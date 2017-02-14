Припарка от гриппа

30 тысяч новосибирцев слегли с гриппом и жесткой простудой — врачи рассказали, чем полезны и страшно опасны самые популярные в народе методы лечения

В феврале новосибирцы значительно чаще жаловались на грипп и простуду, чем в январе, — около 30 тыс. пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ попали в больницы. Трудно представить, сколько тысяч горожан не попали в официальную статистику, а лечились народными лекарствами и продолжали ходить на работу, «радуя» насморком и кашлем своих коллег. НГС.НОВОСТИ разобрали вместе с врачами самые популярные методы лечения — от чеснока и чая с малиной до борьбы с температурой ледяной водой и жаропонижающими.

По последним данным Роспотребнадзора, 29 164 жителя Новосибирской области обратились в поликлиники и больницы с симптомами гриппа и ОРВИ с 30 января по 5 февраля. По сравнению с последней неделей января число таких обращений увеличилось на 13,6 %. В феврале гриппом заболели 58 человек — в 8 раз меньше, чем в конце января. Тем не менее 10 детских садов и 19 школ пришлось закрывать на карантин.





Однако многие новосибирцы просто не попадают в официальную статистику, лечась в домашних условиях. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила трех врачей из разных медицинских центров Новосибирска высказаться о популярнейших народных методах самолечения, которые друг другу советуют горожане.







Чай с малиной и медом.

Любая респираторная инфекция требует повышенного приема жидкости — а вот полезные свойства малинового варенья с точки зрения доказательной медицины довольно спорны, рассказал главный врач клиники «Медсанчасть-168», терапевт высшей категории Вадим Миронов. Он отметил, что малина и мед как натуральные продукты помогают иммунитету справиться с болезнью, но рассчитывать на них как на панацею не стоит. «Малина действует как жаропонижающее — наподобие аспирина. Пить чай с малиной имеет смысл при температуре», — объяснил врач-инфекционист «Центра новых медицинских технологий» Петр Гладкий.





Чеснок во всех его видах.

Капли из чесночного сока в нос, зубчики чеснока в коробочке из-под «киндер-сюрприза» и просто чистый чеснок и лук в больших количествах внутрь — все это хорошо в умеренных дозах, отмечают врачи. «За счет фитонцидов чеснок обладает антисептическим эффектом, но уповать, что он действует на вирусы… В этом я не уверен. Если увлечься [чесноком], то можно сжечь слизистую», — описал Вадим Миронов. Инфекционист Петр Гладкий добавил, что чеснок — как естественное противомикробное средство — хорош для профилактики, но может быть только вспомогательным методом лечения.







Лимоны и апельсины в больших количествах.

Так же как и в случае с чесноком, врачи призывают соблюдать золотую середину. «Любой, даже самый хороший препарат или продукт в чрезмерных количествах не нужно употреблять, поскольку вся польза будет покрыта вредом», — предупредил Вадим Миронов. Он напомнил, что в цитрусах есть кислота, и огромное ее количество может повредить слизистую горла и желудок. «В лимоне содержится аскорбиновая кислота, которая действительно в больших дозах стабилизирует мембраны клеток и способствует их устойчивости, сопротивляемости вирусам. Какой-то косвенный эффект, безусловно, есть», — высказался Петр Гладкий.





Содо-солевые растворы для полоскания горла и носа.

Оказывают противовоспалительный эффект и хороши для профилактики ОРВИ или даже гнойной ангины, но опять же не стоит излишне увлекаться солью и вредить своим слизистым, уверен терапевт медицинского центра «НЕО» Денис Савельев. Крутой раствор соли и соды может подействовать как хороший антисептик, но здесь поджидает другая опасность — сама по себе соль в больших количествах вредна для человека, а при полосканиях она обязательно попадет в организм.







Укутываться в одеяла, чтобы хорошенько «пропотеть».

Это оправданно, если у пациента сильный озноб, но если жар — его лучше укрыть холодной простыней, чтобы снизить температуру, посоветовал Петр Гладкий. «Температура является защитной реакцией организма в ответ на любую инфекцию, и с помощью температуры организм борется. Если перестараться [с укутыванием] — можно даже получить тепловой удар», — предостерегает Вадим Миронов.







Обливание ледяной водой, чтобы сбить высокую температуру.

«Для этого нужно иметь отменное здоровье, чтобы не получить обратный эффект, не разболеться еще больше», — предупредил главврач «Медсанчасти-168». По словам врачей, лучше взять грелку с водой, поместить ее в морозильную камеру, а потом положить на горячий лоб больного. «Также места магистральных крупных сосудов — шея, подмышечные, паховые области — туда кладутся холодные полотенца», — посоветовал инфекционист ЦНМТ.







Перцовка и водка с перцем.

Этим «лекарствам» врачи однозначно говорят «нет», поскольку они лишь обманывают мозг. «Потому что алкоголь не является лекарством — он действует на мозг, и человек в нетрезвом состоянии не может объективно оценить то, как он себя чувствует. Алкоголь может создавать ощущение ложного согревания, которое легко принять за настоящее», — рассказал Петр Гладкий. Потому алкоголь часто сопутствует переохлаждениям и обморожениям — под действием спиртного люди не чувствуют холода.





Жаропонижающие и антибиотики без рецепта врача.

Жаропонижающие в больших дозах пить не рекомендуется: температуру они собьют, но вместе с этим пациент может получить токсическое поражение печени и желудочное кровотечение.





«Препараты с аспирином, с парацетамолом очень опасны в больших дозах. Если очень высокая температура — лучше вызвать "скорую помощь", чтобы врачи смогли внутримышечно ввести жаропонижающее. Но только не таблетки — их можно 1-2 раза принять», — отметил врач ЦНМТ.







Самостоятельный выбор антибиотика грозит большими осложнениями, о которых больной часто не задумывается, переживает терапевт Денис Савельев. «Большинство людей в нашей стране имеет антибиотики в аптечке на всякий случай для лечения любых инфекций. Сейчас на рынке очень много разных препаратов, и люди начинают самостоятельно лечиться», — продолжает он. По словам Дениса Савельева, самолечение в виде народных средств и случайно, без назначения врача купленных в аптеке антибиотиков может привести в итоге и к инфекционно-токсическому шоку, и к пневмонии.







«Как только заболели — идите к врачу. Он посмотрит, как работает сердце, пульс, давление, как вы переносите интоксикацию, назначит рентгенографию легких. Если гайморит — рентген пазух. Возьмет анализ мочи, крови — в общем, подойдет комплексно», — доказывает терапевт преимущества осмотра у врача. Он добавил, что, кроме этого,





нужно себя заставить при ОРВИ несколько дней провести в постельном режиме.





«Я все понимаю, у нас ритм жизни бешеный, работа, которую не можем бросить, но 2-3 дня нужно полежать, это золотой стандарт», — порекомендовал врач, напугав, что ОРВИ «на ногах» может привести к сердечным болезням.

