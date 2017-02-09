Расписали миллиард

Мэрия опубликовала окончательный список магистралей, которые будут отремонтированы летом за 1 млрд рублей, — там появятся новый асфальт, светофоры и камеры, но на все денег не хватило

Городские дорожники начали искать подрядчиков на ремонт городских дорог и раскрыли точный список магистралей, которыми займутся этим летом. Общая сумма четырех контрактов составила около 1 млрд руб. — работы должен оплатить федеральный бюджет по программе «Безопасные и качественные дороги». На первом этапе программы предстоит убрать очаги ДТП — заменить дорожное покрытие, сделать островки безопасности, нанести разметку и поставить дорожные знаки. Корреспондент НГС.НОВОСТИ составила подробный список улиц, на которых до конца лета будут идти работы.

7 февраля МКУ «Управление дорожного хозяйство» объявило четыре аукциона на поиск подрядчиков для ремонта городских дорог. В общей сложности сумма всех контрактов составила более 1 млрд руб. Как уточнил НГС.НОВОСТИ директор МКУ Юрий Алексеевский, деньги на эти работы город получит по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В конце декабря прошлого года Новосибирск стал одним из участников проекта, куда попали 34 крупнейшие агломерации страны с населением более 1 млн человек.







Заявленная цель программы — улучшить качество дорог, разработать план развития транспортной инфраструктуры, сообщалось на сайте Министерства транспорта РФ. В первую очередь подрядчики должны привести в порядок дороги с высокой аварийностью. От результатов этой работы будут зависеть шансы получить деньги в последующие годы — программа рассчитана до 2025 года.







Заявки будут приниматься до начала марта, итоги всех 4 аукционов подведут 6 марта.





Цена каждого контракта — в среднем около 250 млн руб. Общая сумма — 1,023 млрд руб. В общей сложности по всем четырем закупкам работы по реконструкции дорог и ликвидации мест концентрации ДТП будут проходить на 12 участках:





ул. Немировича-Данченко (участок от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков-Гвардейцев);

ул. Восход (от ул. Кирова до ул. Зыряновской);

Красный проспект (от ул. Писарева до Мочищенского шоссе);

Мочищенское шоссе (от Красного проспекта до ул. Жуковского);

перекресток Октябрьской магистрали и Серебренниковской;

перекресток Красного проспекта и Гоголя;

ул. Никитина (от ул. Кирова до ул. Есенина);

ул. Петухова (от пл. Кирова до Советского шоссе);

ул. Станционная (от пл. Энергетиков до ул. Дукача, включая кольцевую развязку);

ул. 2-я Станционная, 21;

ул. Шлюзовая (от ул. Балтийской до кольца на остановке общественного транспорта);

ул. Авиастроителей (от ул. Учительской до ул. Писемского).

На этих участках поменяют асфальтобетонное покрытие и светофоры, отремонтируют тротуары и поставят новые дорожные части, в том числе над проезжей частью. Также чиновники обещают восстановить остановки общественного транспорта, установить новые пешеходные ограждения, нанести разметку термопластиком, оборудовать перекрестки островками безопасности и приборами фотовидеофиксации.







В декабре, когда мэрия объявила о получении милииарда на ремонт дорог, точного перечня объектов еще не было. Тогда же городские власти уточняли, что сосредоточатся на местах концентрации ДТП, который составили в Госавтоинспекции.





Окончательный список ремонта совпадает с тем, что составили в ГИБДД, лишь отчасти — ул. Петухова, пересечение Восхода – Зыряновской, несколько перекрестков на ул. Немировича-Данченко, Жуковского и Красном проспекте.





«Список составлялся Управлением дорожного строительства мэрии города Новосибирска, а потом защищался в Москве, — объяснил руководитель новосибирского отделения ФАР Вячеслав Ашурков. Он отмечает, что общественность на выбор улиц повлиять не могла. Среди положительных моментов эксперт выделяет ремонт Станционной — одной из основных улиц, связывающей город с аэропортом «Толмачёво». «Некоторые улицы давным-давно этих ремонтов не видели, поэтому они попали в этот список в первую очередь, если находятся где-то на въезде в город», — говорит Ашурков.





Как указано в документации, все работы должны быть выполнены до 1 октября 2017 года, точные сроки по каждому участку не раскрываются. Наиболее благоприятные месяцы для проведения дорожных работ — июль и август, когда в городе минимум машин, считают аналитики «Яндекса». Также в компании отметили, что не все ремонтные работы становятся причиной пробок. «Это сильно зависит от стандартной загруженности конкретного участка. Наиболее очевидный эффект будет в тех местах, которые являются "горлышками" пробок, — рассуждает региональный представитель «Яндекса» Ольга Молодан. — Дополнительные препятствия на таких участках повлекут за собой еще большее замедление движения и увеличение длины заторов». Изучив составленную НГС.НОВОСТИ карту участков, на которых будут идти работы, специалисты «Яндекса» отметили, что





сложнее всего придется автомобилистам в утренний час пик при движении по Немировича-Данченко в сторону моста, а также по Станционной в сторону центра.







«Я понимаю, что необходимо было получить эти федеральные деньги, и не освоить их, а потратить с умом. Насколько это возможно, мэрия делает. Другой вопрос — какие будут критерии контроля качества этих работ. А вот здесь мы уже подключимся», — обещает представитель ФАР.

