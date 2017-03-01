Кровожадный подснежник

В Новосибирске неожиданно проснулись клещи — в городе закончилась импортная вакцина от энцефалита, но спасти от нашествия может мощный паводок

Жительница Новосибирска сняла клеща со своей собаки после прогулки у теплотрассы — обычная картина для поздней весны и лета, но в феврале это довольно необычно. Специалисты говорят: обычно клещи просыпаются не раньше апреля. Будет ли в этом году их нашествие, пока неизвестно — ученые считают, что обилие снега может как уменьшить, так и увеличить популяцию. В любом случае пик активности опасных паукообразных начнется через пару месяцев — этого времени вполне хватит, чтобы пройти вакцинацию. Когда начнется сезон клещей в 2017 году и почему горожанам в этом году придется довольствоваться только отечественной вакциной — в материале НГС.НОВОСТИ.

Первые клещи в Новосибирской области появляются обычно в апреле. Однако жительница Новосибирска Татьяна 27 февраля после прогулки со своей таксой обнаружила, что пес принес в квартиру клеща после прогулки возле теплотрассы, вдоль которой уже нет снега и оттаяла прошлогодняя трава.







«После прогулки он сильно чесал ухо, мы его осмотрели — ничего не нашли. А потом на том месте, где сидела собака, на стене увидели клеща», — рассказала НГС.НОВОСТИ Татьяна.





Сибирячка нашла клеща в квартире после прогулки с собакой

Старший научный сотрудник лаборатории зоомониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН, кандидат биологических наук Наталья Ливанова удивилась: чаще всего клещи оживают в конце марта – в апреле, то есть с появлением первых проталин. Однако их появление в феврале все-таки возможно. По словам специалиста, спрогнозировать, много ли будет клещей в этом году, пока невозможно — все будет зависеть от многих факторов, в том числе от количества прокормителей и характера весны.







«Если будет очень много воды, часть мест обитания (клещей) будут просто непригодны для жизни. Либо клещи погибнут, либо будут неактивны», — пояснила Ливанова.







Ту же мысль озвучил консультант Областного центра дезинфекции, врач-дезинфектолог Владимир Крыжановский. Он объяснил, что обилие снега может создавать благоприятные условия для зимовки клещей — хорошую температурную прослойку, которая препятствует глубокому промерзанию почвы. Однако это не значит, что клещей станет больше. «Именно характер весны сработает на то, какова будет их численность. Если будет их топить, образно говоря, то на части территории численность клещей снизится. Если начнется интенсивное таяние, талые воды будут довольно быстро уходить в глубину почвенного слоя, шансы на жизнь у клещей повысятся», — пояснил специалист.







Он напомнил, что первые выходы клещей, как правило, начинаются при прогреве почвы до +8…+10 градусов. Это становится температурным сигналом для выхода клещей на поверхность. Пик их активности, как правило, приходится на период цветения.





«Вот зацвела черемуха — не ходите в лес. Клещи будут максимально активны», — озвучила наблюдения ученых Наталья Ливанова.





Однако именно в это время соскучившиеся по теплу и запахам новосибирцы выбираются в лес, после чего Роспотребнадзор открывает статистику по покусанным.







Самым действенным способом обезопасить себя от клещевого энцефалита по-прежнему остается вакцинация, уверяют медики. Начинать вакцинацию можно в любое время года, но лучше не затягивать до начала эпидемиологического сезона. Тем, кто решил привиться все-таки в мае, когда клещи уже вовсю нападают на людей, нужно лишь не появляться на природе в течение двух недель после введения вакцины, рассказала специалист по вакцинации, врач «Городского кабинета иммунопрофилактики» Татьяна Ивлева. Если в течение двух недель после прививки человека все-таки укусил клещ, введенная ранее вакцина его состояние не усугубит, но и не облегчит. Придется вводить иммуноглобулин.





По ее словам, есть две схемы вакцинации — обычная, когда первая прививка ставится, например, осенью, следующая зимой-весной и третья через год. И экспресс-схема, когда две вакцины вводят с интервалом в две недели. «При ускоренной схеме уровень антител может быть пониже, чем при классической, но все равно это будет хорошая защита. Если производитель вакцины прописал такую схему в инструкции, значит, она эффективна, — заверила специалист. — Идеальный вариант — когда у человека прививки заканчиваются до апреля. Но, если он решил привиться позже, это тоже хорошо. Единственное — может встретиться с клещом, а прививка еще не будет действовать».







В этом году в Новосибирске можно поставить только отечественную вакцину от клещевого энцефалита,





сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Она пояснила, что это связано с тем, что к началу сезона импортная вакцина не успела пройти сертификацию. Однако, по ее словам, наша вакцина «хорошая, адаптированная».







Татьяна Ивлева уточнила, что в городе есть московская вакцина (без коммерческого названия), препараты «Энцевир» и «Клещ-Э-Лак». Единственное отличие, по ее мнению, отечественных вакцин от импортных — список противопоказаний (в импортных их меньше). Курс вакцинации можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в коммерческих центрах; цена одной прививки — от 700 до 1500 руб.