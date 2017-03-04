В центре Новосибирска закрылся ресторан со столиками на тротуаре — эксперты назвали другие здания, в которых магазины и кафе закрываются с пугающей частотой

Gastropub, прекративший работу в минувший понедельник на перекрестке ул. Ленина и Советской, стал очередным провалившимся проектом на этом месте. Несмотря на то, что соседние кофейня и ресторан среднеазиатской кухни прекрасно работают. Кажется, над такими помещениями витает какое-то проклятие. Корреспондент НГС.НОВОСТИ нашел еще несколько таких площадок и поговорил с арендаторами и экспертами по недвижимости, почему в некоторых помещениях постоянно меняются «квартиранты».

Проклятый угол







Первый этаж «Конторы Текстильсиндиката» (ул. Ленина, 6) появился на рынке новосибирской недвижимости сравнительно недавно — в 2007 году, когда оттуда выселили муниципальный магазин «Золотой колос». Просторные помещения поделили на более компактные лоты и начали сдавать в аренду. Первой на углу появилась пиццерия.











В ней была автоматическая чудо-печь и бывшие сотрудники New York Pizza, которые уговорили каких-то далеких от ресторанного рынка инвесторов вложиться в перспективный проект. Однако дело не пошло, и уже через несколько лет здесь появилась бургерная Carls Jr.









У новых арендаторов дела шли получше, хотя руководитель российского «Карлс Джуниора» Евгений Михиенко еще тогда признавался, что сделать эту точку прибыльной стоило больших трудов. Слишком сильна конкуренция вокруг и слишком велика ставка аренды. Тем не менее заведение в центре выполняло важную роль флагмана — оно было видно всем. Но закрыться пришлось и «Карлуше» — после того как владельцы российской франшизы решили, что развивать американский проект в условиях санкций неперспективно.











Заменивший в конце 2015 года предшественников Gastroclub и вовсе выглядел яркой бабочкой, невесть откуда залетевшей в осенний парк. Коллеги-рестораторы недоуменно смотрели почти полгода на его пустой зал, ломая голову над тем, почему владелец упорствует, продолжая терять деньги. «Звездный час» бара настал летом, когда в какой-то момент в баре решили вынести на тротуар складные столы и стулья. После чего здесь возникла, по сути, первая в Новосибирске летняя терраса в совершенно европейском стиле, которая оказалась невероятно популярной. Однако лето кончилось, и большая часть публики не захотела продолжить веселье внутри бара. Теперь он закрыт, а злополучная площадка ждет нового «квартиранта».







Номер не пройдет







На этом же перекрестке, напротив Gastroclub, в гостинице «Центральная» сменяют друг друга арендаторы в помещении, которое выходит окнами на ул. Советская. Здесь успели побывать и бар с музыкой, бар без музыки, ресторан с претензиями, столовая и что-то еще, что уже память не в силах сохранить.









Последним по счету заведением, которое отсюда съехало, не успев даже толком поселиться, был «Конвейер Вкуса». Руководитель группы «Конквест» Олег Ионко говорит, что тоже думал использовать это помещение для нового проекта, но так и не придумал, что можно сделать рабочего именно на этом месте.







Сейчас тут очередная смена караула — новая вывеска обещает пиццу на дровах и мясо на гриле. С одной стороны — кто не любит пиццы и мяса? С другой — в Новосибирске уже столько мест, где готовят пиццу и жарят шашлыки или стейки, что за нового арендатора заранее тревожно.







Народ против







Первый ресторан появился в подвале на Красном проспекте, 17 в начале 2000-х. Группа «Ресторатор» решила тогда открыть здесь очередной бар, который оформили в британском стиле и назвали People's. Работавший тогда в «Рестораторе» Олег Ионко вспоминает: для того чтобы превратить этот подвал в пригодное для работы помещение, потребовалось десять месяцев.











«Мы выкопали выход на Красный проспект, которого не было, провели все коммуникации, подвал несколько раз топило», —рассказывает ресторатор. Тем не менее удачное место и правильная концепция позволили отбить затраты меньше чем за полгода. Потом бар успешно работал больше пяти лет, пока не грянул кризис 2008 года. «Собственник отказывался снизить ставку аренды. И когда у нас появилась возможность взять для People's более удачное помещение на Красном, 22, то мы просто съехали», — говорит Ионко. С тех пор в подвале никто надолго не задерживался. Здесь был модный бар с митболами и пастой, чайхана, дисконт-бар, но все они закрывались, проработав всего пару лет.







