«На третьей стадии рак уже не забывается»

За год рак убил почти 6 тыс. новосибирцев и отправил в больницы еще вдвое больше — главный онколог НСО назвал вредные и безобидные привычки, которые грозят смертельной болезнью

«На третьей стадии рак уже не забывается»

У жителей Новосибирской области все чаще находят рак. Это страшное заболевание пугает многих людей, хотя врачи твердят, что онкология не означает мгновенную смерть и вероятность выздороветь очень высока — если начать лечение на первых стадиях. Главный онколог НСО, заслуженный врач России Владимир Войцицкий рассказал НГС.НОВОСТИ, какие виды рака у новосибирцев на первом месте, чем опасны интернет-форумы для пациентов, а также пожаловался на врачей районных поликлиник.

Какова статистика онкологических заболеваний сейчас в Новосибирской области?


Заболеваемость растет — в целом она выросла за 3 года на 4,2 %. Но сейчас уже многие стали понимать, что заболеваемость в онкологии — это практически синоним выявляемости: стали больше выявлять опухоли, которые клинически себя никак не проявляют. Люди начали ходить на диспансеризацию, на профилактические осмотры, проходить маммографию, УЗИ, компьютерный томограф и т.д.


В 2016 году зарегистрировано 12 702 впервые заболевших, в 2015 году — 9736 человек, в 2014 году — 12 194 человека. Всего на диспансерном учете у нас находится 75 689 человек. Умерло в 2016 году 5595 человек. 40 тыс. человек находятся на диспансерном учете более 5 лет после нашего лечения. Данная категория пациентов практически здорова — у них нет признаков рецидива и прогрессирования заболевания.


Главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера Владимир Войцицкий
Главный врач Новосибирского областного онкологического диспансера Владимир Войцицкий


Многие ли узнают о раке на первой стадии заболевания?


На первой стадии выявляются примерно 53,6 %, т.е. больше половины. При первой стадии можно иногда одной операцией человека вылечить при минимальных затратах. Человек выздоровеет и сможет забыть про рак. А на третьей стадии рак уже не забывается. Это постоянное лечение и постоянный контроль.


Рак — это не приговор, хотя многие до сих пор думают, что как только он узнает о своем заболевании — значит, умрет на следующий день.


Так, почему-то, когда говорят: «Человек перенес острый инфаркт миокарда», кажется, что это мягче звучит, чем «рак». Хотя когда инфаркт или инсульт — человек действительно может умереть в течение нескольких минут или часов.


А рак — это не острое заболевание, а хроническое, и, назначая правильное лечение, мы можем контролировать болезнь годами.


Отделение лучевой диагностики областного онкодиспансера
Отделение лучевой диагностики областного онкодиспансера


Какие виды рака наиболее распространены у новосибирцев и почему?


На 1-м месте в НСО рак кожи, как ни странно. Рак кожи, меланома — в основном это проблема таких стран, как Австралия, где много солнца. У нас эта проблема стала возникать в последние годы — сами понимаете, сейчас народ из зимы летит в лето и наоборот. А при неоднократных солнечных ожогах увеличивается вероятность меланомы и рака кожи. Риск развития меланомы и рака кожи возрастает у людей с голубыми глазами, рыжеволосых, при солнечных ожогах.


Дальше идет рак легкого. Это большая проблема среди мужского населения — идет рост и заболеваемости, и смертности по раку легкого. Основная причина — это курение. Не зря во всем мире так интенсивно борются с курением! У нас в стране тоже попытки бороться происходят, но я большой отдачи, к сожалению, не вижу. Рак легкого становится большой проблемой и у женщин — по той же причине.


Сейчас женщины стали курить больше, чем мужчины. Я начинал работать в 80-х годах, и увидеть тогда женщину, болеющую раком легкого, было экзотикой, а сейчас нет.


Сигареты, электронные сигареты, курительные смеси, кальян — все это дым с канцерогенными веществами, который оказывает негативное влияние на бронхи.


