и школе, у меня уборка, варка. Бывает, 5–10 минут на себя уделишь — уже хорошо. (М.М.: А что беспокойнее у вас — утро или вечер?) Для меня нет ни утра, ни вечера, так что ничего сложного. Дни летят незаметно, особенно выходные. Муж иногда говорит: "Иди хоть погуляй", а я не хочу, я дома посижу. Меня все устраивает, я просто счастлива.


Отбой пораньше, в 10 максимум, чтобы с утра хорошо встали, не капризничали. Они сами знают, что в это время нужно ложиться — выключаем свет, выключаем телевизор, и все спокойно спят. Нам вообще повезло с детьми, они очень спокойные. Старшие у нас приглядывают за младшими, помогают — сами инициативу проявляют, говорят: "Давай поможем, посидим!".


«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу» (фото)


Самый непростой возраст у ребенка? Наверное, в 7 лет, когда только идут в школу, там начинается — характер проявляется. Стараемся разговаривать, выяснять, спокойно по душам поговорить, чтобы они доверяли и ничего не скрывали.


В такой большой семье надо уметь рассчитывать деньги. Перед походом в продуктовый магазин лучше всего составлять списки, это будет экономичнее, чем пойти в магазин бесцельно — купить, что попалось на глаза.


Без детей я себя не могу представить, мне кажется, смысла без них не было бы. Это не женщина, которая не имеет детей или не хочет. На первом месте для женщины — муж и дети. (М.М.: На шестого бы решились?) Думаю, да!».


Элана Амирова, 28 лет, пятеро детей, живут в Доволенском районе: «Чувства, что жизнь проходит мимо, у меня нет, я рада, самые счастливые дни для меня — с маленькими детьми. У меня все хорошо сложилось — хорошо, что я такая, что я с мужем встретилась, что у меня дети такие. С детства при этом я не мечтала, оно само как-то так вышло.


«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу» (фото)


Как только провожаем детей в школу, в садик — сразу начинаем уборку. Муж работает и по хозяйству помогает — у нас коровы, овцы. Вообще у мужа высшее образование — он экономист-международник, но сейчас он скотник.


В деревне тяжело [воспитывать детей] — школа нормальная, просто у нас дом маленький, кухня маленькая, по очереди едим. Но судьба, наверное, — будем терпеть. Ничего страшного, главное, все здоровы, учатся. Я очень постараюсь, чтобы они учились очень хорошо. Если возможность будет — конечно, в город переедем. (М.М.: Много денег нужно, чтобы прокормить семью?) Да, конечно, но главное, чтобы дети были хорошо одеты, были сыты. Чтобы они не стеснялись.


«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу» (фото)


Надо с детьми дружить — спрашивать, как в школе дела, с кем подружился… Но строгость тоже нужна. Меня они, правда, не боятся, за строгость отвечает папа. Но мы стараемся их не пугать, чтобы они свободными росли. 


(М.М.: Дети — это миссия женщины?) Миссия, конечно. Я счастлива, что они у меня есть. Бывает, в больницу попадаю с маленькими, и мне очень тяжело бывает — скучаю по остальным. Папа очень хорошо за остальными смотрит, но все равно — мама есть мама».


Оксана Коростик, 36 лет, пятеро детей, живут в Новосибирске: «Встает в нашей семье сначала мама — я в смысле, — в 6 утра, готовим кашку, будим всех детей, заплетаем, одеваем, собираем по школам, по садикам. Пока папа всех развозит — мама собирается на работу. Работаю я в железнодорожной больнице, я доктор ультразвуковой диагностики. Я сейчас пока на полный день не вышла — выхожу, если кто-то ушел в отпуск или где-то надо подменить кого-то. В основном дома пока сижу, очень плотный график с детьми.


«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу» (фото)


Отработали — всех собираем: кого на танцы, кого в бассейн, кого в кружок. Часов в 8–9 вечера надо приехать, всех накормить, уроки проверить, спать уложить. И так 6 дней в неделю. В основном если чем-то увлекаемся, то вместе с детьми. Перед Новым годом очень уж они захотели декупажем заниматься — и мы сидели всей семьей, отдирали с бутылок шампанского наклейки! Нескучно, конечно.


Как говорит подруга, у которой тоже много детей, — четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу, они друг за другом присматривают. Чем больше детей, тем в каком-то плане легче, 


они друг другу помогают, заботятся, могут поделиться бедами, поиграть вместе. С уроками помогаю, только если их коллективный разум не справился. В их конфликты я не влажу, разбираются сами — но до драк при мне не доходило. Бывает всякое, стараемся по справедливости решать вопрос.


Думаю, что каждая женщина принимает решение о детях самостоятельно. Я счастливый человек, я считаю, что я правильно распоряжаюсь жизнью. Думаю, что с таким удовольствием ни на что другое я бы время свое не смогла потратить. На шестого ребенка пока вряд ли рассчитываем, здоровья уже мало, терпения еще меньше. Хотя не исключаем такой возможности».


Елена Терехова, 46 лет, семеро детей, живут в Бердске: «Многодетность не была целью, мы думали, что при финансовых возможностях троих родим, а потом по накатанной. У нас сын один, 6 дочек. Сын так хотел брата! И мы так пытались ему брата родить, а получилось — четырех младших сестер. Так он расстраивается до сих пор. Все равно мальчики не получаются, остановимся на этом.


Живем все вместе, у нас большая квартира. Вечерами обязательно собираемся, а на праздники еще приглашаем всех родственников, всех бабушек, друзей, обязательно большой стол, так что 20 человек — это привычная цифра у нас в гостях.


«Четвертого рожаешь и бросаешь в общую кучу» (фото)


У всех разный характер — у кого-то покладистый, у кого-то взрывной, эмоциональный, ко всем нужен свой подход. Мы всегда детей учим, что семья — это главное, это опора, друзья приходят и уходят, а семья — это тыл. Так что поссориться все могут, но обязательно нужно помириться, стараемся, чтобы не дулись друг на друга. Бывает, строжусь, но сама накажу — сама и приласкаю.


Во сне иногда снится, как в ночь на дежурство ухожу — у меня 10 лет стажа, я работала медсестрой на реанимации. А быть мамой надо круглосуточно, бессменно, без выходных. Я не успеваю скучать, дни быстро пролетают… День за днем жизнь идет — оглянулся, а старшей уже 25.


Конечно, друг за другом [одежду донашивают], но мы с девчонками шьем сами. Они небалованные, не требуют ничего сверхъестественного.


Мы считаем в нашей семье, что женщина должна состояться как мама, а карьера — это все второстепенное. Но я никогда не задумывалась об этом как о долге, я детей рожала для себя, героем Советского Союза себя никогда не считала, моя награда — это мои дети».

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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