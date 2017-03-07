Улица победивших феминисток

Прогулка по улице, названной в честь главного весеннего праздника, — ее жители рассказали, как живется в вечном марте и почему они со страхом ждут оттепели

На карте Новосибирска маловато праздника — чаще всего улицы и переулки носят названия весьма приземленные. Но Международный женский день для жителей постсоветского пространства настолько важен, что найти ул. 8 Марта можно в большинстве российских городов. Есть она и в Новосибирске, и в ближайшем его пригороде. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прогулялись по ул. 8 Марта в Первомайке и Барышево и узнали, действительно ли жизнь на них — это праздник.

Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Улица, прославляющая солидарность трудящихся женщин в борьбе за равноправие и эмансипацию, найдется в каждом российском городе. В Новосибирской области улицы 8 Марта есть и в самом Новосибирске, и в его городе-спутнике Бердске, и в селе Барышево. На Ордынском шоссе даже не стали ограничиваться улицей, а назвали международным днем солидарности трудящихся женщин целый поселок.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Новосибирская ул. 8 Марта прячется в частном секторе Первомайки и встречает утренним туманом. Она сравнительно небольшая, на 16 дворов, и соединяет ул. Перекопскую и Капитана Сигова — эдакий путь от тяжелого труда к профессионализму и званиям. Почему она носит такое название, местные жители не знают, да и не задумывались. «Какая, к черту, [праздничная]… Видимо, оставалась улица без названия, вот и назвали», — отмахивается от вопроса пенсионерка Юлия Григорьевна.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Изначально улицу заселяли железнодорожники, вспоминает жительница одного из домов Наталья. «Железнодорожным давали наделы земельные, сначала хорошие, потом стали урезать, — говорит она. — Некоторые дома в первоначальном виде [сохранились]». Дом, в котором Наталья живет с семьей, почти 70 лет назад построил ее дед, а они с мужем сейчас достраивают и перестраивают.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Узкая из-за сугробов зимняя дорога — главная боль ее жителей: как только начнет сходить снег, грунтовка под ним превратится в болото. «Дорога у нас проблемная, очень проблемная, — сокрушается Наталья. — Просим хотя бы щебень засыпать, потому что это ужас что творится. Местное "жэкэха-мэкэха" говорили, что в 2016 году. Депутатам мы говорили — [те] сказали, в 2017 году что-то будут делать». Каждую весну здесь увязают машины, да и летом не лучше: «Раз ногу сломала на этой улице, на следующий год другую сломала летом. Шла-шла, оступилась, а тут везде колдобины. Раз с внучкой шла, она в лужу улетела. Говорю: стой, я тебя сейчас буду фотографировать, отправлю в администрацию», — смеется женщина.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Все коммуникации на улице проведены, но водопровод оказался бесхозным: если трубу прорвет, чинить ее жителям придется за свой счет. Фонари тоже горят через раз. «А так вообще хорошо, у нас и туалет, и душевая в доме, к старости готовимся», — бодро добавляет Наталья. Переезжать она не хочет: район женщине нравится. Пустующих участков здесь нет, да и на N1.RU объявлений о продаже домов на ул. 8 Марта не нашлось — вероятно, жизнью здесь люди довольны.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Свою улицу Наталья считает дружной: все здесь друг друга знают, вместе собираются на праздники, да и с 8 Марта поздравляют, хотя традиции такой нет — все-таки, говорят, это семейный праздник. «Раньше собирались несколько дворов, а сейчас нет, сейчас совсем не то. И что говорить, если в многоэтажных домах живут и друг друга не знают на одной площадке», — качает головой Юлия Григорьевна. Ее сосед, представившийся Станиславом, посетовал на отсутствие работы: «Говорят: вы же старый. После 50 — все, кирдык. Как я теперь к 8 Марта… Про цветы даже стыдно мне заикнуться, молчу про шубу!».


