«Ничего себе струя»

Сегодня в Советском районе начал работать ТЦ «Эдем», ставший первым объектом такого рода в этом престижном, но удаленном от многих благ городской цивилизации, районе. Торговый комплекс работает пока не в полную силу — к открытию не успели половина арендаторов, но, как убедился обозреватель НГС, здесь уже сейчас есть вещи, которые могут заинтересовать не только жителей Академгородка.









ТЦ «Эдем» вырос на перекрестке улиц Кутателадзе и Инженерной. Раньше эта часть Академгородка считалась своего рода промзоной, но с появлением здесь несколько лет назад Технопарка она начала превращаться в своего рода деловой центр. Вот теперь и торговый центр здесь появился.











Строить «Эдем» начали пять лет назад, сроки сдачи объекта переносились несколько раз. Последний раз это случилось уже на этой неделе. Как говорят арендаторы, последняя задержка была связана якобы с ужесточившимися требованиями к безопасности.









Официальное открытие было назначено на 11 часов, но никакой рекламы администрация на всякий случай решила не давать, так что собравшихся к этому часу можно считать особенно преданными поклонниками. Особенной толпы не было, обошлось и без давки на входе. Хотя в остальном все прошло по привычному сценарию: с речами, аниматорами в нелепых костюмах и разрезанием ленточки под вспышки фотоаппаратов.











Жители Академгородка нередко называют свой район «большой деревней», вот и в открытие «Эдема» была привнесена доля домашней атмосферы семейного праздника, когда к микрофону вышла мама владельца ТЦ Владислава Плотникова, которая не скрывала гордости за сына: «Он ведь мог построить себе коттедж, а построил дворец для людей».











Сам Плотников заранее извинился перед собравшимися за «недостающее количество арендаторов» и призвал ускорить их появление, «проголосовав ногами» за новый ТЦ. С арендаторами в «Эдеме» действительно пока все не очень хорошо — на момент открытия ТЦ больше половины торговых мест или вовсе пустовали, или занимающие их магазины и предприятия общепита не успели открыться.











Среди тех, кто успел к открытию, жителей Академгородка больше всего обрадовал мультиплекс (7 залов) алтайской сети «Киномир», который стал первым многозальным кинотеатром не только для Академгородка, но и для Бердска.











На третьем этаже заработал «Детский мир» и книжный магазин сети Book-Look. Здесь, судя по всему, запланирована некая детская зона, которая, впрочем, пока частично пустует.











Здесь же разместился обширный игровой центр для детей «Эдемвиль», который заполнен не шумными игровыми автоматами, а лишенными электроники конструкциями для лазания, ползания и прочей физической активности. Пользование комплексом платное, цены начинаются со 100 руб. за вход и зависят от возраста ребенка (больше — дороже) и количества детей (группам посещение обойдется дешевле).











Как и положено в крупном ТЦ, в «Эдеме» есть фуд-корт, который разместился на третьем этаже. На момент открытия в нем, правда, работали только New York Pizza и «Суши Make», к которым тут же выстроились очереди. В ближайшем будущем здесь должна открыться еще точка KFC и кулинария «Добрянка» (такая же, какие работают в «Галерее» и «Сан Сити»), а также точка торговли мороженым.







Уже к началу марта в «Эдеме» обещают запустить и четвертый этаж, который сейчас пока закрыт для посетителей. Здесь разместятся рестораны «Перчини» и «Бочкари», а также офис Сбербанка.











Чуть позже на первом этаже здесь заработает супермаркет «Добрянка», в котором обещана большая русская трехподовая (т.е. имеющая три самостоятельных отделения) печь, в которой можно будет не только выпекать хлеб, но и готовить массу блюд, требующих именно печного медленного тепла. Задержку открытия владельцы «Добрянки» братья Насоленко объясняют технической невозможностью начать запуск запланированного здесь пищевого производства до того, как будет сдан в эксплуатацию весь объект.











Сам по себе ТЦ представляет собой «уголок» с обширным атриумом в центре. Главная неожиданность, которая ждет здесь даже бывалых посетителей торговых центров, это фонтан, который визуально никак не обозначен (если не считать вмонтированной в пол в этом месте подсветки). Это просто струи воды, которые в какой-то момент могут начать бить из-под пола под восторженный визг детей.











«Ничего себе струя», — озадаченно говорит только что вошедший в ТЦ мужчина средних лет, который явно не ожидал встретить зимой в Сибири подобные водные аттракционы в стиле стран вечного лета. Некоторой сюрреалистичности картине добавляет фигура работника с моечной машиной, который монотонно собирает разбрызганную по всему атриуму воду.











В целом ТЦ производит впечатление вполне стандартного, но хорошо сделанного торгового объекта, в оформление которого даже добавлено больше лоска и декора, чем это принято сегодня. Крыша обширного атриума сделана прозрачной, а на верхние этажи посетителей могут доставить или эскалаторы, расположенные в разных концах зала, или панорамные лифты.











«Эдем», по сути, первый современный ТЦ в Академгородке, где единственным крупным торговым объектом до сих пор оставался торговый центр на ул. Ильича, построенный еще в 60-х годах прошлого века и с тех пор не особенно изменившийся. Конечно, к нему добавились в последние годы гипермаркет «Гигант» на ул. Русской и ТЦ «Быстромолл», который расположен по соседству с «Эдемом». В обоих комплексах, впрочем, львиная доля площади отведена под продовольственные магазины, а развлекательная часть и вовсе отсутствует.