«Это приведет к повышению цен»

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 7 февраля сообщил, что в этом году ведомство планирует запустить проект продовольственной помощи населению, передает ТАСС. Предполагается, что каждый малоимущий получит платежную карту «Мир», на которую ежемесячно станут перечислять примерно 1400 руб. Эти деньги можно будет потратить только на отечественные продукты питания — рыбу, мясо, овощи и другую скоропортящуюся продукцию (алкоголь и табак в список не входят). Деньги с карты снять нельзя, но при желании баланс можно пополнить — тогда государство добавит к сумме бонус: от 30 до 50 % от вложенной суммы. Планируется, что в программе смогут участвовать любые предприятия торговли. Корреспондент НГС.НОВОСТИ расспросил экспертов и потенциальных участников этого проекта, что они думают о новой «карточной системе», решит ли она проблемы обнищания масс и как отразится на экономике.

Справка: По данным министерства социального развития НСО, на 1 января 2017 года на учете в качестве малообеспеченных состояли 297 904 человека. Доход малоимущие подтверждают ежеквартально. В НСО в IV квартале 2016 года прожиточный минимум составил на душу населения 10 225 руб., в том числе на трудоспособное население — 10 869, пенсионера — 8246, ребенка — 10 481 руб. На сегодняшний день для поддержки различных категорий малоимущих в области 159 выплат: из них 110 федеральные и 49 региональные.





Алексей Матиевский, руководитель службы маркетинга формата «дискаунтер» ООО «Компания Холидей»:

«Нам всегда такие затеи интересны. Просто не совсем понятно, как это можно контролировать? Как правило, такие задумки связаны с сильно сложной системой контроля. Как проконтролировать, что эти деньги потратятся на продукты вообще? Второе — что они потратятся именно на продукты отечественного производства? Я, конечно, не айтишник, но, мне кажется, тут все не так-то легко будет сделать.







(И.К.: Будет ли это способствовать оживлению розничных продаж?) Все зависит от того, какую долю будут составлять эти люди: если большая, то, наверное, эффект будет. Если маленькая, то для рынка она будет незаметна».







Мария Бей, директор по маркетингу и рекламе торгового холдинга «Сибирский Гигант» («Мегас», «Горожанка», «Гигант»):

«Если внедрят, значит, и у нас она появится… Если будет та же схема расчета, как со всеми банками, от которых мы получаем безналичные платежи, то не вижу проблем. Вопрос в том, какая сумма берется за эквайринг (прием к оплате платежных карт. — И.К.): если будет большой процент от оборота, то нам не выгодно будет. А вот насколько это повлияет на нас вообще, на наши показатели выручки, зависит от того, будет ли эта сумма (1400 руб. — И.К.) идти дополнительно ко всем социальным выплатам, либо одно заменят другим. Например, я не доплачу вам наличкой, а перечислю 1400 на карточку.





Если так, то никто из ритейлеров не будет в выигрыше.







Но вот как это будет на кассе? Пришел товарищ рассчитываться, купил он, например, помидоры Турции… Как эта расчетная система поймет, что помидоры из Турции? То есть тогда на каждом товаре должен быть некий крыж, что это нельзя оплачивать? Это — геморрой, честно говоря. Это у нас есть дисконтные карты, которые не предоставляют скидки по некоторым акционным товарам. Есть некая метка на отдельной продукции, которая участвует в акции, и когда система бежит по чеку, то он просто ее игнорирует и не дает скидку. Но человек рассчитываться будет за всю покупку. То есть часть покупки надо будет системе отфильтровать, сказать, что вот за это можно расплатиться картой, а за это — только деньгами. Но если это станет массовым, рекламироваться, везде в ходу, то ритейлеры, конечно, такое "запилят". Но надо будет поработать.





Если это будет именно вброс денег в экономику — дополнительная сумма на малообеспеченного, то это в итоге приведет к повышению цен. Дополнительная эмиссия ведет к инфляции. "Вкрутят" ли это (расходы. — И.К.) ритейлеры в наценку [на продукты]? Не знаю…».







Игорь Галл-Савальский, председатель новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов, председатель комиссии по социальному развитию Общественной палаты НСО:

«Эта сумма (1400 руб. — И.К.) — возможность бюджета на данный момент времени. Дай бог, чтобы федерального, а то, может, и из нашего… Дадут федералы задание, и будем мы искать, — это известные вещи… (Смеется.) Конечно, хотелось бы больше, потому что покупательная способность населения упала на большую сумму, чем 1400 руб. Но это — лучше, чем ничего.







Проект интересен. Ничего подобного раньше правительство РФ не делало. Тут два зайца одним выстрелом. Первое — финансовая поддержка малоимущего населения, и второе — адресная поддержка российских производителей, которые производят продукты невысокой ценовой категории. Это примерно то же самое, что я видел в Германии. Когда начался спад производства "Мерседеса", субсидировать из федеральных денег немцы начали не завод, а приобретение новых автомобилей. Т.е. если ты свой старый "Мерседес" отдаешь за деньги на трейд-ин, то тебе добавляют к этим деньгам еще 2000 евро и ты, по сути, за пару [добавленных] своих тысяч евро получаешь новую машину. И таким образом они сохранили свои заводы.







Так что к идее отношусь положительно. Людей поддержим, но не просто поддержим, а дадим заработать еще отечественному бизнесу. Но вот как это будет реализовано, тут я гарантий дать не могу. Очень бы хотелось, чтобы эту замечательную идею не погубили бы административными регламентами.







Ничего общего с карточками времен СССР это не имеет. Там была система распределения того, чего не хватало, — дефицита, а здесь… Товары-то у нас есть, доходов не хватает.





Честно скажу, это одна из первых мер социальной поддержки, которая должна качественно отразиться на экономике. По сути, государство здесь таким способом поддерживает российских производителей товаров первой необходимости. Только не напрямую, а через население».







Андрей Андреев, многодетный отец (7 детей):

«Тут главный момент: когда мы берем продукты питания, то должно быть сочетание цены и качества. Вот из нашего опыта, мы (группа многодетных семей. — И.К.) выкручиваемся за счет того, что берем продукты на оптовых рынках — мелким оптом. И продукты свежие. Если же введут сейчас такие карточки, это будет на очень ограниченную группу товаров, так как наверняка не все продавцы будут работать… Надо, чтобы нас не загоняли под кого-то конкретного, т.е. вот эта карточка только вот в этом супермаркете.





Сделайте, чтобы я пошел туда, куда хочу. Но этого нет. Грубо говоря, сейчас кого-то хотят "поднять" по деньгам. Какого-то одного поставщика, ну — двух… А это — неправильно, должен быть выбор.







Вот нам (многодетным. — И.К.) сейчас пытаются помогать продуктами — приносить их. Это, конечно, хорошо, но тоже не совсем правильно. Лучше бы брали заказ: вот этого у меня нет, помогите именно с этим. А решать за меня, что мне надо…







Да, в общем, это (программа помощи малоимущим. — И.К.), конечно, поможет, но сделано не совсем корректно. К тому же что это за сумма? Для многодетной семьи 1000 руб. — один поход в магазин. Так, на завтрак взять, если в супермаркете. А то еще тут есть такое подводное течение — когда подсовывают многодетным несвежие продукты, мягко говоря. Есть такие прецеденты. Особенно грешили этим в 90-х годах, когда американская помощь была. Я лично сам видел, когда контейнеры с гуманитарной помощью протравливали фосгеном, а потом многодетным выдавали эту помощь.







Да, это (обсуждаемая программа. — И.К.) — хорошо, но это, ребята, чистый пиар. И помощь какому-то одному поставщику. Или, скажем так, кругу лиц особо приближенных. В целом этим проблему не решить. Мое видение решение проблемы — это то, что мы сейчас пытаемся делать: соединить наших мелких фермеров и нас, потребителей, когда мы будем находить соотношение цены и качества».







Наталья Зубаревич, специалист в области социально-экономического развития регионов (г. Москва):

«Это проект, который просто добавляет денег тем, кто, видимо, беден — я не знаю правил распределения, — для того чтобы они покупали отечественные товары. У меня два вопроса: откуда деньги и кто их берет? Пока не понятно, откуда деньги, все остальное обсуждать бессмысленно. Если деньги — есть, то этот проект поддержит менее защищенных — и ради бога. Да, это классический [американский] food stamps (система помощи в США малообеспеченным слоям населения через специальные продуктовые карточки. — И.К.). Но пока на этот проект не будет комментария от Минтруда (России. — И.К.), как он будет определять малоимущих — по справкам или как-то еще, то все это бессмысленно комментировать. Без Минтруда этот проект осуществить невозможно».