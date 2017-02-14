Припарка от гриппа

30 тысяч новосибирцев слегли с гриппом и жесткой простудой — врачи рассказали, чем полезны и страшно опасны самые популярные в народе методы лечения

Припарка от гриппа

В феврале новосибирцы значительно чаще жаловались на грипп и простуду, чем в январе, — около 30 тыс. пациентов с симптомами гриппа и ОРВИ попали в больницы. Трудно представить, сколько тысяч горожан не попали в официальную статистику, а лечились народными лекарствами и продолжали ходить на работу, «радуя» насморком и кашлем своих коллег. НГС.НОВОСТИ разобрали вместе с врачами самые популярные методы лечения — от чеснока и чая с малиной до борьбы с температурой ледяной водой и жаропонижающими.

По последним данным Роспотребнадзора, 29 164 жителя Новосибирской области обратились в поликлиники и больницы с симптомами гриппа и ОРВИ с 30 января по 5 февраля. По сравнению с последней неделей января число таких обращений увеличилось на 13,6 %. В феврале гриппом заболели 58 человек — в 8 раз меньше, чем в конце января. Тем не менее 10 детских садов и 19 школ пришлось закрывать на карантин.


Однако многие новосибирцы просто не попадают в официальную статистику, лечась в домашних условиях. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила трех врачей из разных медицинских центров Новосибирска высказаться о популярнейших народных методах самолечения, которые друг другу советуют горожане.


Чай с малиной и медом. 

Любая респираторная инфекция требует повышенного приема жидкости — а вот полезные свойства малинового варенья с точки зрения доказательной медицины довольно спорны, рассказал главный врач клиники «Медсанчасть-168», терапевт высшей категории Вадим Миронов. Он отметил, что малина и мед как натуральные продукты помогают иммунитету справиться с болезнью, но рассчитывать на них как на панацею не стоит. «Малина действует как жаропонижающее — наподобие аспирина. Пить чай с малиной имеет смысл при температуре», — объяснил врач-инфекционист «Центра новых медицинских технологий» Петр Гладкий.


Чеснок во всех его видах. 

Капли из чесночного сока в нос, зубчики чеснока в коробочке из-под «киндер-сюрприза» и просто чистый чеснок и лук в больших количествах внутрь — все это хорошо в умеренных дозах, отмечают врачи. «За счет фитонцидов чеснок обладает антисептическим эффектом, но уповать, что он действует на вирусы… В этом я не уверен. Если увлечься [чесноком], то можно сжечь слизистую», — описал Вадим Миронов. Инфекционист Петр Гладкий добавил, что чеснок — как естественное противомикробное средство — хорош для профилактики, но может быть только вспомогательным методом лечения.


Лимоны и апельсины в больших количествах. 

Так же как и в случае с чесноком, врачи призывают соблюдать золотую середину. «Любой, даже самый хороший препарат или продукт в чрезмерных количествах не нужно употреблять, поскольку вся польза будет покрыта вредом», — предупредил Вадим Миронов. Он напомнил, что в цитрусах есть кислота, и огромное ее количество может повредить слизистую горла и желудок. «В лимоне содержится аскорбиновая кислота, которая действительно в больших дозах стабилизирует мембраны клеток и способствует их устойчивости, сопротивляемости вирусам. Какой-то косвенный эффект, безусловно, есть», — высказался Петр Гладкий. 


Припарка от гриппа

Содо-солевые растворы для полоскания горла и носа. 

Оказывают противовоспалительный эффект и хороши для профилактики ОРВИ или даже гнойной ангины, но опять же не стоит излишне увлекаться солью и вредить своим слизистым, уверен терапевт медицинского центра «НЕО» Денис Савельев. Крутой раствор соли и соды может подействовать как хороший антисептик, но здесь поджидает другая опасность — сама по себе соль в больших количествах вредна для человека, а при полосканиях она обязательно попадет в организм. 


Укутываться в одеяла, чтобы хорошенько «пропотеть». 

Это оправданно, если у пациента сильный озноб, но если жар — его лучше укрыть холодной простыней, чтобы снизить температуру, посоветовал Петр Гладкий. «Температура является защитной реакцией организма в ответ на любую инфекцию, и с помощью температуры организм борется. Если перестараться [с укутыванием] — можно даже получить тепловой удар», — предостерегает Вадим Миронов.


Обливание ледяной водой, чтобы сбить высокую температуру. 

«Для этого нужно иметь отменное здоровье, чтобы не получить обратный эффект, не разболеться еще больше», — предупредил главврач «Медсанчасти-168». По словам врачей, лучше взять грелку с водой, поместить ее в морозильную камеру, а потом положить на горячий лоб больного. «Также места магистральных крупных сосудов — шея, подмышечные, паховые области — туда кладутся холодные полотенца», — посоветовал инфекционист ЦНМТ.


Перцовка и водка с перцем. 

Этим «лекарствам» врачи однозначно говорят «нет», поскольку они лишь обманывают мозг. «Потому что алкоголь не является лекарством — он действует на мозг, и человек в нетрезвом состоянии не может объективно оценить то, как он себя чувствует. Алкоголь может создавать ощущение ложного согревания, которое легко принять за настоящее», — рассказал Петр Гладкий. Потому алкоголь часто сопутствует переохлаждениям и обморожениям — под действием спиртного люди не чувствуют холода.


Жаропонижающие и антибиотики без рецепта врача. 

Жаропонижающие в больших дозах пить не рекомендуется: температуру они собьют, но вместе с этим пациент может получить токсическое поражение печени и желудочное кровотечение.


«Препараты с аспирином, с парацетамолом очень опасны в больших дозах. Если очень высокая температура — лучше вызвать "скорую помощь", чтобы врачи смогли внутримышечно ввести жаропонижающее. Но только не таблетки — их можно 1-2 раза принять», — отметил врач ЦНМТ.


Припарка от гриппа

Самостоятельный выбор антибиотика грозит большими осложнениями, о которых больной часто не задумывается, переживает терапевт Денис Савельев. «Большинство людей в нашей стране имеет антибиотики в аптечке на всякий случай для лечения любых инфекций. Сейчас на рынке очень много разных препаратов, и люди начинают самостоятельно лечиться», — продолжает он. По словам Дениса Савельева, самолечение в виде народных средств и случайно, без назначения врача купленных в аптеке антибиотиков может привести в итоге и к инфекционно-токсическому шоку, и к пневмонии. 


«Как только заболели — идите к врачу. Он посмотрит, как работает сердце, пульс, давление, как вы переносите интоксикацию, назначит рентгенографию легких. Если гайморит — рентген пазух. Возьмет анализ мочи, крови — в общем, подойдет комплексно», — доказывает терапевт преимущества осмотра у врача. Он добавил, что, кроме этого, 


нужно себя заставить при ОРВИ несколько дней провести в постельном режиме.


«Я все понимаю, у нас ритм жизни бешеный, работа, которую не можем бросить, но 2-3 дня нужно полежать, это золотой стандарт», — порекомендовал врач, напугав, что ОРВИ «на ногах» может привести к сердечным болезням. 

Мария Морсина
Фото Essentials/iStock: Sasha_Suzi (1, 3), KatarzynaBialasiewicz (2) 

Прочтений: 1849
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (11)11
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено