Встал за прилавок

Известный застройщик запустил собственную сеть магазинов — в новых микрорайонах живут тысячи людей, но нельзя купить булку хлеба

Встал за прилавок

В жилмассиве «Просторный» появился первый магазин — жители ждали его более года. Оказалось, что он входит в сеть торгового дома «Плющихинский», которую развивает девелопер Алексей Джулай. Почему крупные торговые сети не стремятся открывать супермаркеты в развивающихся микрорайонах и может ли собственная сеть застройщика стать успешной, узнавала корреспондент НГС.БИЗНЕС.

В строящемся жилмассиве «Просторный» на окраине Кировского района появился первый магазин — его в одном из первых заселенных домов открыл ТД «Плющихинский». Небольшой магазин под баннером с надписью «Продукты» работает около 3 недель — с двумя торговыми залами и стандартным для такого формата набором продуктов: хлеб, бакалея, хозяйственные товары и др. У торгового дома «Плющихинский» точка стала шестой: 4 работают на Плющихинском жилмассиве (последний, на ул. Татьяны Снежиной, 43, открыли 6 февраля), а еще один (в офисе его назвали киоском) — на территории завода «Дискус». В ближайшее время в одном доме с продуктовым магазином должен появиться и магазин промтоваров, рассказал руководитель отдела продаж компании Олег Басалаев.


По данным ЕГРЮЛ, торговый дом в 2010 году учредил владелец группы «Дискус» Алексей Джулай. Он же владеет сегодня компаниями, управляющими уже построенными «Дискусом» домами и обеспечивающими их интернетом. Выручка ТД «Плющихинский» в 2015 году составила 241,5 млн руб., хотя по итогу компания все же сработала в убыток на 2 млн, следует из отчета о ее финансовых результатах в «СПАРК».


«Рынок не терпит пустоты, если есть рыночная возможность — ее кто-то реализует. Пусть [Алексей] Джулай попробует, — размышляет управляющий партнер компании DSO Consulting Сергей Дьячков. — Понятно, что там потребителей много, понятно, что сети туда с опаской смотрят, и понятно, что он хочет максимально диверсифицировать свой бизнес на тех территориях, которые он застроил. Есть кошелек потребителя, который там живет, и он пытается в этом кошельке занять максимальную долю. Единственное сомнение — в квалификации. Но поживем — увидим».


Первый магазин на «Просторном» — единственный пока способ обеспечить самым необходимым жителей развивающегося жилмассива, свидетельствуют данные 2ГИС. Других магазинов тут просто нет.


Впрочем, как отмечала директор компании RID Analytics Елена Ермолаева, развивающийся жилмассив с полным отсутствием какой-либо серьезной торговой конкуренции вполне может дать старт развивающейся торговой сети — например, новому формату «Ленты».


Однако если компания и решит заходить на жилмассив, то ей, вероятнее всего, придется строить собственные здания. «Максимум, что мы можем предложить, — это 300 кв. м, даже если весь дом объединим. Сетевикам этого мало, им надо хотя бы 600 кв. м», — говорит Олег Басалаев.


Коммерческий директор сети супермаркетов «Быстроном» Тимофей Герасько назвал отсутствие подходящих площадей основной причиной невысокого интереса к новым микрорайонам. «Сейчас у нас формат — 7–8 тыс. кв. м. В жилом доме разрешено делать магазин не более 1,5 тыс. кв. м, это маленький магазин, — объясняет он. — Тем более первый этаж, как правило, получается очень неудобным, потому что он рассечен лестницами, лифтами и т.д.».


Встал за прилавок

В холдинге «Сибирский Гигант» (владеет, в частности, сетью супермаркетов «Горожанка») отсутствие интереса к новым микрорайонам подтверждать не стали. «Мы просто постепенно осваиваем новые микрорайоны», — заверила директор по маркетингу и рекламе холдинга Мария Бей. Основные требования ритейлера сводятся к наличию необходимых техусловий для размещения оборудования, в том числе производственного, парковкам и плотности застройки, а площади компания готова как возводить сама, так и покупать или брать в аренду. Впрочем, для «Горожанки», самого компактного формата сети, рассматривают помещения в 1,2–1,3 тыс. кв. м.


По мнению Сергея Дьячкова, дело не только в площадях, но и в платежеспособности населения новых крупных микрорайонов. Поэтому там и открываются в первую очередь небольшие магазины сетей-дискаунтеров: «Магнит», «Ярче!», «Мария-Ра», «Пятерочка». «Цена квартиры определяет доход потребителя, именно поэтому дискаунтеры чаще туда заходят, а условно более дорогие сети еще 100 раз подумают, есть ли там для них рыночные возможности», — комментирует Дьячков.


