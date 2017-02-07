Троллейбус-недотрога

Бесконтактные кредитки стали принимать для оплаты проезда в троллейбусах — корреспондент НГС.НОВОСТИ протестировал новый сервис и выяснил, чем он хуже ЕТК

Банковской картой теперь можно оплатить поездку в троллейбусе — правда, пока не всякой и не на любом маршруте. Система бесконтактной оплаты PayPass от MasterCard пока работает только на троллейбусе № 2, который ходит на линии от городского аэропорта до железнодорожного вокзала. Сегодня городские чиновники вместе с банкирами представили новинку и объяснили, чем использование банковских карт будет отличаться от привычных транспортных.

Мэрия Новосибирска, Сибирский банк Сбербанка и система «Золотая корона» представили систему оплаты проезда бесконтактными банковскими картами в наземном транспорте. Пилотный проект запущен пока только на маршруте троллейбуса № 2 «Городской аэропорт – Вокзал-Главный», но в перспективе городские власти хотят распространить его как минимум на весь муниципальный общественный транспорт, рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Роман Дронов.


Троллейбус-недотрога (фоторепотаж)


Теперь держатель банковской карты системы MasterCard с функцией бесконтактной оплаты PayPass может оплатить ей поездку в троллейбусе так же как и транспортной картой. Внешне это выглядит точно так же: кондуктор прикладывает карту к терминалу и отдает назад вместе с чеком об оплате проезда.


Цена поездки в этом случае получается такой же, как при оплате наличными — 18 руб., привычной скидки в 1 руб. для обладателей транспортных карт при проезде на муниципальном транспорте нет.


Есть у банковской карты и преимущество — ей можно оплатить неограниченное число поездок подряд. Минимальный 10-минутный интервал для оплаты проезда с помощью ЕТК здесь не действует. При этом за раз оплатить поездку на 10 человек одной транзакцией тоже не удастся — придется прикладывать карту столько раз, сколько нужно купить билетов.


Троллейбус-недотрога (фоторепотаж)


Для демонстрации новинки чиновники мэрии и банкиры устроили мобильную презентацию в троллейбусе с пирожками и чаем — заместитель председателя правления Сибирского банка Сбербанка Игорь Безматерных во время поездки ходил по салону вместе с кондуктором и покупал троллейбусные билеты всеми возможными способами. Помимо собственно банковских карт новая система позволяет оплачивать проезд с помощью мобильного телефона с NFC-чипом, а также банковскими гаджетами вроде браслета, который полностью заменяет собой бесконтактную карту.


Троллейбус-недотрога (фоторепотаж)


Деньги с карты списываются автоматически — стоит только поднести ее к терминалу. Единственное, чем защищен в этом случае ее обладатель, это SMS-оповещения, которые должны приходить на его телефон при каждом списании, а также ограничением по сумме, которую можно списать с бесконтактной карты за одну транзакцию (1000 руб). Впрочем, как утверждает Безматерных, пока в Новосибирске ни одного случая мошенничества c бесконтактными картами не зафиксировано.


Троллейбус-недотрога (фоторепотаж)


Система бесконтактных платежей еще в позапрошлом году была введена в новосибирском метро. Сегодня, по словам представителя Сбербанка, в день в метрополитене проходит в среднем до 5 тыс. транзакций. При ежедневном пассажиропотоке в подземке до 300 тыс. человек это пока не много, но и сами бесконтактные карты пока есть в кошельках далеко не у всех горожан. В НСО их эмитировано пока порядка 150 тыс., при том что в принципе действующих банковских карт в регионе порядка 3 млн штук. В перспективе мэрия и банкиры хотели бы внедрить в наземном транспорте оплату любыми картами.


Троллейбус-недотрога (фоторепотаж)


«Лондон — самый безналичный город в смысле оплаты общественного транспорта. А чем мы хуже?» — задал Игорь Безматерных вопрос — не то риторический, не то философский.


В Лондоне, как, впрочем, и в других мировых столицах, действительно оплата банковскими картами практикуется уже довольно давно. Правда и там основная доля безналичных платежей приходятся на специальные карты (в Лондоне это Oyster card), которые первоначально выпускались именно для оплаты проезда, как, например, и ЕТК, но постепенно их функционал расширился. Французская система CarteBlue до того, как ее купила американская VISA, тоже была универсальным средством платежей — для расчетов ее принимали и в транспорте, и в магазинах.


Точные сроки запуска бесконтактной оплаты на общественном транспорте в мэрии обещали назвать после подведения итогов пилотного проекта на троллейбусе № 2.

Стас Соколов
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