Но у женщин на 1-м месте стоит, конечно, рак молочной железы. Это удел развитых стран сейчас — Европа, Америка, и мы туда попадаем. Не замужем, не рожала, не кормила грудью, стрессы на работе и в семье, плюс генетическая предрасположенность — все это приводит к серьезному заболеванию. В среднем надо кормить грудью около года — чтобы нормально гормоны работали, которые защищают женщину от рака молочной железы. В Азии, например, низкий уровень заболеваемости раком молочной железы, но на одном из первых мест — рак шейки матки.


В онкодиспансере работает 445 человек, из них — 100 врачей
В онкодиспансере работает 445 человек, из них — 100 врачей


Рак молочной железы — это визуальная форма рака, она не должна быть запущенной, а выявлена на 3-4-й стадии заболевания. Сама женщина, фельдшер, акушерка, терапевт, гинеколог, другие специалисты должны осматривать молочные железы, и если есть узел или уплотнение в молочной железе, то нужно продолжить обследование. Бывает, что раз не болит узел — никуда не идем, ни на маммографию, ни на УЗИ, а потом уже поздно. Еще страх диагноза — а вдруг там что-то найдут? И все, жизнь остановилась. А при первой стадии опухоль в молочной железе до 2 см без метастазов — практически 100-процентное выздоровление.


На третьем-четвертом местах по распространенности — рак толстой кишки и рак желудка. Важно обращать внимание на предопухолевые заболевания, такие как полипы толстой кишки, желудка, хронические язвы желудка.


А стресс действительно может повлиять на развитие ракового заболевания?


У меня были примеры, когда, казалось бы, была полностью вылечена пациентка — нигде нет у нее метастазов. И вот случается катастрофа — погиб ребенок, умер муж внезапно, — стресс серьезный для организма. Тут же метастазирование рака — хотя месяц назад все было хорошо. Не думаю, что это совпадение. Вся иммунная система, которая была настроена против рака, она просто рушится. В организме — у вас, у меня, как бы это страшно ни звучало, каждый месяц возникают раковые клетки, но иммунная система их вылавливает и уничтожает. Как только поломка в иммунной системе — все, рак побеждает.


На 80 % человек сам может себя обезопасить от рака. Неспроста в Америке и Европе столько институтов питания, образа жизни, они там все бегают, на велосипедах ездят — это целая политика государства. У нас ЗОЖ тоже проникает, хотя не так быстро.


Конечно, крупные производства тоже влияют на развитие раковых заболеваний — цементные заводы, асфальтовая промышленность, химическая промышленность… Но в НСО хороший уровень онкологической службы — порой лучше, чем вокруг в регионах. У нас цифры по смертности ниже, чем у соседей — у Барнаула, Омска, Красноярска, Иркутска, — по разным направлениям.


В диспансере работает много молодых врачей и медсестер — они признаются, что иногда проводят на работе 7 дней в неделю
В диспансере работает много молодых врачей и медсестер — они признаются, что иногда проводят на работе 7 дней в неделю


Вы часто говорите, что сейчас улучшились диагностика и лечение — а насколько, в сравнении с тем, что было 20–30 лет назад?


Лет 5–7 назад началась большая программа с огромными вложениями по медоборудованию, регионы получили маммографические и рентген-установки, УЗИ-аппараты и аппаратуру для лучевой терапии. Наша база располагает всем оборудованием, чтобы определить диагноз.


Онкология начинала себя с хирургии — потом уже появились первые лучевые установки, начали лечить рак кожи, легкого, гинекологию. Сейчас лечение рака комплексное, включающее в себя хирургию, радиологию, химиотерапию, гормонотерапию. Потому что рак — это системное заболевание всего организма, и лечить нужно комплексно. Я пришел сюда в 87-м году, и мы лечили всю онкологию буквально 4 лекарствами — что-то успешно, что-то — не очень. А сейчас мы используем сотни препаратов.


