Дьяволенок из 1-го класса

Первоклассник запугал учеников и учителей лицея драками и неожиданными нападениями на детей с ножницами — школе пришлось поставить в классе видеокамеру, а родители нажаловались в прокуратуру

Дьяволенок из 1-го класса

Родители школьников из 1-го класса лицея № 176 написали коллективное заявление в прокуратуру, попросив людей с погонами избавить их детей от соседства с неуправляемым первоклашкой — он настолько затерроризировал весь класс, что пришлось даже выпустить памятку: как вести себя в классе, чтобы не получить ножницами в бок. Второе заявление в прокуратуру написала администрация лицея — директор полагает, что неуправляемого ребенка кто-то бьет. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался разобраться в непростой ситуации и узнал, что делать, если ваш ребенок оказался в похожем классе. (Имена детей в статье изменены). 

Родители учеников 1-го класса школы-лицея № 176 Кировского района 30 января написали коллективную жалобу в прокуратуру Кировского района. По их словам, класс с осени живет в жутком стрессе, и главная причина тому — Матвей Ш., который, по словам родителей, затерроризировал весь класс.


Мама одного из первоклашек Анна Поротникова рассказала НГС.НОВОСТИ: мальчик дерется с одноклассниками, ругается матом, бросается на одноклассников с ножницами и т.д. Из-за этого в классе даже поставили видеокамеру и отсадили всех подальше от буйного первоклашки.


По словам Анны, директор лицея на собрании объяснила родителям, чтобы они не переживали, так как всем объяснили: в случае агрессии одни дети побегут к психологу, другие к завучу, а учитель будет успокаивать Матвея.


«За последнюю неделю произошло три инцидента, связанные с Матвеем: он ударил по спине Кешу, Николая в коридоре ударил и Тимура схватил за грудки, тряс его. Сегодня он своего куратора укусил за руку. Это к нему временно приставили личного педагога. Ну и мама его накричала на мою дочь, потому что дочь назвала Матвея по фамилии», — рассказала Анна Поротникова, добавив, что своему ребенку она строго-настрого запретила общаться с Матвеем. Анна также рассказала, что мама этого мальчика Евгения Ш. при родителях запугивала своего сына и выкручивала ему руки.


Директор лицея признает: проблемы есть. «Не все дети одинаковые. Есть проблемы адаптации… Но они решаются. Действительно, ребенок не очень простой… Жалоба [руководству лицея] Никишиной Натальи по поводу одноклассника ее ребенка была еще в октябре. И жалобы были от [других] родителей относительно поведения ученика. У меня зарегистрированы заявления двух родителей», — рассказала директор лицея № 176 Марина Корнева, уточнив, что в конце прошлого года эта ситуация была сглажена тем, что буйный первоклассник перешел на индивидуальное обучение, успев встать на внутришкольный контроль. Но, закончив прошлый год на домашнем обучении, после новогодних каникул в январе мальчик снова вернулся в класс.


Информацию, которая появилась в Сети в конце января, — о том, что учителя боятся заниматься с Матвеем индивидуально, потому что он может и их ударить, и о якобы существующей школьной инструкции, — директор лицея назвала «бредом больного воображения».


«Это ребенок 8 лет, это не закоренелый преступник-рецидивист, чтобы говорить об инструкциях как действовать. Учитель справится с ситуацией однозначно. У страха глаза велики», — заметила Марина Корнева. По словам руководителя лицея, обучение на дому закончилось, потому что матери Матвея не понравилась укороченная по закону программа индивидуального обучения, и согласовывать она ее отказалась.


После этого родители других первоклашек и взбунтовались — им не понравилось, что Матвей вернулся в класс. И написали заявление в прокуратуру.


Директор осторожно отметила, что это коллективное опасение, что драки в классе могут повториться. При этом сама г-жа Корнева тоже написала заявление в правоохранительные органы, но уже по другому поводу: 30 января она заметила на лице Матвея синяки.


«Ребенок пришел с синяками и гематомами на лице. Переносица была припухшая... И на лбу было. Попросили маму пояснить происхождение [синяков]. Она сказала, мол, не знаю, так как дома он находится один. Хотя накануне были выходные. Мы отправили эту информацию в прокуратуру и правоохранительные органы. Сейчас подготовлены документы на передачу в комиссию по делам несовершеннолетних. Но, со слов инспектора, семья уже стоит на учете», — сообщила Корнева, добавив, что на контакт мама Матвея идет с трудом — однажды даже отказалась пустить домой делегацию из школы.


В Кировской прокуратуре подтвердили, что оба заявления к ним поступили, но не смогли уточнить, когда по ним будут приняты какие-то решения. Коллективное обращение от родителей, уточнили в прокуратуре, подано «на бездействие должностных лиц [лицея]».


Пообщаться с мамой Матвея Евгенией не удалось — она отказалась комментировать ситуацию. Однако в поле зрения СМИ эта семья уже попадала — в мае 2013 года в Новосибирске устроили судебное разбирательство, когда на теле ребенка из детсада № 398 обнаружили побои. У органов опеки возникло подозрение, что мать таким образом «учит» жизни ребенка. Мальчика сначала поместили в приют, а потом отдали под опеку его бабушки. Сама Евгения тогда объясняла, что ребенка не била, а синяки и царапины оставил кот.


Сибирячка, сын которой ходил в тот же детсад, что и Матвей, вспоминает: опасным ребенок был всегда. «Я не скажу, что это [у Матвея] какая-то драчливость. Это агрессивность. Мы почти 4 года боролись с этим. Он такой был постоянно. Наши дети кушали в группе всегда ложками, потому что вилки из-за него были запрещены», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мама ребенка, который ходил с Матвеем тогда в один детский сад. Сторонятся опасного первоклашку и сейчас. Ученик 10-го класса лицея № 176 Леша Т. рассказал НГС.НОВОСТИ, что


другие школьники постоянно дразнят Матвея. «Одноклассники подходят и дразнят его. Я видел, как он сидел в столовой один, ел, а к нему подошел ученик и начал показывать на него пальцем», — вспоминает десятиклассник.


Детский психолог клиники «Анима» Елена Санникова считает, что подобное отстранение от буйного мальчика может только, наоборот, ухудшить его поведение. Родителям одноклассников следует объяснять своим детям, из-за чего этот мальчик так себя ведет, считает эксперт. «Такого ребенка, который ведет себя как зверек, надо как минимум прикормить. С ним нужно найти контакт. Видимо, это какой-то травматический опыт так повлиял на ребенка. Он так защищается, чувствуя опасность этого мира», — заметила психолог.

Илья Калинин
Фото vesmil (Essentials/iStock)

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