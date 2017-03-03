Картошка по 12 рублей

Новосибирскстат вычислил стоимость потребительской корзины для жителя НСО в январе 2017 года — 3998,7 руб. Продукты дорожают не первый год — в январе прошлого года набор стоил на 120 руб. меньше, а в 2015 году — еще на 190 руб. меньше. При вычислениях аналитики брали средние цены на 33 продукта, которые горожане покупают чаще всего: чай, сахар, молоко, хлеб, макароны, масло, свинина и другие товары. При этом они выяснили, что за год новосибирцы стали реже покупать хлеб, мясо и овощи, зато стали брать больше рыбы, яиц и молочных продуктов. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ прошлись по магазинам крупных сетей и рынкам и нашли самые дешевые товары из потребительской корзины, которые нужны горожанам каждый день.

Прилавок с яблоками в гипермаркете «Магнит»







Самые дешевые фрукты нашлись в гипермаркете «Магнит» в ТРЦ «Галерея Новосибирск». Килограмм свежих яблок, сорт которых на ценнике не указали, стоит всего 59 руб. При этом они приятны на вид и вокруг них собирается много покупателей. То же можно сказать и о турецких мандаринах за 59 руб. и бананах с зелеными хвостиками за 44 руб. Стоит отметить, что для непривередливых покупателей килограмм почерневших и уцененных бананов стоит 36,6 руб. Наиболее дорогие фрукты предлагают на Центральном рынке: бабушки продают самые дешевые и местами помятые яблоки за 150 руб. Но здесь можно поторговаться и, включив обаяние, отхватить фрукты за полцены.







Картофель в «Ашане»







Ценники на овощи в супермаркетах отличаются всего на несколько рублей. Самую недорогую картошку — по 11,95 руб. за 1 кг — продают в «Ашане». Почти все картофелины среднего размера, тогда как в других магазинах, например в «Ленте», они либо мелкие, либо сморщенные, либо и те, и другие. А за морковкой лучше съездить в «Магнит»: в «Ашане» ее, помытую, продают за 65,2 руб., тогда как в «Магните» она продается по 20 руб.







Самое дешевое молоко в «Сибирском Гиганте»







Самое дешевое молоко в пакетах жирностью 2,5 % в новосибирских супермаркетах стоит около 30 руб. Наиболее доступное по цене — алтайское марки «Биоснежка». На вкус оно почти не отличается от более дорогих аналогов, однако реальный срок годности у него заметно ниже. Его можно найти на полках в «Сибирском Гиганте». В «Ленте» и «Ашане» самое дешевое молоко — собственных марок. «365 дней» в «Ленте» можно купить за 29,9 руб. по карте постоянного покупателя, а «Каждый день» в «Ашане» — за 35,6 руб. Стоит отметить, что аналитики Новосибирскстата, подсчитывая потребительскую корзину, брали за основу литр молока за 56,7 руб.







Бруски с дешевым маслом в «Холидее»







Если поторопиться, можно успеть в «Гигант» за самыми дешевыми яйцами — по акции обладателям дисконтной карты десяток свежих яиц продают за 45 руб. В «Ленте» на проезде Энергетиков самые недорогие стоят 52,5 руб., а на Центральном рынке — 55 руб. А сливочное масло в «Гиганте» через дорогу оказалось самым дорогим: самый дешевый брусок тут стоит 55,8 руб., в то время как в «Магните» всего 17,4 руб. Правда, на наличие чего-то сливочного в нем остается только надеяться.







Горбуша в «Магните»







Самую приятную на вид свежемороженую горбушу продают в рыбном отделе Центрального рынка (250 руб./кг) и в «Магните» (249,9 руб./кг), а самую дешевую и без головы ­— в «Гиганте» (170 руб.). По данным Новосибирскстата, в среднем по региону свежемороженая рыба лососевых пород стоит 339,5 руб.







Свинина на одном из прилавков Центрального рынка





Цены на свинину оказались сильно разбросаны. Самое недорогое бескостное мясо представлено в «Ленте» — 190–209 руб./кг, а в «Холидее» — за 380 руб. Нужно сказать, что на Центральном рынке на ценниках свинина продается за 280 руб., но, изобразив интерес, можно заставить продавца скинуть цену, — а заодно и на куриное филе: на рынке самое дешевое стоит 270 руб./кг, а в «Ленте» — 245 руб./кг.







3-килограммовые пакеты с макаронами в «Ленте»





Сравнительно недорогая бакалея — в «Магните». К примеру, 400-граммовый пакет макарон продается по 14,4 руб. Можно немного сэкономить, купив 3-килограммовый пакет «спиралей» за 107 руб. в «Ленте» или 5-килограммовый — в «Ашане» за 155 руб. На крупах больше всего желтых ценников со скидками — в бакалее «Магнита».







Самый дешевый чай, который мы заметили во время объезда магазинов





На сахар цены также сильно различаются в зависимости от магазина. В «Холидее» пачка 1 кг представлена только от одного производителя — и стоит она 49,8 руб. Самый недорогой рассыпной сахар продается в «Ленте» и «Ашане» — за 39 руб. Не радует ценник на сахар на рынке — 60 руб. Самый дешевый чай в пакетиках удалось найти на прилавке в «Магните» — 8,6 руб. за 20 пакетиков. У этого чая нет ярлычков, но другие признаки чая на первый взгляд есть. В других магазинах самый дешевый черный чай — «Принцесса Гита» с добавками вроде лимона или смородины — за 15 руб. в «Ленте» и «Ашане».











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Как выяснилось, закупиться на 4 тыс. руб. основными продуктами можно, даже остаются деньги на сладости типа карамельных конфет или сухих пряников на вес. На всем съедобном можно серьезно сэкономить, но с нормальным питанием самые дешевые продукты не имеют ничего общего, считает директор Сибирского центра оздоровительного питания Яков Новосёлов.





«Минимальная потребительская корзина обеспечивает только физическое выживание.





Питание [продуктами из потребительской корзины] постоянно в течение длительного времени приводит к тяжелейшим нарушениям обменных процессов, [ухудшению] состояния здоровья и преждевременной смерти. В Сибири необходимо употреблять достаточное количество рыбных и мясных продуктов. <…> Есть официальный документ — рекомендации Минздрава по питанию, которые предполагают удовлетворение всех необходимых потребностей здорового рациона. [По ним продукты] в 3–4 раза дороже, чем в корзине», — пояснил он. По словам Новосёлова, сибирякам нужно ежедневно съедать не менее 150 г рыбы, 200 г мяса и выпивать 200 мл молока, кефира или ряженки.











По словам Якова Новосёлова, чтобы питаться правильно, не обязательно тратить большие деньги. Так, вместо крахмального картофеля можно брать более дешевую и полезную свеклу или кабачки, а вместо мяса — любую рыбу типа хека, трески или карася.





«Для сибиряка рыба полезнее мяса, потому что она содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые помогают нам в наших климатических условиях», — отметил он,





а также порекомендовал читателям покупать продукты новосибирского производства и в небольших магазинах — малым и средним предпринимателям невыгодно ставить линии по изготовлению суррогатов и заменителей.