Подвал с тараканами





Первым арендатором в бизнес-центре на ул. Ленина, 12 был магазин «Эльдорадо», который работал тут в начале 90-х. Ресторанная история этого места началась с Эрика Шогрена, который решил открыть тут свою пиццерию. Здесь же работала первая (еще не отдельная) точка Traveler's Coffee. И здесь же, в подвале, заработала первая «Кузина» (которая в прошлой жизни была столовой-кулинарией).











Хуже всего сложилась судьба именно у подвала — после «Кузины» здесь работала еще одна столовая (только попроще), потом неожиданно владельцы баров «ШашлыкоFF» пытались приучать новосибирцев к еде на пару, потом заехал сам «ШашлыкоFF».











А потом пришла Лена Летучая и обнаружила в баре тараканов. Тараканы там действительно были, признается один из управленцев «ШашлыкоFF» — их пытались вывести, но они приходили вновь. В конце концов, рестораторы сдались и ушли сами, переехав в соседний квартал, в освободившееся помещение на ул. Ленина, 6.











Потом здесь пытались работать несколько заведений разной степени невнятности, пока совсем недавно не поселился «бельгийский бар», открытый очередным новичком, решившим вложиться в ресторанный проект.







Из миллионеров в трущобы





Подвал на Красном проспекте, 73 имеет, пожалуй, самую долгую ресторанную историю. Первое заведение появилось здесь еще в начале 90-х. Название его история не сохранила, но вот пришедший следом ресторан «Палермо» старожилы и пенсионеры новосибирского гламура до сих пор вспоминают с уважением. Ресторатор Денис Иванов как-то даже рассказывал, что ресторан этот был таким элитным и таким дорогим, что в те времена он не мог себе его позволить.











Возможно, это отчасти и привело будущего (тогда еще) ресторатора к мысли открыть не менее элитное, но более спокойное заведение. Так появилась «Классика», которая на несколько лет стала, по сути, единственным местом в городе, куда можно было привести солидных гостей (от дипломатов до рок-звезд). В «Классике» Денис был наемным сотрудником, но по сути это был его личный проект, с которого и началась его нынешняя карьера. Однако в какой-то момент владельцы ресторана — Эрик Шогрен и банкир Игорь Ким — решили разойтись, и с тех пор заведения, которые здесь работали, демонстрируют стабильную миграцию.











Сейчас, например, в стенах, где раньше столовались миллионеры, работает скромное кафе «Элегия» с бизнес-ланчем «от 100 руб.», которое в будни закрывается в 17:00.







Модный дом





Историческое здание на Красном проспекте, 22 стало ресторанно-торговым комплекса совсем недавно, но уже успело получить неоднозначную репутацию. Эксперт по коммерческой недвижимости Александр Назаров шутит, что с точностью примерно 80 % до сих пор угадывал срок, который здесь проживет очередной арендатор.











Здесь меняются и рестораны, и магазины — особенно активно этот круговорот шел в первые годы работы здания в новом качестве и с новыми собственниками. Ресторанный эксперт Наталья Богатова считает, что причина такого круговорота в… положительном примере успешных рестораторов: «В том же Доме на Красном прекрасно работают "Чашка кофе" и People's. И человек, который хочет открыть ресторан (особенно, если это его первый проект), думает, что у него дела пойдут так же хорошо, как у Дениса Иванова. И вот он открывается рядом, и только тогда выясняется, что он не Денис Иванов».







Счастливое число 13





Иногда, впрочем, глядя на судьбу некоторых помещений, и впрямь начинаешь верить в злой рок. Практически все магазины на пр. Маркса имеют нормальные входы — со стороны улицы. И только две площадки расположились хитро — с торца дома. Одна улица, одинаковое расположение. Помещение в доме № 25, похоже, может претендовать на звание самого многопрофильного. Здесь были и кондитерская, и магазин инструментов, и кредитный кооператив, и офис интернет-провайдера, и еще много чего, а сейчас тут поселились «Рукодельницы.Ру». И лишь в доме № 13 уже который год работает секс-шоп. Вот что значит верно выбрать сферу деятельности с самого начала.











Сами рестораторы к разговорам про «плохую карму» места относятся скептически. «На рынке просто довольно много непрофессионалов, которые не могут правильно оценить перспективы площадки. Вот и ходят такие помещения по рукам, пока не оказываются у правильных людей. И тогда плохая карма куда-то исчезает», — говорит Ионко.





И действительно. Ведь в том же доме на ул. Ленина, 6, в помещении по соседству с Traveler's Coffee, одно время арендаторы тоже успели смениться несколько раз, пока здесь не поселился «ШашлыкоFF». И, судя по почти всегда полному залу, задержится он тут надолго.