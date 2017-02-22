Будут строить без «Отдыха»

Обнародован очередной вариант застройки на месте снесенного клуба «Отдых» — эксперты недовольны планировкой и парковками, но на планы застройщика повлиять не могут

21 февраля мэру Новосибирска, экспертам и общественности представили очередной вариант застройки ул. Богдана Хмельницкого — той ее части, где в прошлом году снесли клуб «Отдых» и Дом спорта. Как и предыдущие проекты, он вызвал множество вопросов и замечаний, однако, признали эксперты, проект не нарушает строительных норм, а застройщик мог бы и не показывать его вовсе. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали на обсуждении проекта и узнали, что в нем изменилось, какой хотят видеть застройку эксперты и жители, и возможно ли оспорить сам факт строительства многоэтажек на ул. Богдана Хмельницкого.









21 февраля на заседании архитектурно-градостроительного совета исполнительный директор ОАО «СИАСК» Михаил Ельский представил скорректированный проект застройки территории, где ранее находились здания клуба «Отдых» и Дома спорта.





Второй вариант общего вида комплекса на ул. Богдана Хмельницкого





Основное изменение коснулось этажности будущих домов: на первой линии застройки ее снизили с 16 до 11 этажей, на второй — с 25 до 20 этажей. Скорректировали и архитектуру нового Дома спорта, который будет пристроен к жилому дому на первой линии: один из вариантов выполнен с элементами сталинского ампира (по просьбам общественности, подчеркнул Ельский). Учли в нем и цветовую гамму, присущую трем основным «сталинкам» района: ансамблю ДК им. Горького. «Остальная застройка Богдана Хмельницкого выполнена по типовым проектам для строительства соцгородов промышленных предприятий», — объяснил представитель проектировщика.







Общий вид комплекса, вариант № 2





Площадь нового Дома спорта по проекту должна составить 1781 кв. м. В нем будет 3 этажа (2 антресольных и цокольный) и 2 спортивных зала общей площадью 792 кв. м (в демонтированном здании их площадь была больше — 903 кв. м, но высота меньше: 3,62 м против 8 м). Муниципалитету Дом спорта будет передан по договору долевого участия после завершения строительства, однако пока проект не просчитан, отметила директор новосибирского филиала «СД Альфа Капитал» (компания-инвестор проекта) Марина Гирина, и выкупная стоимость не сформирована.







Общая площадь жилья, запланированного обновленным проектом, должна составить немногим более 40,1 тыс. кв. м — то есть





на месте бывшего клуба «Отдых» построят 739 квартир комфорт-класса площадью 39,9–79,75 кв. м, в которые переедут порядка 1670 человек. На одноуровневой подземной парковке для них будет предусмотрено 273 машино-места. По нормативам их требуется 382,





но остаток проектировщики предлагают сделать на открытых площадках. Для офисов и спортивного центра отвели всего по 22 парковочных места.











Презентация проекта вызвала множество вопросов как от экспертов, так и от общественности. В основном они касались транспортной доступности и обеспеченности новых жителей социальной инфраструктурой. Впрочем, замечания коснулись и парковок: их размещения, нехватки мест и экономической нецелесообразности. Проще уменьшить этажность и не строить подземный паркинг вовсе, считает координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.





Никакого голосования по итогам рассмотрения проекта не было — да и не должно было быть. Застройщик даже не обязан был согласовывать проект, отмечает архитектор Игорь Поповский, — по закону он волен построить на своей территории что угодно. Однако замечания градсовета его представители все же выслушали.









Константин Боков, президент Ассоциации строителей и инвесторов Новосибирска и НСО: «По этому микрорайону коэффициент плотности населения значительно выше, чем должен быть по нормативам, потому что норматив — 420, с коэффициентом в 10 % — 462, а там более 600. Это раз.







Второй момент: 739 квартир, половина обеспечены парковками и стоянками. А куда остальные поедут? У вас в ближайшем доступном расстоянии никаких дополнительных парковок нет и не предвидится. Я хочу посоветовать сразу делать 2 уровня, тогда этот проект будет нормальным».











Игорь Поповский, архитектор, доцент кафедры архитектуры НГУАДИ: «Тип застройки не контекстный для улицы, это не квартальная застройка, ее линия не совпадает ни с одной другой. Она и так была усложнена: и ЛДС "Сибирь", и "Нептун", и "Космос" находятся на разных линиях застройки. Говорить о том, что невозможно это собрать, — это значит не решить задачу формирования какого-то ансамбля. А он может сформироваться.











Организация площади с приоритетом автомобилей — это уже не рекреация. Если вспомнить тот же самый "Бахетле" на Кирова, такая организация, прямо скажем, губительна для пешеходности. Я никогда не пойду через это место в сторону метро "Октябрьская", я лучше перейду на другую сторону, потому что ходить там практически невозможно.







Я не могу согласиться с этим проектом. Надо срочно корректировать проект планировки Богдана Хмельницкого, [для этого] есть основание: изменился градкодекс, который кроме зонирования требует еще и предоставления объемно-планировочного решения, применения методик плотности и дополнительных зон для застройки. Это можно сделать и для всех других соцгородов в Новосибирске».











