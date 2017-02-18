Все побежали

В Новосибирске прошла самая массовая лыжная гонка — НГС.НОВОСТИ вели репортаж с места событий в режиме онлайн

В Новосибирске прошла главная лыжная гонка — «Лыжня России-2017». На лыжные базы Института ядерной физики (ИЯФ) и им. Алика Тульского в Академгородке пришли тысячи спортсменов — любителей и профессионалов. Как и каждый год, событие стало самым массовым спортивным мероприятием зимы.





11:37





«Лыжня России» все-таки начинается. Напомним, первая попытка провести гонку в Новосибирске потерпела неудачу из-за погоды — накануне намеченной даты, 11 февраля, ударили морозы. Сегодня с погодой повезло больше: на Верхней зоне Академгородка сейчас –13 градусов, солнечная и ясная погода — можно кататься вдоволь.





11:42





На подъезде к лыжной базе им. Алика Тульского, если верить Яндекс.Пробкам, есть небольшие заторы.





Скриншот yandex.ru/maps





11:53





Первые фото с места событий: очень людно. На подъезде к лыжной базе им. Алика Тульского запаркованы все обочины, дежурит ДПС — инспекторы помогают заблудившимся найти дорогу. Неудивительно — приехало много иногородних.





Фото Алёны Золотухиной





12:12





Организаторы неплохо подготовились — наливают горячий чай, развернута полевая кухня, угощают гречкой, работает шашлычная (250 руб. за порцию).





Фото Алёны Золотухиной







Фото Алёны Золотухиной







12:14





О, на «Лыжне России» замечены и четвероногие спортсмены. Нет, в забеге они участия не принимают — с ними предлагают фотографироваться.





Фото Александра Ощепкова







12:18





Лыжников сотни! Год назад в забеге приняли участие около 15 тыс. человек. Посмотрим, побьют ли новосибирцы рекорд в этом году.





Фото Алёны Золотухиной







Фото Алёны Золотухиной







12:20





В соцсетях появляются фото с первых стартов.

Молодёжь на старте 🤘 #лыжняроссии #беговыелыжи #спортдетям #лыжи #академгородок #детскийспорт Публикация от ⚜ Wowporno NL ED Хохлунов (@vashdomovoy) Фев 17 2017 в 9:08 PST





12:28





Какая же лыжная гонка без селфи. Интересно, когда же в Сибири наконец войдут в моду лыжные селфи-палки.

Сегодня учеба она такая...🤓#лыжняроссии #2017 #спортсменка #лыжницы Публикация от Aleksandra (@seniorittaal) Фев 17 2017 в 9:04 PST

Лыжница!!)))) #лыжняроссии #спорт #академгородок #армияроссии Публикация от Алена Питерс (@alena_piters) Фев 17 2017 в 8:51 PST





12:34





Видео первых стартов! Это правда впечатляет!





12:37





Подоспели первые фото от нашего суперфотографа Александра Ощепкова. Посмотрев их, ведущий трансляции начинает жалеть, что остался в редакции.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова







12:59





Похоже, идем на рекорд — вы только посмотрите, сколько лыжников!

Погода сегодня не подкачала👍☀️ #ЛыжняРоссии2017 #ДеньЗинихВидовСпорта #АртемФадеев #АртемФадеев Публикация от Артем Фадеев 📱8-913-000-3-000 (@artemfadeevnsk) Фев 17 2017 в 9:04 PST





13:01





На лыжах очень много детей. И как видно, на «Лыжне России» у них намного больше энтузиазма, чем на уроках физкультуры. На лицах улыбки и радость.





13:03





Так, а теперь гвоздь программы — лыжница Зоя Григорьевна Попова. Сегодня жительнице Новосибирска исполнилось 80 лет. Разумеется, настоящий сибиряк встречает юбилей на лыжах. «Я участвую с 2004 года. Прекрасное настроение — и танцую, и пою. Я ветеран СО РАН, живу в Академгородке с 1961 года, строила городок», — рассказывает Зоя Григорьевна.





Фото Александра Ощепкова





13:07





В толпе соревнующихся нашлись и легко одетые спортсмены. На фото — Николай Глушков, знаменитый пловец-морж и чемпион по холодовому плаванию. Таким людям никакой мороз не страшен.

#лыжняроссии2017 #глушковниколайгеоргиевич #чемпионмирапохолодовомуплаванию #ненуаче #тактонормальноче Публикация от Александр Макарьев (@makarevaleksandr) Фев 17 2017 в 10:00 PST





13:13





Жительница Новосибирска Юлия пришла с 4-летним сыном Григорием и участвует в «Лыжне России» второй раз. Юный чемпион пробежал сегодня дистанцию более 2 км и обещает приехать опять.





Фото Алёны Золотухиной





13:20





Евгений участвует в «Лыжне России» уже 5 лет подряд — в Новосибирске и Томске, где один раз даже занял 2-е место на дистанции 10 км. Сегодня на победу не рассчитывал — «пробежал для себя».





Фото Алёны Золотухиной





13:30





«Супер! Впечатления отличные! С утра казалось, что холодно, а приехали сюда — тут такая атмосфера яркая, солнце выглянуло. Спортивная и радостная обстановка — народ энергию источает!» — говорит Светлана Павлова из СГУПСа, пробежавшая сегодня 5 км.







Фото Алёны Золотухиной





13:54





Новые снимки от нашего фотокорреспондента.





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





13:59





Награда нашла победителей!





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова





14:06





Многие лыжники пришли на лыжню с питомцами — в общем забеге на дистанции 5 км. Прошли и отдельные забеги для собак. «Наверное, еще бы на кружок пошли», — шутит хозяйка двух красавцев.





Фото Алёны Золотухиной





14:16





Гонка окончена — румяные участники разбредаются по домам, согреваются чаем. У всех отличное настроение и заряд позитива. Оценок о количестве лыжников на сегодняшней гонке от организаторов пока нет, но мы не сомневаемся, что прошлогодний рекорд побит!





Фото Александра Ощепкова





Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова







Фото Александра Ощепкова