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Летом жители ходят на другой берег Ини за грибами — это примерно 7 минут ходьбы мимо заборов, за которыми неистовствуют собаки. Сейчас река, через которую перекинут основательный вантовый мост, скована льдом, и рыбаки на ней редки — судя по следам, здесь чаще гоняют на снегоходах. Зато летом сюда ходят и рыбачить, и просто отдыхать.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Первомайскую улицу 8 Марта нередко путают с барышевской, говорит Наталья. «Путают постоянно, когда такси вызываешь», — соглашается житель Барышево Владимир. От одной до другой по карте — немногим более 3 км и 2 маршрута общественного транспорта, но выглядят они совершенно по-разному. Барышевская, находясь на краю села, у самого леса, кажется более укромной и даже дачной. Объединяет их, кроме названия, шум железной дороги, но к нему, говорят жители, они уже привыкли — только потряхивает иногда. По словам Владимира, раньше здесь был дачный поселок, потом участки стали постепенно оформлять и строить дома покрепче, но улицы названия не меняли.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Проехать по Т-образной ул. 8 Марта можно не везде: часть ее почти не застроена и потому не прочищена. Узкая тропка, виляя между сугробами, ведет к колонке — одной из последних. Газ здесь пока только собираются проводить, зато фонари стоят новые, светодиодные.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Главный плюс улицы — то, что она граничит с сосновым бором, в этом единодушно сходятся все ее жители. Многие из них переехали сюда сравнительно недавно как раз за свежим воздухом. «Сами видите, как живется», — Сергей, улыбаясь, по-хозяйски разводит руками, будто собираясь обнять сосны. «Плюсы… Лес, воздух, — подтверждает его соседка с другого конца улицы Надежда Ильинична, переехавшая в Барышево из Казахстана 20 лет назад. — У сына порок сердца, сердцебиение вообще не прослушивалось, а здесь постепенно начало улучшаться».


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Большая часть домов здесь — основательные и сравнительно новые, но Надежда Ильинична живет в старом на 4 квартиры: одну из них семье выделили в ДРСУ (дорожно-ремонтном строительном управлении. — Л.П.). Коммуникации здесь, говорит она, как в любом частном секторе — на большее денег нет. Недалеко от входа в квартиру ее соседей из щелей в двери деревянного туалета довольно однозначно валит пар, а газ в деревянный дом без фундамента провести нельзя — слишком старый.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


На вопрос, интересно ли отмечать 8 Марта на ул. 8 Марта, сосед пенсионерки Владимир со смехом отвечает: «Вообще шикарно! Само название радует». Как раньше, с гармошками, по улице, конечно, уже никто не ходит, добавляет он, но в целом улица дружная и возникающие вопросы здесь решают сообща.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Проблемы у жителей Барышево и Первомайки в целом схожие: весной барышевская ул. 8 Марта тоже поплывет. «Дорога плохая, грунт. Единственная проблема, наверное», — пожимает плечами Сергей. В детский сад и школу детей он возит в Кольцово, там же предпочитает делать покупки — на машине путь в поселок занимает меньше 5 минут через открытый в прошлом году тоннель.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Готовый дом на ул. 8 Марта в продаже нашелся всего один: за 158 кв. м жилья и 12 соток земли здесь просят 4,8 млн руб. На части улицы вдоль леса один из домов уже возведен под крышу, а несколько участков на перпендикулярном ей проезде так плотно укутаны снегом, будто под ним ждут своего часа готовые фундаменты новых домов. Не исключено, что со временем жителей улицы с праздничным названием станет больше.


Улица победивших феминисток (фоторепортаж)


Жительницы «праздничных» улиц о тяжелой женской доле говорят неохотно и как о чем-то само собой разумеющемся. «Мы с моим мужем живем 12 лет, и еще не было года, чтобы что-то не строили. Он говорит: ты мне уже надоела со своей стройкой. А что делать? На мне мать, зарплаты не хватает, — вздыхает Наталья. — Конечно, свой дом — это польза большая, потому что дети растут и видят молоток в руках. Тяжело, тем более что сейчас руки не такие, ноги не такие...».


Пенсионерка Надежда Кузминична с ней соглашается: мол, тяжело, конечно. И тут же добавляет: «Я в 50 лет себя чувствовала гораздо хуже, чем сейчас. Еще бы психологически как-то получше было», — вздыхая, многозначительно глядит она на мужа.

Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова

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