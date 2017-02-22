«Сибмост» взят

Компанию, которая построила Бугринский мост, возглавил таинственный москвич — он оказался гендиректором еще одной компании-банкрота и подрядчиком одного из богатейших людей России

Альберт Кошкин покинул должность президента АО «Сибмост» — новой главой компании стал предприниматель Алим Примкулов, также занимающий должность гендиректора мостостроительной компании «Волгомост» из Саратова. Примкулов пришел в «Сибмост» во многом неожиданно даже для ее сотрудников — среди вероятных кандидатов на должность президента компании ранее называли министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Титова. В перестановках разбирался корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Алим Примкулов назначен на должность в новосибирской компании 17 февраля, говорится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от 21 февраля (есть в распоряжении НГС.НОВОСТИ).





Напомним, накануне газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники прочила на эту должность министра транспорта и дорожного хозяйства НСО Сергея Титова. По данным издания, тот был готов оставить должность в областном правительстве. В то же время информацию об уходе Титова в «Сибмост» губернатор Владимир Городецкий не подтвердил.







Сам Алим Примкулов в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ не подтвердил и не опроверг свое назначение.





«Поверьте, все положительно, все хорошо, но лучше это будет через пресс-службу "Сибмоста"», — сказал Примкулов, отметив, что неоднократно бывал в Новосибирске и считает «Сибмост» «уважаемой компанией».







В пресс-службе «Сибмоста» изменения в руководстве и акционерном капитале компании пока не комментируют. Также накануне поступил и один из Владислав Кошкин, сын бывшего президента «Сибмоста» Альберта Кошкина и бывший глава компании.







Назначение Примкулова также подтверждается данными системы «СПАРК». ИНН нового президента «Сибмоста», выданный в Москве, совпадает с реквизитами гендиректора АО «Волгомост» — одной из крупнейших наряду с «Сибмостом» мостостроительных компаний страны. Примечательно, что во главе «Волгомоста» Алим Примкулов встал тоже буквально на днях — 15 февраля.







«Волгомост», как и новосибирская компания, тоже находится в непростом положении: с лета 2016 года подрядчик проходит процедуру банкротства и обременен многомиллиардными долгами.





О том, что «Волгомост» вместе со «Сберанком» и АФК «Система» может стать одним из санаторов «Сибмоста», ранее сообщало агентство ТАСС. Еще раньше в переговорах о спасении новосибирской компании объявил вице-президент «Сибмоста» Сергей Савченков.







Альберт Кошкин

С уходом Альберта Кошкина с поста президента «Сибмоста» завершается целая эпоха в истории компании. Кошкин-старший начинал свою карьеру в предшественнике мостостроительной организации — «Мостострое № 2», а в 1993 году возглавил «Сибмост» после акционирования. В должности гендиректора компании, а потом и ее президента он проработал почти четверть века.





Об Алиме Примкулове, пришедшем на смену Альберту Кошкину, известно крайне немного. По данным СПАРК, помимо руководящих должностей в «Волгомосте» и «Сибмосте», он также имеет и свой бизнес — Примкулову принадлежит 34 % в девелоперской компании ООО «Продим». Эта компания во главе с Примкуловым в 2011 году упоминалась как подрядчик строительства стадиона в Цхинвале, писала газета «Южная Осетия». Среди тех, кто сделал республике «такой щедрый подарок»,





издание называло одного из богатейших предпринимателей России, основателя USM Holdings Алишера Усманова, а также депутата Госдумы прошлого созыва и еще одного постоянного участника рейтинга богатейших бизнесменов от Forbes Андрея Скоча.





Спустя год, в июле 2012 года, Алим Примкулов в должности главы «Продима» упоминается уже в качестве подрядчика гостиницы в Новой Чаре Забайкальского края. Этот объект должен был стать одним из первых объектов инфраструктуры Удоканского медного месторождения, писал сайт «Забмедиа.Ру». По данным «Ведомостей», освоением меди в Удокане также занимаются компании, близкие к USM Holdings Алишера Усманова.





Смену владельцев и спасение «Сибмоста» новыми акционерами 20 февраля прокомментировал и губернатор НСО Владимир Городецкий. «Я думаю, что в ситуации с "Сибмостом" действительно предопределены организационные механизмы выхода из ситуации. Сформировался новый пул акционеров — в виде «Сбербанка», в виде другой компании (АФК "Система". — М.Р.), которые будут владельцами большего количества акций, которые будут вкладывать средства в развитие», — сказал губернатор. Городецкий выразил надежду, что «Сибмост» даже после изменений будет принимать участие в конкурсах на строительство дорожной и мостовой инфраструктуры — в частности, в конкурсе на строительство четвертого моста через Обь, а также продолжит строить Восточный обход Новосибирска.