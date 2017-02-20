«Пусть потрясут миллиардеров»

Власти предложили увеличить стоимость проезда в метро, чтобы построить новые станции. По словам министра экономического развития НСО Ольги Молчановой, развивать метрополитен только за счет государства сейчас невозможно. Чиновница предложила жителям обсудить введение инвестиционного тарифа — стоимость проезда может вырасти на 2–3 руб., но под гарантию строительства новых станций. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также поддержал идею вклада жителей в строительство метро. 10 новосибирцев рассказали, согласны ли они платить из своего кармана за новые станции метро и на что еще готовы дать денег, чтобы улучшить жизнь в городе.





Ольга, юрист: «На самом деле я считаю, что увеличить на 2 руб. стоимость проезда — это нормально, если появятся новые станции. На 2 руб. согласна, а вот на 5 руб. уже для многих будет ощутимо. Особенно для тех, кто ездит с пересадками. Хотелось бы метро до площади Станиславского, до "Родников". В городе нужно еще развивать дороги. Наверное, транспортный налог приемлемо поднять процентов на 5, если эти деньги точно пойдут на ремонт дорог».









Янина, эколог: «Я не согласна, это будет очень печально, если повысят с 20 руб. Сейчас приемлемая стоимость. Строительством метро должны заниматься власти — они же берут с нас налоги, этих денег должно хватать. Если сравнить с Москвой, конечно, 23 руб. будет не так дорого, но вот 25 руб. — точно много. Стоит ли горожанам скинуться на экологические проекты? Нет, хватило бы и того, если бы они стали меньше загрязнять окружающую среду и перестали бы себя по-свински вести в городе».









Людмила и Анатолий: «В принципе, может быть, это и верно. 2 руб. для людей погоды не сделают, но этого будет достаточно. Критично поднять стоимость на 10 руб. Не знаю, за что мы готовы еще готовы платить дополнительно. Ведь налоги у нас и так достаточно высокие».









Галина, пенсионерка: «Если другими способами продвинуть строительство метро больше нельзя, то, наверное, придется поднять тариф. Поднимать можно рублей до 25, но не больше. Мне было бы выгодно, чтобы метро строили в сторону Гусинобродского жилмассива. Мне кажется, метро еще нужно жителям "Снегирей" и "Родников". Я пенсионерка, я навряд ли буду дополнительно поддерживать материально, все-таки это должно оплачивать правительство и власти города. Но я понимаю, что метро — это первая необходимость города».









Сергей, железнодорожник: «Идея мне не нравится. Почему я должен платить за то, что должно строить наше государство? Мы платим налоги на все буквально: за то, что мы едим, за то, что мы спим, скоро будем платить за то, что паркуем автомобили, за бензин дважды налог платим — транспортный налог и акциз на бензин. Куда еще эти налоги девать? Пусть потрясут [обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия] Захарченко, [предправления УК "РОСНАНО" Анатолия] Чубайса, всяких миллиардеров, пусть они нам построят. Вот и все. Чтобы уменьшить пробки, нужно продвигать метро на Ключ-Камышенское плато, на "Снегири" — там построили "Стрижи", целый город. Никакая добавка к 20 руб. неприемлема. За что еще жители могут заплатить? Я не понимаю, почему мы вообще должны платить за то, за что уже заплатили налогами? Систему "Платон" внедрили, такую манну небесную обещали, а что изменилось? Абсолютно ничего».









Жорж Фёдорович, пенсионер: «Трудно ответить — смотря на какую сумму. Если добавят 50 копеек, то оно и незаметно. (Смеется.) Если серьезно, то можно добавить рубль. Ну или 22 руб. за поездку тоже еще терпимо. А вот 25 руб. уже много. Можно было бы увеличить вклад автомобилистов в ремонт дорог, а то из-за плохих дорог многие разбиваются».









София, студентка: «Я была бы очень рада, если бы у нас появились новые станции. Сейчас я не пользуюсь метро, потому что не живу по его линии. Метро не хватает практически везде — пединститут, Затулинка, Северо-Чемской, "Родники" и "Снегири". Если бы у нас было столько же станций, как в Петербурге, можно было бы ориентироваться на их цену — 35 руб. Такая стоимость оправданна, ведь сейчас мы ездим с пересадками и платим везде отдельно. Сейчас я плачу транспортный налог и покупаю бензин, мне кажется, у нас в городе столько машин, что должно хватать на ремонт дорог. Если бы у нас было развитое метро, я бы вообще отказалась от машины, потому что дачи у меня нет, а езжу я только на работу и учебу».









Олеся, в декрете: «Идея вполне приемлемая. Можно увеличивать рублей до 30, если метро появится на МЖК и Северо-Чемском, например. Сама готова бы платить за строительство новых детских садиков. Если многие родители в состоянии оплачивать частные детские сады от 10 тыс. и выше, то можно было бы им платить рублей до 500 в месяц дополнительно, чтобы открывали больше садов».









Константин, преподаватель университета: «Это лукавство, что увеличение стоимости проезда в метрополитене позволит построить новые станции. Насколько мне известно, увеличение стоимости проезда в лучшем случае позволит меньше субсидировать его. На данный момент, скорее, речь идет об увеличении стоимости проезда, чтобы уменьшить нагрузку на региональный и муниципальный бюджеты на эксплуатацию метро. Для строительства станций метро нужно решать 2 вопроса. Во-первых, каким будет это метро. Если это будет проект более дешевого в плане отделки метро — легкого метрополитена, — то это более подъемно. А второе — это федеральное софинансирование строительства метро, без которого, насколько я знаю, ни один город не справляется. Стоимость проезда повышать придется. Тариф должен быть несколько иным. У моих знакомых, которые занимаются тарифами на общественный транспорт в Германии, есть замечательная присказка: "Каждый простой тариф на общественный транспорт несправедлив, а каждый справедливый тариф сложен". Если бы в Новосибирске, как и в Берлине, был бы билет, который называется Kurzstrecke, для проезда 1–2 станций, то такой билет мог бы остаться 20 руб., а для тех, кто проезжает станций 6–7 или делает пересадку с линии на линию, пусть билет стоит рублей 30».









Татьяна, сотрудник банковской сферы: «Я думаю, идея оправданна, если [Дзержинская] линия продлится в сторону ул. Высоцкого. Город многомиллионный, если даже по рублю добавят — это уже хорошие деньги. Я была бы готова платить за развитие города, если бы росла заработная плата. Во многом должны платить власти. И начинать ремонт не только в предвыборные кампании».