Анатолий Мотыга, руководитель управления архитектурно-строительной инспекции мэрии: «Мы с 2007 года административные барьеры создаем для застройщика. Мне стыдно, когда застройщик приносит мне 3 отредактированных проекта. Убрали 18 тыс. кв. м жилья, [предоставили] 3 варианта фасада! Если застройщик обратится [к вышестоящим властям] и скажет, что его 3 года уже мутыжат по всем кабинетам, я не буду отвечать.







Нужно как-то подумать, чтобы Дом спорта люди увидели не в последний момент, а во втором или в третьем этапе [строительства], что это сделано для детей и бесплатно. Есть мелкие вопросы — в процессе строительства доработаем».











Валерий Филиппов, архитектор, профессор НГУАДИ: «Решение, которое нам сегодня представили, гибридное: оно включает в себя и квартальную застройку, и микрорайонную, которая во многом испортила наш город. Михаил Ельский, на мой взгляд, очень точно подобрал высоту дома-стены, который выходит на ул. Богдана Хмельницкого, но почему-то на неопределенное расстояние, как это делали и раньше, отодвинул от улицы.







Дворовое пространство образовано 3 "свечками", которые не совсем правильно предусматриваются проектом — эта территория должна быть плотно застроена. Передняя линия этой квартальной застройки должна быть не выше 10–11 этажей, что сейчас и есть в проекте, а дворовую часть, которая [может] расшириться за счет того, что здание необходимо приблизить к улице, нужно застроить сверхплотно, как это делает тот же "Сибакадемстрой" на ул. Декабристов. Такое уплотнение даст возможность понизить этажность застройки второго плана до 12–14 этажей, при этом это повысит престижность жилого комплекса».











Татьяна Иваненко, директор Сибирского центра содействия архитектуре: «Район ул. Богдана Хмельницкого создавался как территория с высокой обеспеченностью детскими садами, школами, поликлиниками, магазинами, спортивными и культурными объектами, доступ к которым был организован по безопасным и комфортным пространствам — бульварам, благоустроенным площадям и скверам. Проектируемый комплекс не только не включает в себя характерную для этого района социальную инфраструктуру, но и предполагает паразитирование на уже существующей, что неизбежно приведет к ее перегрузке.







Проектируемый объект предполагает [класс] эконом-плюс, а то, что мы имеем сейчас, — это комфортная жилая среда.





Мы привыкли мыслить квадратными метрами, и считается, что чем больше мы построим, тем лучше. Но результатом деятельности девелопера должна быть капитализация участка и в целом капитализация городской земли.





Если здесь сейчас будет построено жилье класса эконом, то мы и получим капитализацию класса эконом. А если мы представим себе, что и соседние участки будут в недалеком будущем отведены под застройку, эта застройка класса эконом распространится и туда. Между тем этот участок имеет очень большой потенциал для застройки более высокого класса».











Владимир Мартыненков, член совета директоров компании «Аква Сити»: «Вчера мы много дискутировали на общественном совете, какая там должна быть застройка. Я дома пересчитал: понизив застройку и уменьшив объем до 25 тыс. кв. м, можно в 1,5 раза больше получить доход с этой земли, не капитализируя деньги на начальном этапе в подземную парковку, потому что она продаваться будет лет через 5 после строительства.







Это просто комплексная застройка, где меняется часть элемента. Все есть: школы, детские сады, транспортные развязки, и мы строим там объект эконом-класса, я извиняюсь, для Северо-Чемского, Зорге, что-то такое. Мне кажется, что, может, недостаточная проработка подтолкнула застройщика не на тот путь оценки экономической ситуации в этом проекте».











Татьяна Чернакова, участник инициативной группы «Защитим Богданку!»: «Все вопросы, которые непосредственно касаются граждан, нужно решать не тайно и кулуарно, а с населением, тогда таких проблем не будет. Нам пришлось дойти до Генеральной прокуратуры, чтобы получить кое-какие документы: то тайна коммерческих структур, то тайна архива, то еще что-то. Сейчас у нас уже достаточно документов, наши жалобы стоят на контроле в Генеральной прокуратуре, и мы готовим заявление в суд.







Это околозаконная возня — по-другому не могу сказать. Почему называют этого человека застройщиком? Он землепользователь. Он получил застроенный участок — застроенный! — для эксплуатации Дома спорта. Именно эта формулировка была вынесена на продажу этого объекта, т.е. было целевое назначение участка. Целевое назначение участка нельзя изменить, если участок куплен на аукционе. Тем самым вы отметаете всех, кто тоже хотел бы поучаствовать. Если бы продавался участок под застройку, я думаю, многие застройщики бы захотели зайти на ул. Богдана Хмельницкого».









Павел Головкин, кинорежиссер: «Если подбирать аналог к этой Новосибирской ситуации в российском контексте, то это, конечно, будет питерский "Охта-центр". И мы все помним, какой был скандал и как сложно он разрешался. Я боюсь, что здесь простого выхода нет. Будут небоскребы — не будет исторического района, так же, как если бы был "Охта-центр", не было бы Петербурга, который мы сегодня знаем. Поэтому я думаю, что решение голосовать за этот проект, в этой концепции — это будет историческая трусость.





Еще, простите, я очень личную вещь скажу: господин мэр, вы же хороший человек? Мне кажется, что хорошие люди отличаются от плохих как раз тем, что они, даже если их склоняют к чему-то нехорошему, всегда смогут найти выход из ситуации».





«Даже хорошим людям приходится принимать порой очень трудные решения, такова жизнь», — парировал Анатолий Локоть.