Пациенту, пришедшему на лучевую терапию опухоли, надевают специальную индивидуальную маску
Пациенту, пришедшему на лучевую терапию опухоли, надевают специальную индивидуальную маску


Онкология развивается колоссально — огромное количество специалистов работает над изучением и лечением рака. И такой выживаемости, как сейчас, никогда в жизни не было.


Проблема сейчас — в таргетных препаратах. Это другой уровень препаратов, на молекулярном уровне. Препарат направлен на определенную мутацию в гене. Они есть, они хорошие, но финансово очень затратные. Цена лечения пациента — 40–400 тыс. руб. в месяц. В данной категории препаратов нуждаются 10–15 % пациентов.


А часто вообще пациенты отказываются от назначенного врачами лечения?


Попадались люди, которые не хотят лечиться традиционными способами лечения, — предпочитают гомеопатию, травы, диеты, а потом возвращаются с проблемами, с которыми нам уже очень трудно справиться. Бывают, когда в интернете читают форумы и приходят к выводу, что их не так лечат. 


Сомневаются в качестве препаратов, выдаваемых в России, или в точности диагноза? 


Все препараты обсуждаются на международном уровне, и в Америке, в Европе — методы лечения похожи. Условия пребывания, скорости диагностики могут отличаться.


А что касается операций, химиотерапии, лучевой терапии — это во всем мире одинаково. Волшебного лекарства пока нет.


Ты не имеешь права начинать лечение онкологического заболевания, если диагноз не подтвержден морфологически, под микроскопом. Даже если я думаю, что это 100 % рак, — нужно морфологическое заключение, и иногда приходится 3-4 раза брать биопсию, чтобы подтверждение было абсолютным. Нельзя начинать химиотерапию, если под микроскопом не доказано, что это злокачественная опухоль.


В операционной гинекологического отделения онкодиспансера
В операционной гинекологического отделения онкодиспансера


Кроме волшебного лекарства, что можно считать сейчас главными проблемами в борьбе с раком в НСО?


В 70-е годы, когда создавался диспансер, не было столько пациентов.. Сейчас стены остались практически те же самые, но пациентов стало намного больше. Еще есть Городская клиническая больница № 1, НИИТО, НИИПК, Областная клиническая больница, Сибирский окружной медицинский центр ФМБА — мы плодотворно взаимодействуем с ними, но все равно стоит острая задача строительства большого онкологического центра.


Дальше — большая проблема со специалистами на местах, в поликлиниках. Мы работаем с тем, что получили от участковых терапевтов, районных онкологов, узких специалистов.


Терапевты сейчас сильно загружены — не только пациентами, но и бумагами, отчетами. Но они должны разбираться в онкологии. Я всегда говорю: «Сначала исключите рак, а потом все остальное лечите. Гастриты, холециститы, панкреатиты — что угодно».


Огромнейшая проблема, как ни странно, это рак полости рта. Казалось бы, все с детства у стоматологов, но запущенность колоссальная. Анализируем, из каких поликлиник поступают пациенты с такими запущенными локализациями.


В оперблоке онкодиспансера ежегодно проводят до 3 тыс. операций разных категорий сложности
В оперблоке онкодиспансера ежегодно проводят до 3 тыс. операций разных категорий сложности


Самих онкологов в Новосибирске сейчас хватает?


Я завкафедрой онкологии в НГМУ — на моих глазах все эти специалисты и учатся, я сразу вижу, кого и куда рекомендовать. Было время, когда в операционную не было с кем пойти из молодежи, эта катастрофа была еще в 2000-х годах. А сейчас молодежи много: хороший парень или девушка — взял бы, да некуда. С другой стороны, можешь зарекомендовать себя сначала как районный онколог. Я сам начинал с санитара в оперблоке — и медбратом был, и фельдшером «скорой помощи». Все инстанции прошел, и ничего, вроде живой.

Мария Морсина
Фото Веры Сальницкой

Прочтений: 1046
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Есть ли у вас автомобиль?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено