Картошка по 12 рублей

Корреспондент НГС.НОВОСТИ ходил по крупнейшим магазинам и рынкам — и нашел, где в Новосибирске самые дешевые мясо, рыба, овощи, масло и прочие основные продукты

Новосибирскстат вычислил стоимость потребительской корзины для жителя НСО в январе 2017 года — 3998,7 руб. Продукты дорожают не первый год — в январе прошлого года набор стоил на 120 руб. меньше, а в 2015 году — еще на 190 руб. меньше. При вычислениях аналитики брали средние цены на 33 продукта, которые горожане покупают чаще всего: чай, сахар, молоко, хлеб, макароны, масло, свинина и другие товары. При этом они выяснили, что за год новосибирцы стали реже покупать хлеб, мясо и овощи, зато стали брать больше рыбы, яиц и молочных продуктов. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по магазинам крупных сетей и рынкам и нашли самые дешевые товары из потребительской корзины, которые нужны горожанам каждый день.

Прилавок с яблоками в гипермаркете «Магнит»
Прилавок с яблоками в гипермаркете «Магнит»


Самые дешевые фрукты нашлись в гипермаркете «Магнит» в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Килограмм свежих яблок, сорт которых на ценнике не указали, стоит всего 59 руб. При этом они приятны на вид и вокруг них собирается много покупателей. То же можно сказать и о турецких мандаринах за 59 руб. и бананах с зелеными хвостиками за 44 руб. Стоит отметить, что для непривередливых покупателей килограмм почерневших и уцененных бананов стоит 36,6 руб. Наиболее дорогие фрукты предлагают на Центральном рынке: бабушки продают самые дешевые и местами помятые яблоки за 150 руб. Но здесь можно поторговаться и, включив обаяние, отхватить фрукты за полцены.


Картофель в «Ашане»
Картофель в «Ашане»


Ценники на овощи в супермаркетах отличаются всего на несколько рублей. Самую недорогую картошку — по 11,95 руб. за 1 кг — продают в «Ашане». Почти все картофелины среднего размера, тогда как в других магазинах, например в «Ленте», они либо мелкие, либо сморщенные, либо и те, и другие. А за морковкой лучше съездить в «Магнит»: в «Ашане» ее, помытую, продают за 65,2 руб., тогда как в «Магните» она продается по 20 руб.


Самое дешевое молоко в «Сибирском Гиганте»
Самое дешевое молоко в «Сибирском Гиганте»


Самое дешевое молоко в пакетах жирностью 2,5 % в новосибирских супермаркетах стоит около 30 руб. Наиболее доступное по цене — алтайское марки «Биоснежка». На вкус оно почти не отличается от более дорогих аналогов, однако реальный срок годности у него заметно ниже. Его можно найти на полках в «Сибирском Гиганте». В «Ленте» и «Ашане» самое дешевое молоко — собственных марок. «365 дней» в «Ленте» можно купить за 29,9 руб. по карте постоянного покупателя, а «Каждый день» в «Ашане» — за 35,6 руб. Стоит отметить, что аналитики Новосибирскстата, подсчитывая потребительскую корзину, брали за основу литр молока за 56,7 руб. 


Бруски с дешевым маслом в «Холидее»
Бруски с дешевым маслом в «Холидее»


Если поторопиться, можно успеть в «Гигант» за самыми дешевыми яйцами — по акции обладателям дисконтной карты десяток свежих яиц продают за 45 руб. В «Ленте» на проезде Энергетиков самые недорогие стоят 52,5 руб., а на Центральном рынке — 55 руб. А сливочное масло в «Гиганте» через дорогу оказалось самым дорогим: самый дешевый брусок тут стоит 55,8 руб., в то время как в «Магните» всего 17,4 руб. Правда, на наличие чего-то сливочного в нем остается только надеяться. 


Горбуша в  «Магните»
Горбуша в  «Магните»


Самую приятную на вид свежемороженую горбушу продают в рыбном отделе Центрального рынка (250 руб./кг) и в «Магните» (249,9 руб./кг), а самую дешевую и без головы ­— в «Гиганте» (170 руб.). По данным Новосибирскстата, в среднем по региону свежемороженая рыба лососевых пород стоит 339,5 руб. 


Свинина на одном из прилавков Центрального рынка
Свинина на одном из прилавков Центрального рынка


Цены на свинину оказались сильно разбросаны. Самое недорогое бескостное мясо представлено в «Ленте» — 190–209 руб./кг, а в «Холидее» — за 380 руб. Нужно сказать, что на Центральном рынке на ценниках свинина продается за 280 руб., но, изобразив интерес, можно заставить продавца скинуть цену, — а заодно и на куриное филе: на рынке самое дешевое стоит 270 руб./кг, а в «Ленте» — 245 руб./кг.


3-килограммовые пакеты с макаронами в «Ленте»
3-килограммовые пакеты с макаронами в «Ленте»


Сравнительно недорогая бакалея — в «Магните». К примеру, 400-граммовый пакет макарон продается по 14,4 руб. Можно немного сэкономить, купив 3-килограммовый пакет «спиралей» за 107 руб. в «Ленте» или 5-килограммовый — в «Ашане» за 155 руб. На крупах больше всего желтых ценников со скидками — в бакалее «Магнита».


Самый дешевый чай, который мы заметили во время объезда магазинов
Самый дешевый чай, который мы заметили во время объезда магазинов


На сахар цены также сильно различаются в зависимости от магазина. В «Холидее» пачка 1 кг представлена только от одного производителя — и стоит она 49,8 руб. Самый недорогой рассыпной сахар продается в «Ленте» и «Ашане» — за 39 руб. Не радует ценник на сахар на рынке — 60 руб. Самый дешевый чай в пакетиках удалось найти на прилавке в «Магните» — 8,6 руб. за 20 пакетиков. У этого чая нет ярлычков, но другие признаки чая на первый взгляд есть. В других магазинах самый дешевый черный чай — «Принцесса Гита» с добавками вроде лимона или смородины — за 15 руб. в «Ленте» и «Ашане». 



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Как выяснилось, закупиться на 4 тыс. руб. основными продуктами можно, даже остаются деньги на сладости типа карамельных конфет или сухих пряников на вес. На всем съедобном можно серьезно сэкономить, но с нормальным питанием самые дешевые продукты не имеют ничего общего, считает директор Сибирского центра оздоровительного питания Яков Новосёлов. 


«Минимальная потребительская корзина обеспечивает только физическое выживание. 


Питание [продуктами из потребительской корзины] постоянно в течение длительного времени приводит к тяжелейшим нарушениям обменных процессов, [ухудшению] состояния здоровья и преждевременной смерти. В Сибири необходимо употреблять достаточное количество рыбных и мясных продуктов. <…> Есть официальный документ — рекомендации Минздрава по питанию, которые предполагают удовлетворение всех необходимых потребностей здорового рациона. [По ним продукты] в 3–4 раза дороже, чем в корзине», — пояснил он. По словам Новосёлова, сибирякам нужно ежедневно съедать не менее 150 г рыбы, 200 г мяса и выпивать 200 мл молока, кефира или ряженки. 


Картошка по 12 рублей


По словам Якова Новосёлова, чтобы питаться правильно, не обязательно тратить большие деньги. Так, вместо крахмального картофеля можно брать более дешевую и полезную свеклу или кабачки, а вместо мяса — любую рыбу типа хека, трески или карася. 


«Для сибиряка рыба полезнее мяса, потому что она содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают нам в наших климатических условиях», — отметил он, 


а также порекомендовал читателям покупать продукты новосибирского производства и в небольших магазинах — малым и средним предпринимателям невыгодно ставить линии по изготовлению суррогатов и заменителей. 

Кирилл Шматков
Фото Густаво Веласкеса
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