По оценке Олега Басалаева, свободных коммерческих площадей в домах «Дискуса» очень много. Их стоимость стартует с 40 тыс. руб. за кв. м и зависит от расположения — на правом или левом берегу. В ближайшее время в «Просторном» откроются и другие магазины. О подробностях представитель компании говорить отказался, отметив лишь, что они не сетевые.


В более обжитых микрорайонах проблему ритейла решило время. На вопрос, сложно ли было заманить к себе ритейлеров, директор по продажам ООО «ДСК КПД-Газстрой» (развивает микрорайон «Чистая Слобода») Эдуард Ляхов смеется: «Сложно — это школа, сложно — это поликлиника, а торговые сети — это несложно».


По его словам, переизбытка торговых площадей в домах «Чистой Слободы» нет: в домах их закладывается от 2 до 4, их размер варьируется от 60 до 100 кв. м. «Цена их невелика, от 2,5 млн до 6 млн руб., и у нас нет проблем с продажей помещений, потому что в первую очередь мы предлагаем их тем людям, которые уже имеют торговые точки у нас в районе. Как правило, в 70 % случаев они же их и выкупают», — добавляет Эдуард Ляхов.


Директор компании «Энергомонтаж» Иван Сидоренко долю свободных коммерческих помещений в домах при арендной ставке в 600–700 руб. за кв. м оценил на уровне 20–30 %. 


Недостатка в продуктовых магазинах «Родники» не испытывают, считает он, но договориться с крупными сетями пока действительно не получается.


«Для них лучше, конечно, проектировать заранее и специально. У супермаркетов на 200–500 кв. м свои требования, и не всегда на первых этажах жилых домов это реально сделать», — объясняет девелопер.


У компании был собственный опыт открытия магазинов формата «у дома», но, признает директор «Энергомонтажа», не слишком удачный: на территории микрорайона и сейчас работает несколько магазинов «Изюминка», но без перспективы превратиться в настоящую сеть. «Все закупочные цены основываются на объемах, а "Изюминка" — это маленькие магазинчики около дома, 70–100 кв. м, и, конечно, закупаемые объемы не могут конкурировать с тем же "Холидеем" или "Марией-Ра". Соответственно цены на продукты просто не получилось сделать [доступными]», — комментирует Иван Сидоренко, добавляя, что все-таки «каждый должен заниматься своим делом».


Встал за прилавок

Определенные проблемы с открытием магазинов на территории отметил и директор компании «ПромГражданСтрой» (строит поселок «Пригородный простор») Алексей Кузнецов. «С удовольствием какую-нибудь сеть бы здесь увидел, честно, но у сетей очень жесткие стандарты, — говорит Алексей Кузнецов. — У нас был опыт общения с одной сетью: они приехали и первое, что увидели, — усадебную застройку села Толмачево. Написали "частный сектор", а у них это равно отказ. Здесь в округе 15 тыс. человек живет, и примерно 15 тыс. машин суточный трафик по шоссе, но "нет, нам это неинтересно, частный сектор". Поэтому я иллюзий никаких не строю».


Сейчас в «Пригородном просторе» работает крытый рынок, затраты на него Кузнецов называет «авансовыми», как и на создание другой инфраструктуры — остановки, дома быта, спортивного центра, детского сада и кафе:


«Это все, на самом деле, пока попахивает благотворительностью — так очень хорошо попахивает, но и без этого никуда нельзя».


Аналогичный опыт есть и у группы «Стрижи»: в микрорайоне работает магазин сети «Магнит», но помимо него в собственном ТЦ группа открыла небольшой крытый рынок фермерских продуктов. «Фермерский продукт, продукт малого бизнеса, продукт среднего бизнеса был вытеснен [ритейлерами] на задворки, а интерес у потребителя остался. И вторую точку ритейла мы сделали именно для этого сегмента — и, как нам показывает опыт, угадали, — говорит гендиректор застройщика Игорь Белокобыльский. — Конечно, этот подход потребовал очень большой возни с созданием системы контроля качества, свежести и т.д., но окупился сторицей, потому что потребитель по этому формату соскучился».


Аналогичный проект «Стрижи» планируют реализовать на площадке на ул. Объединения: в здании площадью около 3 тыс. кв. м часть займет фермерская продукция, часть будет сдана сетям, торгующим непродовольственной продукцией. Если опыт окажется удачным, в компании не исключают запуска собственной сети.

Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой (1, 2), предоставлено ГК «Стрижи» (3)

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