«Пусть потрясут миллиардеров»

Власти предложили горожанам скинуться на новые станции метро — новосибирцы на улицах рассказали, за какие изменения в городе они готовы заплатить из своего кармана

Власти предложили увеличить стоимость проезда в метро, чтобы построить новые станции. По словам министра экономического развития НСО Ольги Молчановой, развивать метрополитен только за счет государства сейчас невозможно. Чиновница предложила жителям обсудить введение инвестиционного тарифа — стоимость проезда может вырасти на 2–3 руб., но под гарантию строительства новых станций. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также поддержал идею вклада жителей в строительство метро. 10 новосибирцев рассказали, согласны ли они платить из своего кармана за новые станции метро и на что еще готовы дать денег, чтобы улучшить жизнь в городе.

«Пусть потрясут миллиардеров»


Ольга, юрист: «На самом деле я считаю, что увеличить на 2 руб. стоимость проезда — это нормально, если появятся новые станции. На 2 руб. согласна, а вот на 5 руб. уже для многих будет ощутимо. Особенно для тех, кто ездит с пересадками. Хотелось бы метро до площади Станиславского, до "Родников". В городе нужно еще развивать дороги. Наверное, транспортный налог приемлемо поднять процентов на 5, если эти деньги точно пойдут на ремонт дорог».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Янина, эколог: «Я не согласна, это будет очень печально, если повысят с 20 руб. Сейчас приемлемая стоимость. Строительством метро должны заниматься власти — они же берут с нас налоги, этих денег должно хватать. Если сравнить с Москвой, конечно, 23 руб. будет не так дорого, но вот 25 руб. — точно много. Стоит ли горожанам скинуться на экологические проекты? Нет, хватило бы и того, если бы они стали меньше загрязнять окружающую среду и перестали бы себя по-свински вести в городе».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Людмила и Анатолий: «В принципе, может быть, это и верно. 2 руб. для людей погоды не сделают, но этого будет достаточно. Критично поднять стоимость на 10 руб. Не знаю, за что мы готовы еще готовы платить дополнительно. Ведь налоги у нас и так достаточно высокие».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Галина, пенсионерка: «Если другими способами продвинуть строительство метро больше нельзя, то, наверное, придется поднять тариф. Поднимать можно рублей до 25, но не больше. Мне было бы выгодно, чтобы метро строили в сторону Гусинобродского жилмассива. Мне кажется, метро еще нужно жителям "Снегирей" и "Родников". Я пенсионерка, я навряд ли буду дополнительно поддерживать материально, все-таки это должно оплачивать правительство и власти города. Но я понимаю, что метро — это первая необходимость города».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Сергей, железнодорожник: «Идея мне не нравится. Почему я должен платить за то, что должно строить наше государство? Мы платим налоги на все буквально: за то, что мы едим, за то, что мы спим, скоро будем платить за то, что паркуем автомобили, за бензин дважды налог платим — транспортный налог и акциз на бензин. Куда еще эти налоги девать? Пусть потрясут [обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия] Захарченко, [предправления УК "РОСНАНО" Анатолия] Чубайса, всяких миллиардеров, пусть они нам построят. Вот и все. Чтобы уменьшить пробки, нужно продвигать метро на Ключ-Камышенское плато, на "Снегири" — там построили "Стрижи", целый город. Никакая добавка к 20 руб. неприемлема. За что еще жители могут заплатить? Я не понимаю, почему мы вообще должны платить за то, за что уже заплатили налогами? Систему "Платон" внедрили, такую манну небесную обещали, а что изменилось? Абсолютно ничего».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Жорж Фёдорович, пенсионер: «Трудно ответить — смотря на какую сумму. Если добавят 50 копеек, то оно и незаметно. (Смеется.) Если серьезно, то можно добавить рубль. Ну или 22 руб. за поездку тоже еще терпимо. А вот 25 руб. уже много. Можно было бы увеличить вклад автомобилистов в ремонт дорог, а то из-за плохих дорог многие разбиваются».


«Пусть потрясут миллиардеров»


София, студентка: «Я была бы очень рада, если бы у нас появились новые станции. Сейчас я не пользуюсь метро, потому что не живу по его линии. Метро не хватает практически везде — пединститут, Затулинка, Северо-Чемской, "Родники" и "Снегири". Если бы у нас было столько же станций, как в Петербурге, можно было бы ориентироваться на их цену — 35 руб. Такая стоимость оправданна, ведь сейчас мы ездим с пересадками и платим везде отдельно. Сейчас я плачу транспортный налог и покупаю бензин, мне кажется, у нас в городе столько машин, что должно хватать на ремонт дорог. Если бы у нас было развитое метро, я бы вообще отказалась от машины, потому что дачи у меня нет, а езжу я только на работу и учебу».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Олеся, в декрете: «Идея вполне приемлемая. Можно увеличивать рублей до 30, если метро появится на МЖК и Северо-Чемском, например. Сама готова бы платить за строительство новых детских садиков. Если многие родители в состоянии оплачивать частные детские сады от 10 тыс. и выше, то можно было бы им платить рублей до 500 в месяц дополнительно, чтобы открывали больше садов».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Константин, преподаватель университета: «Это лукавство, что увеличение стоимости проезда в метрополитене позволит построить новые станции. Насколько мне известно, увеличение стоимости проезда в лучшем случае позволит меньше субсидировать его. На данный момент, скорее, речь идет об увеличении стоимости проезда, чтобы уменьшить нагрузку на региональный и муниципальный бюджеты на эксплуатацию метро. Для строительства станций метро нужно решать 2 вопроса. Во-первых, каким будет это метро. Если это будет проект более дешевого в плане отделки метро — легкого метрополитена, — то это более подъемно. А второе — это федеральное софинансирование строительства метро, без которого, насколько я знаю, ни один город не справляется. Стоимость проезда повышать придется. Тариф должен быть несколько иным. У моих знакомых, которые занимаются тарифами на общественный транспорт в Германии, есть замечательная присказка: "Каждый простой тариф на общественный транспорт несправедлив, а каждый справедливый тариф сложен". Если бы в Новосибирске, как и в Берлине, был бы билет, который называется Kurzstrecke, для проезда 1–2 станций, то такой билет мог бы остаться 20 руб., а для тех, кто проезжает станций 6–7 или делает пересадку с линии на линию, пусть билет стоит рублей 30».


«Пусть потрясут миллиардеров»


Татьяна, сотрудник банковской сферы: «Я думаю, идея оправданна, если [Дзержинская] линия продлится в сторону ул. Высоцкого. Город многомиллионный, если даже по рублю добавят — это уже хорошие деньги. Я была бы готова платить за развитие города, если бы росла заработная плата. Во многом должны платить власти. И начинать ремонт не только в предвыборные кампании».

Дарья Януш
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 1021
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено