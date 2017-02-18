Все побежали
В Новосибирске прошла самая массовая лыжная гонка — НГС.НОВОСТИ вели репортаж с места событий в режиме онлайн
В Новосибирске прошла главная лыжная гонка — «Лыжня России-2017». На лыжные базы Института ядерной физики (ИЯФ) и им. Алика Тульского в Академгородке пришли тысячи спортсменов — любителей и профессионалов. Как и каждый год, событие стало самым массовым спортивным мероприятием зимы.
«Лыжня России» все-таки начинается. Напомним, первая попытка провести гонку в Новосибирске потерпела неудачу из-за погоды — накануне намеченной даты, 11 февраля, ударили морозы. Сегодня с погодой повезло больше: на Верхней зоне Академгородка сейчас –13 градусов, солнечная и ясная погода — можно кататься вдоволь.
На подъезде к лыжной базе им. Алика Тульского, если верить Яндекс.Пробкам, есть небольшие заторы.
Первые фото с места событий: очень людно. На подъезде к лыжной базе им. Алика Тульского запаркованы все обочины, дежурит ДПС — инспекторы помогают заблудившимся найти дорогу. Неудивительно — приехало много иногородних.
Организаторы неплохо подготовились — наливают горячий чай, развернута полевая кухня, угощают гречкой, работает шашлычная (250 руб. за порцию).
О, на «Лыжне России» замечены и четвероногие спортсмены. Нет, в забеге они участия не принимают — с ними предлагают фотографироваться.
Лыжников сотни! Год назад в забеге приняли участие около 15 тыс. человек. Посмотрим, побьют ли новосибирцы рекорд в этом году.
В соцсетях появляются фото с первых стартов.
Какая же лыжная гонка без селфи. Интересно, когда же в Сибири наконец войдут в моду лыжные селфи-палки.
Видео первых стартов! Это правда впечатляет!
Подоспели первые фото от нашего суперфотографа Александра Ощепкова. Посмотрев их, ведущий трансляции начинает жалеть, что остался в редакции.
Похоже, идем на рекорд — вы только посмотрите, сколько лыжников!
На лыжах очень много детей. И как видно, на «Лыжне России» у них намного больше энтузиазма, чем на уроках физкультуры. На лицах улыбки и радость.
Так, а теперь гвоздь программы — лыжница Зоя Григорьевна Попова. Сегодня жительнице Новосибирска исполнилось 80 лет. Разумеется, настоящий сибиряк встречает юбилей на лыжах. «Я участвую с 2004 года. Прекрасное настроение — и танцую, и пою. Я ветеран СО РАН, живу в Академгородке с 1961 года, строила городок», — рассказывает Зоя Григорьевна.
В толпе соревнующихся нашлись и легко одетые спортсмены. На фото — Николай Глушков, знаменитый пловец-морж и чемпион по холодовому плаванию. Таким людям никакой мороз не страшен.
Жительница Новосибирска Юлия пришла с 4-летним сыном Григорием и участвует в «Лыжне России» второй раз. Юный чемпион пробежал сегодня дистанцию более 2 км и обещает приехать опять.
Евгений участвует в «Лыжне России» уже 5 лет подряд — в Новосибирске и Томске, где один раз даже занял 2-е место на дистанции 10 км. Сегодня на победу не рассчитывал — «пробежал для себя».
«Супер! Впечатления отличные! С утра казалось, что холодно, а приехали сюда — тут такая атмосфера яркая, солнце выглянуло. Спортивная и радостная обстановка — народ энергию источает!» — говорит Светлана Павлова из СГУПСа, пробежавшая сегодня 5 км.
Новые снимки от нашего фотокорреспондента.
Награда нашла победителей!
Многие лыжники пришли на лыжню с питомцами — в общем забеге на дистанции 5 км. Прошли и отдельные забеги для собак. «Наверное, еще бы на кружок пошли», — шутит хозяйка двух красавцев.
Гонка окончена — румяные участники разбредаются по домам, согреваются чаем. У всех отличное настроение и заряд позитива. Оценок о количестве лыжников на сегодняшней гонке от организаторов пока нет, но мы не сомневаемся, что прошлогодний рекорд побит!
НГС.НОВОСТИ
Главное фото Александра Кряжева (РИА Новости)