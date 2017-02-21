Дело стрелка с Богдашки

Водитель НЗХК хладнокровно застрелил бывшую любовницу, которая собралась замуж за молодого парня, — накануне преступления он ломился в дверь жертвы и чудом избежал встречи с ее отцом

Калининский районный суд отправил в следственный изолятор 51-летнего новосибирца Сергея Романова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной, 39-летней сотрудницы транспортной компании Любови М. Ранним утром 15 февраля мужчина подкараулил женщину у подъезда дома и дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья — жертва скончалась с тяжелыми травмами. НГС.НОВОСТИ узнал мотивы жестокого убийства и выяснил, как часто обманутые и отвергнутые любовники берутся за ружье.

Днем 17 февраля Калининский районный суд взял под стражу Сергея Романова — за 2 дня до этого мужчина хладнокровно расстрелял 39-летнюю женщину. Пострадавшую спасти не удалось, она скончалась на руках у врачей «скорой помощи».





Момент убийства попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной на жилом доме № 63 на ул. Богдана Хмельницкого. На записи видно, как мужчина паркует свой Toyota Hilux Surf на свободное место, затем выходит из салона с ружьем и стреляет в сторону 39-летней Любови М. Затем он производит еще один выстрел и неспешно уезжает.







Пострадавшую через мгновение обнаружил дворник — он попытался оказать ей первую помощь, однако, с его слов, раненая не подавала признаков жизни. «Когда я подошел, женщина была без сознания, ничего не говорила, я вызвал "скорую помощь". Отъезжавшую машину я видел, соседи тоже видели», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец. Он добавил, что ранее уже видел стрелка во дворе, так как он проживал в соседнем доме.







Полицейские по горячим следам установили личность и местонахождение подозреваемого в убийстве — стрелком оказался житель соседнего дома 51-летний Сергей Романов, работающий водителем на Новосибирском заводе химконцентратов. Оперативники вскрыли дверь квартиры и задержали мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем было обнаружено орудие убийства — охотничье ружье. «По предварительным данным, оно законно зарегистрировано на его имя. Оружие было изъято», — рассказали в ГУ МВД.





Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).





По версии следствия, Романова и его жертву в прошлом связывали близкие отношения, однако накануне трагедии женщина решила порвать с мужчиной.





Двор дома по ул. Богдана Хмельницкого, 69, где было совершено убийство

«Следствие не исключает, основываясь на показаниях свидетелей по уголовному делу, в том числе по показаниям самого Романова, что мотивом убийства могла быть ревность», — сказал старший следователь Заельцовского межрайонного следственного отдела города Новосибирска Юрий Плотников.







Перед оглашением меры пресечения Романов заявил в суде, что раскаивается в преступлении, а также попросил судью не избирать в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве аргумента адвокат Романова назвал общественно-полезную деятельность своего подзащитного, а также его состояние здоровья — ранее 51-летний водитель пережил клиническую смерть. «Со слов обвиняемого, в период 1990-х годов на него было совершено разбойное нападение, были множественные удары ножом и перенесенная операция. По этому поводу запрошена медицинская документация из Городской клинической больницы № 25», — сказал следователь Юрий Плотников.







Близкие отношения Романова и Любови М. НГС.НОВОСТИ подтвердила подруга убитой Ксения Драгунова. По ее словам, в ночь перед убийством между ними произошел конфликт. «Встречались они два года. Ну, как встречались? Не каждый день, а периодически. Люба была очень скрытным и добрым человеком, не пила, не курила.





Это были болезненные отношения, он ее обманывал, говорил, что разведется с женой, но она поняла, что он не собирается уходить от жены и год назад бросила его. Этот год он Любу терроризировал и не давал прохода»,





— рассказала Ксения Драгунова.





По ее словам, Любовь встретила молодого человека и собиралась за него замуж — это и могло привести Романова в ярость. Накануне ночью он пытался попасть в квартиру, где жила Любовь вместе с дочерью и родителями. «В час ночи он пришел, дверь вышибал, в четыре часа утра пришел снова, долбил в дверь. Она выходила на лестничную площадку и разговаривала с ним. Папа [Любови] потом сказал, что надо было выйти, по голове ему надавать, лучше бы меня в полицию забрали, если бы знал, что наутро вот такое будет», — добавила Драгунова.





Подруга убитой также сообщила, что тем страшным утром 15 февраля дочь Любови Вика видела Романова на машине по дороге в школу — девочка быстро убежала, так как знала, что он «преследовал маму и не нравился ей».





Теперь 12-летняя девочка, дочь жертвы, осталась полной сиротой: отец умер много лет назад, и воспитывать Вику будут дедушка с бабушкой.







Случай с расправой на Богдана Хмельницкого далеко не самый рядовой — и обвиняемый, и его жертва из хорошей среды и характеризуются положительно, считает официальный представитель ГУ МВД по Новосибирской области Антон Сурнин. «Основная масса убийств на почве ревности носит сугубо маргинальный характер, а преступник и жертва, как правило, ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют спиртным — вместе пили, сожитель или сожительница сделал что-то не то, и все, естественно, усиливается из-за алкоголя», — рассуждает представитель полиции.





Среди громких убийств, произошедших на почве личных взаимоотношений, представитель ведомства вспомнил трагическую гибель депутата Заксобрания НСО Оксаны Бобровской в ноябре 2015 года (тогда в числе версий произошедшего называлась месть ревнивого мужа), а также кровавую драму на ул. Челюскинцев весной прошлого года, где ревность также могла быть мотивом убийства.







Оперативному раскрытию убийства на ул. Богдана Хмельницкого помогла запись с камеры наружного наблюдения, добавляет представитель областного ГУ МВД: «Это помогло, конечно, там есть автомобиль — уже цепочка понятна.





Вообще, у нас практически стопроцентная раскрываемость по разбойным нападениям благодаря камерам, особенно на офисы микрозаймов, салонов сотовой связи, причем часто камеры достаточно хорошего качества».







Насилию из ревности подвержены совершенно невинные люди, подтверждает психотерапевт Игорь Лях. «Связано это с тем, что ревнивец, человек, который испытывает эту эмоцию, ощущает очень мощное, эффективно-заряженное чувство и у него появляется высокого уровня неприязнь к тому субъекту, который вызвал вспышку ревности», — объясняет специалист. По его словам, в современных парах ревнивцы часто теряют контроль — насилие может приобретать совершенно ужасающие масштабы. «В нашем обществе существует поговорка "Бьет — значит любит", и зачастую она, к сожалению, приобретает смысл, тем самым, формируется искажение морального и социального пространства для ревнивого партнера», — говорит Игорь Лях.